Gökçe Ağabey’i anmak, Replikas’ı güzellemek

Erkin Can Seyhan - Yazar

Yazının başlığı, bugünün gerektirdiği iki görevimi buluşturuyor. Bir yıl önce Gökçe Akçelik’in aramızdan ayrılışı, son zamanlarda kendisi ile haberleşmemiş birçok insan için şok ediciydi. Çoğumuz onu; geçirdiği sağlık sorunlarından bihaber, dağıldığına üzüldüğümüz Replikas’ın nerelerde ne yaptığını merak ettiğimiz efsanevi solisti olarak biliyorduk. Ben ise bir süredir grupta sağlık sorunları yaşadığını öğrendiğim kişinin kim olduğunu Ali Murat Hamarat’ın Twitter’da paylaştığı o üzücü haberle öğrenmiş oldum. Gökçe Ağabey aramızdan ayrılmış, ruhumuzda yıkıcı bir boşluk bırakmıştı.

Gökçe Akçelik’i Replikas’tan bağımsız düşünmek olmaz, o yüzden Gökçe Akçelik’i anmak biraz da Replikas’ın sahnelerde olduğu hayatı, dönemi ve şehri anmakla eşdeğer olacak. Zira Replikas gibi gruplarla bağ kurmak, müzik sevgisinin ötesinde şehrin içinde birbirine temas eden değerlerle örülü bir hafızaya sahip olmak demek.

Benim ve akranlarımın Replikas’ı keşfi Gezi Direnişi zamanlarında veya sonrasında oldu. Öyle bir kırılmaydı ki bu İstanbul’da hangi ağaç sevilir, hangi park korunur, hangi mekânda konser dinlenir, kimlerin albümleri satın alınır gibi pek çok sorunun yanıtını o dönemde aramaya başladık. Gezi’deki ağaçlara sarıldık, Peyote’deki ve Babylon’daki grupların izini sürdük, Ada Müzik’ten, Kalan’dan çıkan albümleri ayrı sevdik.

Gezi’nin ardındaki sonbaharda Replikas’ı keşfeden bir genç olarak tabii ki o dönemdeki en popüler işlerine, Biz Burada Yok İken’e odaklıydım. Sevdiğimiz Anadolu pop ve Anadolu pop ile yoğurulmuş halk müziği eserlerinin birbirinden nefis, cayır cayır performanslarının yer aldığı bu albümde dinlediğim her parça, Gökçe Ağabey’in, Fatih Akın’ın Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (2005) filmindeki “Buralıyız ve buranın müziğini yapıyoruz, kardeşim!” cümlesinin hakkını sonuna kadar teslim ediyordu. Hem Gezi hem de bu film Replikas’ı seven biri için önemlidir çünkü köprünün iki yakasında da bizim kuşağa miras bırakılmış nefis bir müzik kültürü var. Köprüsünden hem Sonic Youth hem Erkin Koray’ın geçeceği bir şehir varsa o da İstanbul ve Replikas, bu şehirde kendinden sonra gelen birçok grubun ilham kaynağı oldu. Fatih Akın da Replikas’ı tanıdıktan sonra onlara “siz Beyoğlu gibisiniz” dedi.

İstanbul’un, Beyoğlu’nun kozmopolit, zengin ve eklektik müziği grubun deneysel, güçlü, titiz; yer yer melankolik her yer mizahi dokusuyla buluşunca Replikas başyapıtlarını daha ilk albümlerinde ortaya koymaya başladı. 2000’deki Köledoyuran, 2002’deki Dadaruhi -ki onuncu yılında tribute albümüyle selamlanmıştır- ve 2005’teki Avaz, şehrin o dönemki en görkemli müzik festivallerine katılıp kitlede apayrı bir hava yaratan Replikas’ın setlistini süslerken 2025’te bile unutulmayacak şarkılarını içeriyordu.

Replikas, 1990’ların sonunda Peyote’nin küçük sahnesinde son derece gürültülü ve doğaçlamalarla örülü konserlerinden yola çıktı ve 2000’lerde İstanbul’un önemli festivallerinde sahne aldı. Ancak erken dönemde Peyote, 2000’lerde ise o zamanlar Beyoğlu’nda yaşayan babylon, Replikas dinleyicilerinin müdavimi oldukları mekânlara dönüştü. Evrile çevrile sonsuzluğa dek uzanan ses dalgaları ise Beyoğlu’ndan geçen herkesin şansı oldu.

Köledoyuran, Dadaruhi ve Avaz’ın yayımlandığı beş yıllık periyot, Replikas’ın öncülüğünde şehrin alternatif müziğinin de hızlı ve doludizgin yolculuğunu temsil ederken ardından gelen Zerre ve Biz Burada Yok İken, grubun olgunlaşan müziğini temsil etti. Her albümde özgün metotlar ve atmosferler oluşturmaya gayret eden grup, “biz burada yok iken” var olanlardan etkilenirken ardından gelen kuşakların ise etkileyicisi oldu. Ancak en önemlisi, her albümlerinde deneyselliği koruyarak kendilerinden de çok şey öğrendiler. Replikas diskografisindeki her albüm ismiyle ve sesleriyle özgün dokular taşıdı.

Grubun en unutulmaz anısı ise sanırım Sonic Youth konserinde ön grup olarak sahne almalarıydı. 30 Mayıs 2005’te Sonic Youth’un İstanbul konserinin açılışını yapmak üzere seçilen grup, belki de hayalini gerçekleştirdi. Bir Roll dergisi söyleşisinde Barkın Engin, “Sonic Youth ilk ilham kaynaklarımızdandır. Hem onları seyretme fırsatı yakalamak hem de önlerinde çalmak çok heyecanlı gerçekten” diyordu. Orçun Baştürk ise gençliklerinde MTV’de 120 Minutes programında Sonic Youth kliplerini dört gözle beklediklerini anlatıyordu.

Füzyon ya da sentez gibi kelimeler, çok fazla kullanıldığı için konforlu birer indirgeme aracına dönüşmüş oldukları için bunlardan çekiniyorum, Replikas’ın kalıplara sığmayışı bir ya birkaç kelimeyle tarif edilemeyecek derinlikte. Anadolu poptan krautrock’a, progresif rock’tan arabesk dokularına kadar pek çok türü, daha doğrusu bu türlerin ortaya koyduğu ses örneklerini bir mutfakta yoğuran grup, tek kelimeyle ya da kelime grubuyla ifade edilemeyecek bir müzik ortaya koydu.

Gökçe Ağabey’i kaybettiğimizde 2yaka’da “Gündüz bitti, başladı gece” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bugün ise hüzünlü bir ağıttan ziyade Replikas’ı ve Gökçe Akçelik’i anlamak, anlatmak, dertleşmek niyetindeyim. Çünkü o Replikas’ın sesi ve ruhuydu. Sesinde duygu, sözünde bilgelik yatıyordu. Harika bir anlatıcıydı. Gürültülü, kaotik, eklektik ve kestirilemez bir müziğe güven ve anlam katıyordu. Bir rock solistinden fazlası olup müziği, sesi ve sözü adeta laboratuvarda işlercesine ele alması, onu yaptığı işin çok özel isimlerinden birine dönüştürdü. Yalnızca o değil; Replikas’ı var eden Barkın Engin, Selçuk Artut, Orçun Baştürk, Özer Yalçınkaya, Burak Tamer ve grubun mutfağında harikalar yaratan Metin Bozkurt’un isimlerinin bu yazıda mutlaka geçmesi gerekiyor.

Ne mutlu ki Gökçe Akçelik’in ardından söylenen şarkılar, birçok türden ve kuşaktan ismin ortak duyguda buluştuğunu gösterdi. Ben Gökçe Ağabey ile İzmir’de, deniz gören bir apartmanın balkonundaki akustik konserleri sırasında tanışmıştım. Dadaruhi sarısı bir günün akşamüstünde evin içi Avaz turuncusu olmuştu. Sonra rüyadan uyandım ve buraya kadar okuduğunuz cümleleri Replikas’ı hiç canlı dinlememiş, bir anlamda Replikas’a yaşı pek de yetmemiş biri olarak yazdım. Ancak bahsettiğim ortak duygu bizi hem Replikas ile hem de iyi müzik tutkunlarıyla yol ortağı yaptı. Birbirimize anılarımızı anlatarak ya da yaşayamadığımız anıları imrenerek dinleyerek yolumuza devam ediyoruz. Replikas’ı çok seviyor, Gökçe Ağabey’in sesini, sözünü yaşatmaktan hüzünle yoğurulmuş gurur duyuyoruz.