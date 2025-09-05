Göksu Kafe yıllar sonra yeni yüzüyle halka açıldı

BirGün EGE

Buca Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel belleğinde önemli bir yer tutan ve uzun zaman önce kapanmış olan Göksu Kafe’yi yeniden Bucalılar ile buluşturdu. Dumlupınar Mahallesi’nde Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin karşısında hizmete açılan 1923 Buca Göksu Kafe, hem nostaljiyi hem de çağdaş yaşamı bir arada sunacak şekilde tasarlandı.

Bucalıların soluk alabileceği yeni bir buluşma noktası haline gelen tesis yeni hali ile kitap – kafe konsepti ile hizmet verecek. Tesisin çalışma saatleri ise pazar günleri hariç, haftanın altı günü sabah 08.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Toplumsal belleğin oluşturulmasında mekânlarla kurulan bağların yadsınamayacak bir gücünün olduğuna inandıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca’nın kalbindeki bu mekânın eski kuşakların anılarını tazeleyeceği, yeni nesillerin ise Buca ruhunu hissedeceği bir buluşma noktası olmasını diliyorum” dedi.