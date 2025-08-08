Gömeç’te Zeytin Dalı festivali heyecanı

BirGün EGE

Gömeç Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Zeytin Dalı Kültür, Sanat ve Barış Festivali bu yıl 9-16 Ağustos arasında, Kız-Ko Sahili’nde dördüncü kez gerçekleştirilecek. Sanat, kültür, müzik ve barışın buluşacağı festival, birbirinden renkli etkinlikleriyle Gömeç halkına ve bölge ziyaretçilerine unutulmaz günler yaşatacak.

Tiyatro gösterileri, söyleşiler, konserler, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlikle dolu dolu geçecek festival, her yaştan katılımcıya hitap edecek. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, tüm halkı ve misafirleri 9-16 Ağustos arasında Kız-Ko Sahili’nde düzenlenecek bu büyük buluşmaya davet etti.