Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke: İktidar değişmeli

Halil ERTUNÇ

Gördes Belediye Başkanı Avukat İbrahim Büke, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili ve göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

İktidarın hedefinin her zaman Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Başkan Büke, “İmamoğlu’nun gözaltına alınması beklediğimiz bir olaydı. Hem kent uzlaşısı hem de diğer belediyelerle ilgili operasyonlar adım adım çeşitli belediye başkanları alınarak Ekrem Bey’e doğru bir hareket yapıldı. Bu kuşatmayı yıkabilmek için erkenden cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak istedi. Partimiz de ön seçime gidecekti. Muhtemelen ön seçimin olası etkilerini azaltmak ya da seçimi küçümsemek için halk nezdinde itibarsızlaştırma adı altında böyle bir operasyon yapıldığını düşünüyorum” dedi.

Bu süreci beklediklerini ancak bu kadar hızlı olacağını düşünemediklerini belirten Başkan Büke, “Saray hem seçimden hem de ekonomiden ümidini kesmiş. Yoksa böyle bir çılgınlığı hafta ortasında yapmazlardı. Genelde operasyonlar cuma yapılır, cumartesi pazar piyasaların yatışması beklenirdi. Bunlar bile beklenmeden bu şekilde bir müdahale bir çılgınlık. Umarım partimiz de önemli bir strateji yolu belirler. Ok yaydan çıktı. Bu iş ancak erken genel

seçimle çözülür. Halkla inatlaşmanın mantığı yok” diye konuştu. Türkiye’de hızlı şekilde iktidar değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büke, “AKP bunları FETÖ’den öğrendi. Amaç yargılama değil düşmanı etkisiz hale getirme. Zaman kazanma amaçları var. Asıl sorun adını lekeleme itibarsızlaştırma. Burası bir hukuk devleti günün sonunda her şeyi aşacağız. Partinin yargılama sürecinin bitmesini beklememesi gerekiyor” dedi.

ALGIYI KIRDIK

Gördes Belediyesi’nin 30 yıl aradan sonra CHP’ye geçtiğini belirten Başkan Büke, “1994’te kendi hatalarımızdan dolayı belediyeyi kaybettik. O zamanlar sol partililer olarak ayrıldık ve kaybettik seçmen de haklı olarak 30 yıl boyunca bizi cezalandırdı. Ama şimdi de sağın bölünmesinden faydalanarak seçimi kazandık. En başta bir anlayış vardı Gördes AKP’den ayrılmaz diye. Ama biz bu algıyı kırdık. Diğer belediyelere de umut oldu. O ilçelerle de ilgili dirsek temasımız hep var. Hükümet desteği olmadan halkla iyi şeyler yapılacağını Gördes’te göstermiş olduk” diye konuştu.

BELEDİYE’NİN BORCU YOK

11 ayda pek çok iş yaptıklarını ifade eden Başkan Büke, "Gördes Belediyesi’nde bir tane bile ihaleli iş yok. Küçük ama etkin bir belediye yarattık. 52 personelimiz var fen işlerinde ama tepeden tırnağa her türlü işi yapabiliyoruz. Büyükşehir’den destek almadan kent lokantası yaptık. Kendi hayvanımızı kendimiz kesiyoruz. Spor tesislerimizi yaptık. Çiğliler köyümüze okul yaptık. Köylüyle işçi beraber okul yaptı. Bu bizim için çok değerli. 15-20 gün içinde bir okulu bitirdik destek almadan. Köyden kente inanılmaz bir göç var. 40 yaş altına belirli bir hayvan alması ve hayvancılık yapması karşılığında Bağ-Kur prim desteği veriyoruz. Sorunları sigortasız olmalarıydı bu yüzden de bu desteği sağlıyoruz. Gördes Kalkınma Kooperatifi kuruyoruz. 2024’te belediyeyi toparladık. Şu an belediyenin borcu yok” dedi.

Gördes’in halıcılığıyla bilindiğine dikkat çeken Başkan Büke, “Şu anda halıcılık eğitimi verebilecek bir hocamız yok. Gördes’te halıcılık yapan bir kadının aylık maaşı çok düşük olan 9 bin lira. Buna katma değer yapmamız lazım. Bunu teşvik etmektense bu sistemi iyileştirme adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.