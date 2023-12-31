Göremediğimiz o ışık

Semiha Durak

“Dünyadaki tüm insanlar aynı anda kötü olmuş gibi.” Savaştan kaçan bir kız çocuğu böyle söylüyor babasına. Bu yıl çekilmiş ikinci dünya savaşı filmlerinden birinde geçen bir replik bu. “Göremediğimiz Tüm Işıklar.” Aynı adla yayımlanan, ödüllü bir romandan uyarlanmış dört bölümlük bir dizi.

Diziyi bitirince romanı da buluyorum. Muhteşem bir dizi olduğunu söyleyemem ama hikâyenin özünde beni etkileyen, zamansız mekansız, büyülü bir şey var. Hırs, kibir, kötülük dolu dünyanın içinde savaşın paramparça ettiği çocukluğun hikâyesinde gizli olan bir büyü. Altı yaşından beri kör olan Parisli Marie ve yetimhaneden zorla Hitler Gençliği’ne alınıp yetiştirilmiş Werner adında bir Alman çocuğun hikâyesi bu. İki dünya savaş arasında, birbirlerine kilometrelerce uzakta büyüyen bu iki çocuk, yıllarca birbirlerinden habersiz, görünmeyen incecik bağlarla aynı frekansta buluşmuşlar. Radyonun en önemli hatta tek iletişim aracı olduğu zamanlarda, çocuklara hayata dair sırlar veren bir adamın, Profesör’ün anlattıklarını dinliyorlar uyumadan hemen önce. “Hayattaki en önemli ışık, göremediğimizdir” diyor Profesör. “Karanlık yalnızca biz ışığı açana kadar sürer; ışık ise bir ömür boyu.” Ve kömürün içinde yüzlerce, binlerce yıl gizlenmiş günışığının hikâyesini anlatıyor uzun uzun. “Biliyorum çocuklar diyor, şimdilerde karanlık zamanlardan geçiyoruz ama bakın size çok eskilerde yaşamış bir oyun yazarının söylediklerini anlatacağım.” Antik Yunan tragedya yazarı Sofokles’in Kral Oidipus’undan bir alıntı duyuluyor radyodan. “Gururdur tiranı doğuran, mide bulandırıcı kadehinden umursamazlık ve kibir içer, Ta ki yüksek zirvesinden başaşağı olup umudun tozuna düşene kadar."

Sofokles antik çağlardan bugüne oradan yarına sanatın değişik formlarında her zaman göz kırpan yazarlardan biri olmuş. Özellikle Oidipus’un devamı olarak yazdığı Antigone tragedyası güncelliği ve zamansızlığı ile farklı kültürel ve tarihsel bağlamlarda her daim yankı bulmuş, buluyor. Sanırım bunun sırrını en iyi Hegel açıklamış. Ona göre; Antigone tarihin diyalektik gelişimini örnekleyen siyasi bir belge.

İkinci Dünya Savaşı yılları ve hemen sonraki dönem Hegel’i haklı çıkarır şekilde Antigone’nin sayısız uyarlamasına sahne oluyor. 1939- 1944 arası 150 kez sahnelendiği için bu yıllar, yani tam da savaş yılları Antigone-fever olarak anılıyor. Sofokles’in tiranı Kreon üzerinden bir başka tiranı Hitler’i anlatmaya çalışmış yazarlar. Özellikle Brecht’in Antigone uyarlaması Hitler rejiminin şiddeti ve ideolojisi kadar, bütün olanlara sessiz kalanlara da yapılan sert bir eleştiriye dönüşür. Kolektif suçluluk ve suç ortaklığı meselesini insanlığın yüzüne tokat gibi çarpar Brecht.

Göremediğimiz Tüm Işıklar’daki Sofokles alıntısı da tesadüfen duyulmuyor radyoda. Boşuna fısıldanmıyor savaşın dehşeti içindeki çocukların kulağına. Marie’nin körlüğü Oidipus’a, varlığı ise Antigone karakterine gönderme olmalı diye düşünüyorum senaryonun içine serpiştirilmiş sembolleri, metaforları fark edince. Tiranın kim olduğunu zaten biliyoruz.

Büyürken izlediğim İkinci Dünya Savaşı filmlerini hatırlıyorum bu sırada; Schindler’in Listesi, Hayat Güzeldir, Er Ryan’ı Kurtarmak aklıma ilk gelenler. Hitler’in kötülüğünü, ırkçılığı, savaşı ve insanın her şeye rağmen iyilikle, dayanışma, sevgi ve umutla hayatta kalma, hayata tutunma hikâyeleriydi her biri. Büyürken dünyaya bakışımı şekillendirmişlerdi. Daha önce yapmadığım bir şey geliyor aklıma. Göremediğimiz Tüm Işıklar’ı izlerken. Şimdi, şu anda işgal edilmiş şehirleri, karanlık zamanları, geleceği karartılmış çocukları yerleştiriyorum izlediğim İkinci Dünya Savaşı filmlerine. Bu yıl bütün oyuncaklarını, evlerini, uzuvlarını, sevdiklerini ve hayatlarını kaybeden çocukların, insanların yüzlerini, gözlerini canlandırıyorum İkinci Dünya Savaşı’nı anlatan filmlerde. Bugünün yönetmenlerinin yapmadığını yapıyorum seyirci gözlerimle; tarihi bir trajediyi alıp bugüne uyarlıyorum. Dil, renk, toprak, ülke farklı olabilir; ama gördüğüm aynı karanlık, aynı kötülük. Bomba sesleri ve çığlıklar arasında sessizliği duyuyorum sonra. Dünyanın sessizliğini. Şehirler yürüyor, yürüdük hep birlikte, görüyorum. Ama yine de, niçin yalnızca Hitlerin kötülüğünü konuşurken sesi var, ama Netanyahu için hala ses çıkarmıyor dünya? Cılız, bastırılmış sesler duyuluyor düşen bombalar ve entelektüel düellolar arasında.

Canım sıkılıyor bunları düşününce. Keşke diyorum içimden, şimdilerde de radyodan çocuklara uzun uzun ışığın ve umudun hikâyesini anlatan profesörler olsa. Uzak ülkelerin bütün yalnız çocuklarını aynı frekansta buluştursa. Bir kömür parçasının hikâyesini uzun uzun, ballandıra ballandıra anlatsa. “Gerçek hayatta yok ki ne öyle bir profesör ne öyle bir radyo” diyor birileri. “Hem kömür parçası ne ifade edecek ki şimdiki çocuklara? Sobayı, ocağı çoktan unutmuşlara” diye çıkışıyor çok önemli bir keşif yapmış gibi telaşla. “Aynı frekansta buluşmak imkânsız bir düş” diyor bir başkası, yılgın ve umutsuzca. O zaman diyorum, ben buraya yazayım, siz okuyun çocuklara…

“Evinizin sobasında parıldayan kömürü düşünün. Gördünüz mü çocuklar? O kömür yığını bir zamanlar bir milyon, belki iki milyon, belki de yüz milyon yıl önce yaşamış yeşil bir bitki, bir eğrelti otu ya da bir ağaç dalıydı… Yüz milyon yılı hayal edebiliyor musunuz? Bu bitki ömrü boyunca her yaz, yapraklarıyla ışığı yakalıyor ve güneş enerjisini alıp kendisine dönüştürüyor… Günün birinde o bitki ölüp suya karışıyor. Ve zamanla çürüyüp yıllarca toprağın içinde gizleniyor; Kuruyor, taş gibi sertleşip sonunda da kömüre dönüşüyor. Sonra bir gün bir madenci onu kazıp çıkarıyor, kömürcü evinize getiriyor... Kim bilir belki de siz o kömürü alıp sobaya taşıyorsunuz. Ve şimdi güneş ışığı - yüz milyon yıllık güneş ışığı – bu gece evinizi ısıtıyor...”

İlk bakışta göremediğimiz ışık ve toz… Yani bir parça umut. Gerçekten yeterli mi soğuyan kalpleri ısıtmaya, tiranları alaşağı etmeye, karanlıkları dağıtmaya? Tiranlar insanlık tarihi kadar eski. Ama umut ve şu an göremesek de derinlerde bir yerlerde yeşeren ve sonunda ışığa dönüşen direniş de öyle. Çünkü yüzlerce, binlerce yıldır bu hep böyle olmuş.