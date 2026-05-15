“Göreve dönmeli” demişti: Ahmet Özer’den “Devlet Bahçeli” açıklaması

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kendisi hakkında “göreve dönmeli” diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin çıkışını çok kıymetli bulduğunu belirten Özer, MHP kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM"

Onlar TV YouTube kanalında Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Özer şunları aktardı: “Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettiğimde söyledim. Dedim ki hiç rüyamda görsem inanmazdım. Fethi Bey'e de söyledim. Celal Adan Bey'e de söyledim. Bir gün sizi ziyaret edeceğim, sizlerle görüşeceğim, sizin beni savunacağınızı söyleselerdi inanmazdım.”

Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ise kendisine, "Hocam bugün bizim en iyi görüştüğümüz, tabiri caizse kankalarımız kimler biliyor musunuz? DEM'liler. Biz de böyle bir şey olacağını düşünmezdik" dediğini ifade etti.

"BAHÇELİ HAKSIZLIĞI GÖRDÜ"

Bahçeli’nin grup toplantılarında ve sosyal medya üzerinden yaptığı "Ahmetler göreve dönene kadar" çağrısını da değerlendiren Özer, bu adımların çözüm sürecine güven sağlamak adına atıldığını savundu.

Bahçeli’nin kendisine yapılan haksızlığı gördüğünü belirten Özer, "Sayın Bahçeli’nin bizimle ilgili belirttiği sözler bizim açımızdan son derece kıymetli, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Özer ayrıca, Bahçeli’nin yargılama sonucunda alınan cezayı da evrensel hukuk kurallarına aykırı bularak sert bir dille eleştirdiğini hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açılan soruşturma nedeniyle önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Ardından belediyeye kayyum atanmıştı.

Özer hakkında açılan davada ise Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Karar sonrasında MHP Lideri Bahçeli, "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır" mesajını paylaşmıştı.

Bahçeli iki defa da grup toplantısında Ahmet Özer’in göreve dönmesi gerektiğini ifade etmişti.