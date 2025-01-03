Görkem Duman’dan sahiplenme çağrısı

BirGün EGE

Buca Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım, tedavi, aşılama ve çip takma işlemlerinin yanı sıra hayvanseverler ile can dostları arasında köprü oluyor. Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde aşıları yapılarak kısırlaştırılan can dostları onları sahiplenen hayvanseverler tarafından sıcak yuvalarına kavuşturuluyor.

Merkezde daha pek çok hayvanın sıcak yuvaya kavuşmak için beklediğini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Sahiplenme çağrımızı yeniliyoruz. Merkezimize gelerek size bir ömür arkadaşlık edecek, yaşamınıza sevgi ve ayrı bir anlam katacak bir canımızı sahiplenebilirsiniz” dedi. 4 canı sahiplenen Öykü Şensu, “Sokağımda yaşayan dört canı sahiplendim. Son yasa ile durum hiç iç açıcı değil. Onlar da bir can, cins olsun diye satın almaktan ziyade, sokak hayvanları sahiplenilmeli” dedi.

Ece Tuncer ise “Son yasalardan sonra bunu kendime görev bildim. Bir hayvan sahiplendiğinizde sadece o hayvana can olmuyorsunuz, hayatınıza da anlam katıyorsunuz. Bu yüzden herkesin bu duyguyu tatması gerekiyor” dedi.