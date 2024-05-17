Göz ve diş hastanesi için Çerçioğlu’na yetki

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Aydın’da belediye bünyesinde yapılacak olan göz hastanesi ve ağız ve diş sağlığı merkezi ile ilgili oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun seçimlerden önce projesini açıkladığı 2 hastanenin yapımı ve kurulumundaki gerekli işlemleri yapmak ve ilgili kurumlarla yapılacak protokolleri imzalamak için Başkan Çerçioğlu’na yetki verildi.

Kurulacak olan ağız ve diş sağlığı merkezinde implantın yanı sıra, özellikli tedavi hizmetleri ve kanal tedavisi, 20 yaş diş cerrahisi, çocuk diş sağlığı, temel ağız ve diş tedavileri gibi hizmetler de verilecek. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak göz hastanesinde ise temel muayene hizmetlerinin yanı sıra, katarakt, çocuk ve bebekler için göz sağlığı takip hizmetleri, doğumsal göz hastalıkları, göz tembelliği gibi rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yapılacak.