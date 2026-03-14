Gözaltı Çantası!

Türkiye’de akla hayale gelmeyen şeyler yaşanıyor. Yok artık bu kadarı da olmaz denilen, o kadar çok şey oldu ki…

Olmaya da devam ediyor.

Son seçimlerde (31 Mart 2024) ülkenin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıldır tutuklu. Yargı önüne ancak 9 Mart 2026’da çıkabildi. İmamoğlu, AKP ve Tayyip Erdoğan’ı İstanbul’da üç kere yendi. Erdoğan’ın kaygısı “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” idi. Bu kaygı daha sonra bir başka davada iddianame haline geldi:

“Cumhurbaşkanı olmak amacıyla CHP’yi ele geçirmeye teşebbüs...!”

Traji-komik!

Ama bu ülkenin gerçeği.

***

Son 25 yıldır 1 Mayıs afişlerini tasarlayan “Emeğin Çizeri”, grafik sanatçısı Fahrettin Engin Erdoğan ülkenin her alanında var olabilen “orta zekâ” ile başa çıkmak için zaman zaman yapay zekâya başvuruyor eğlence amaçlı…

En son ChatGPT’ye sormuş:

-Türkiye’de yaşayan herhangi bir vatandaşının başına gelme olasılığı yüksek gözaltı olayı karşısında ne önerirsin?

Yapay zekâ adeta döktürmüş… Okuyalım.

Aşağıdakiler “sabah evden gözaltına alındığında ve tutuklanma ihtimali varsa” varsayımıyla hazırlanmıştır.

Gözaltına alınmadan önce evde yapabileceğin akıllı hazırlıklar…

* Telefon ve bilgisayarını şifrele.

* Bulut yedekleme açık olsun.

* Evde bir çantan hazır dursun.

* Bir kişiye “avukatımı ara” talimatını önceden ver.

* Evcil hayvan / yaşlı / hasta / çocuk planı yap.

1) Kimlik ve hukuki temel şeyler. Bunlar olmazsa olmaz. Genelde üzerinde bulunmasına izin verilen şeylerdir:

*Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı

*Avukatının adı ve telefonu

*Telefona el konulabileceği için ezberinde olsun, küçük bir kâğıda yazılı.

*Yakın bir kişinin telefon numarası (eş, kardeş, çocuk).

*Varsa kronik hastalık raporu / reçete fotokopisi

*Varsa düzenli kullandığın ilaçların listesi… Doz ve saat bilgisi de olsun.

Önemli not: Belgeleri asıl değil, fotokopi olarak taşımak daha güvenlidir.

2) Sağlık ve kişisel bakım malzemeleri. Genelde izin verilenler. İlk 24–72 saat için hayat kurtarıcı olabilir:

*Düzenli kullanılan ilaçlar (orijinal kutusunda)

*Gözlük / lens + lens suyu

*Basit ağrı kesici, izin verilmeyebilir ama sorulur.

*Hijyenik mendil.

*Islak mendil.

*Diş fırçası ve küçük diş macunu olsun.

*Dudak nemlendirici, kuruluk ciddi olur.

3) Tutuklama ihtimali düşünülerek üzerindeki kıyafet çok önemlidir:

*Rahat, sade, dikkat çekmeyen giysiler tercih et.

*Bağcıksız ayakkabı. Bağcıklar çoğu zaman alınır.

*Kemeri olmayan bir pantolon.

*Mevsime uygun bir üst… Nezarethaneler çok soğuk olabilir.

*Takılar, saat, kemer çoğunlukla emanete alınır.

4) Para ve küçük pratikler:

*Az miktarda nakit para. Emanete alınır ama tutuklama olursa kantin için önemlidir.

*Küçük bir not defteri ve kalem, çoğu zaman alınır ama bazen izin verilir.

*Telefon şifreni kimseye vermeme kararlılığı göster.

5) Katiyen yanında olmamalı. Bunlar durumu zorlaştırabilir:

* USB, hard disk.

* Fazla kâğıt, belge.

* Başka kişilere ait notlar.

* Sosyal medya yazışmalarının çıktıları.

* Kesici / metal eşyalar.

6) Psikolojik olarak en önemlisi.

*Gözaltına alınmak suçluluk değildir.

*Sessiz kalmak suç değildir.

*Avukat istemek suç değildir.

*Sakinlik, kısa cevaplar, “avukatımla görüşmeden ifade vermiyorum” cümlesi en temel güvenlik ekipmanıdır.

Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: Hazırlıklı olmak korkaklık değil, aklın ve onurun işidir. Ve bu ülkede bunu düşünen herkes, aslında yalnız olmadığını da bilmeli!

***

Bir deprem ülkesi olmamıza karşın en basit önlemi almadık. Bir deprem çantamız bile yok. Demokrasinin özgürce yaşandığı bir ülke değiliz. Acaba gözaltı için olabilir mi? Emin değilim. Fahrettin istemiş ChatGPT vermiş. Adını da kendi koymuş:

-Gözaltı Çantası!