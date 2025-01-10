Gözcüler Evi artık sosyal hizmet atölyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’deki tarihi Gözcüler Evi’ni restore etti ve sosyal hizmet atölyesi olarak açılışını yaptı. Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyesi ile özellikle çocuklara ve engellilere çeşitli eğitimlerle destek olacak. Gözcüler Evi bağışçısı Zühra Gözcü Aydın, “Çocukluğumun geçtiği evin sosyal hizmet atölyesi olarak değerlendirilmesi beni çok duygulandırdı. Evimizi bu şekilde yaşatan Ahmet Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

GAYEMİZ HALKA HİZMET

Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şube Başkanı Elif Şenol, “Türkiye’de ilk ve tek olan bu hizmeti burada hayata geçiriyoruz. Otizmli çocuğu olan annelerimize eğitim vereceğiz. Ayrıca annelerimizin sosyalleşmesine destek olacağız” dedi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Bu proje, çocuklarımızın yeteneklerini keşfedeceği, yaşlılarımızın sosyalleşeceği, kadınlarımızın beceriler kazanacağı özel bir alan sunuyor. Gözcüler Evi artık sosyal hizmet atölyesi. Birlikte güzel anılar biriktireceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Gözcüleri Evi kapılarını ‘Sosyal Hizmet Atölyesi’ adıyla hizmete açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, en büyük mega projelerin sosyal hayatı destekleyen projeler olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, “Ekonomik zorluklar yaşanan bu dönemde vatandaşlarımızı mutlu edecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Ekonomik şartlar insanları eve kapanmaya zorluyor. Çocuklarımız eskisi gibi sokaklarda oynayamıyor. Türkiye şartlarında kadınlar rahatça çıkıp dışarıda sosyalleşemiyor. Önemli olan vatandaşlarımızın hayatına dokunarak sosyal ve kültürel anlamda destek sağlayacak projeler üretmek. Bu proje bizim için mega bir proje” dedi.

Başkan Aras, “Ekonomik sıkıntıları görünce sorumluluğumuz daha artıyor. O alanı bizim tamamlamamız gerekiyor. Her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza; ulaşım, gıda, sağlık, eğitim alanında desteklerimiz var. Halkın çocuklarıyız ve halka hizmet için buradayız başka gayemiz yok. Gayemiz Muğla halkına hizmet etmek ve mutlu bir Muğla yaratmak. Bu mekânın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.