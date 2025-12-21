Gözle görünmeyen organımız: Mikrobiyota

Dilara DEVRANOĞLU - @dilaradevranoglu

Son yıllarda yapılan araştırmalarla mikrobiyota; bağırsaklarımızda yaşayan, beynimizle konuşabilen, bağışıklığımızı yöneten en son keşfedilmiş bir organımız olarak tanımlandı. Yani biz aslında hiçbir zaman gerçekten yalnız yaşamadık. Mikrobiyotamız sağlığımızın aynasıdır ve hastalıkların tedavisinde etkili bir role sahiptir. Bağırsak mikrobiyomu yaşımıza göre farklı bileşimlere sahip olabilir. Yaşadığımız çevre, beslenmemiz ve yaşam tarzımız, mikrobiyomun bileşimini ve canlılığını doğrudan etkiler.

ANNE VE BEBEĞİN BAĞI

Son yapılan araştırmalar, vajinal doğumun bebeklerde bağışıklık sistemini güçlendiren Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi yararlı bakterilerle tanıştırdığını; sezaryenle doğan bebeklerde ise hastane kaynaklı mikropların daha baskın olduğunu gösteriyor.

Bu fark, ilerleyen yıllarda kişilerin alerji, astım ve obeziteye yatkınlıklarını etkileyebiliyor. Prematüre doğumlarda ise mikrobiyotanın dengesiz gelişimi, enfeksiyonlar ve nörolojik sorunlarla ilişkilendiriliyor. Mikrobiyotanın sağlıklı biçimde olgunlaşması için en güçlü etken anne sütü. Anne sütünde bulunan şekerler (oligosakkaritler), yararlı bakteriler için besin kaynağı oluşturuyor ve zararlı mikropların çoğalmasını engelliyor. Bu sayede anne sütüyle beslenen bebeklerin bağırsak florası bifidobakteriler açısından zengin ve daha dengeli bir yapı gösteriyor.

Araştırmacılar, hayatın ilk yıllarında şekillenen bağırsak mikrobiyotasının çocukluk hastalıklarının seyrini, bağışıklık yanıtını ve hatta zihinsel gelişimi etkileyebileceğini belirtirken, disbiyoz yani mikrobiyotadaki dengesizlik durumunun obezite, diyabet, otizm, astım ve epilepsi gibi birçok hastalığın riskini artırdığı düşünüyor. Bu nedenle mikrobiyotanın anne karnından itibaren desteklenmesi bağışıklığın temeli sayılıyor. Yani mikrobiyota için sadece bağırsakta yaşayan bakteriler değil hayatımızın en erken döneminden itibaren bizi şekillendiren görünmez bir organımız diyebiliriz.

DOST MİKROPLAR

Dost mikropların sayıca çok olduğu sağlıklı bir mikrobiyotada; yüksek çeşitlilik, genetik zenginlik vardır. Bu ‘’dost mikroplar”, yalnızca sindirimde değil, bağışıklık sisteminin gelişiminde, metabolik denge ve enerji dengemizde belirleyici rol oynar. Araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının vitamin sentezi, kısa zincirli yağ asidi üretimi ve immün yanıtın düzenlenmesi yoluyla insan sağlığını doğrudan etkilediğini göstermektedir. Mikrobiyota ile bağışıklık sistemimiz arasında da çift yönlü bir etkileşim vardır: mikroorganizmalar bağışıklık sistemimizin olgunlaşmasını sağlar, bağışıklık sistemi de mikrobiyal dengenin korunmasını sürdürür.

BİR ŞEKER BAĞIMLISI

Vücudumuzdaki mikrobiyal hücreler içinde şekerle beslenen Candida albicans en yaygın mantar türüdür. Biz sağlıklıyken genellikle zararsız olan bu mantar, ağız, deri, bağırsak ve üreme sistemimizde sessizce yaşar. Fakat antibiyotik kullanımı, stres ya da pH değişiklikleri gibi etkenlerle bağışıklık sistemimiz zayıfladığında, candida hızla çoğalır ve ağızda pamukçuk, vajinal enfeksiyonlar ya da sistemik kandidiyaz gibi hastalıklara yol açabilir. Sonuç olarak, Candida albicans sağlıklı mikrobiyotanın bir parçasıyken, denge bozulduğunda hızla zararlı hale gelen, fırsatçı bir mantardır. Fazlası, bağışıklığı zayıf bireylerde ölümcül enfeksiyonlara neden olabilir.

MİKROBİYOTA BESLENME

Beslenmemiz, bağırsak mikrobiyomunun bileşimini, çeşitliliğini ve işlevini şekillendiren en güçlü çevresel etkendir.

Akdeniz diyeti, yüksek lifli, bitki bazlı, ketojenik veya batı tipi beslenme gibi diyet türleri mikrobiyomu etkiler. Mikrobiyota, yediğimiz besinleri birlikte sindirir, gıdalardan üretilen metabolitlerle bağışıklık, sinir ve endokrin sistemlerine sinyaller gönderir. Dolayısıyla, beslenme ve mikrobiyota arasında karşılıklı bir etkileşim vardır: beslenmemiz mikrobiyotamızı şekillendirirken, mikrobiyota da vücudumuzun yediklerimize nasıl tepki vereceğini belirler. Yakın zamanda 34.000’den fazla kişi ile yapılan büyük bir genomik çalışmada, beslenme ile ilişkili mikrobiyal türler tanımlanarak sağlıklı mikrobiyota profilleri belirlenmiştir.

Mikrobiyota diyeti ile liften zengin, bitkisel temelli, katkı maddesi içermeyen doğal gıdaların tüketilmesi desteklenir. Araştırmalar, sağlıklı beslenmenin kan şekeri, HDL, trigliserit düzeyleri gibi kardiyometabolik göstergelerde iyileşme sağladığını, Batı tipi beslenmenin ise metabolik bozukluklarla ilişkili bakteri türlerini artırdığını göstermektedir. Mikrobiyom kişiye özgü yanıt verir, bu da mikrobiyota odaklı hassas beslenmenin temelini oluşturur.

YOĞURTTA YARARLI BAKTERİ

Her yoğurt “probiyotik” olarak tanımlanamaz. Klasik yoğurt bakterileri laktoz sindirimine yardımcı olsalar da bağırsakta kalıcı koloni oluşturamazlar. Bu nedenle probiyotik etki gösterebilmeleri için yoğurda Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum veya Lactobacillus rhamnosus gibi türlerin eklenmesi ve ürünün en az 10⁹ CFU/g canlı bakteri içermesi gerekir. Araştırmalar inülin gibi liflerle zenginleştirilmiş yoğurtların bağışıklık ve bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini, ancak etkinin ürün içeriği, bakteri canlılığı ve üretim koşullarına bağlı olduğunu ortaya koymuştur. DNA analizleri, yoğurt markalarının farklı türlerde bakteriler içerdiğini ve bunların canlılık süresinin üretim koşullarına bağlı olduğunu göstermiş ve markalar arasında bazı yoğurtların canlı bakteri açısından zengin, bazılarının neredeyse “ölü” olduğu gibi ciddi farklar bulunmuştur. Dolayısıyla yoğurt, sağlıklı bir besin olmasına rağmen, yalnızca uygun bakteri türleriyle ve doğru üretim koşullarıyla hazırlanmışsa gerçek anlamda probiyotik sayılabilir. Ayrıca yoğurtların rafta kalma süresi, soğuk zincirin bozulmaması ve fermantasyon koşulları bu özellikleri belirleyici faktörlerdir.

TURŞUDA LAKTİK ASİT

Turşular, laktik asit bakterileri tarafından yürütülen doğal bir fermantasyon süreciyle üretilir ve bu mikroorganizmalar hem gıdanın korunmasını sağlar hem de potansiyel probiyotik özellik gösterebilir. Ancak her turşu probiyotik değildir; pastörizasyon, sirke eklenmesi veya yüksek tuz oranı canlı bakteri sayısını büyük ölçüde azaltır. 2023 yılında yapılan yapımı, tuzlu suyla fermente edilen geleneksel “Türk tipi turşuların” canlı laktik asit bakteri türleri bakımından zengin olduğunu, buna karşılık endüstriyel üretim sirkeli turşuların probiyotik özelliğini yitirdiğini göstermiştir. Yeni çalışmalar, fermente sebzelerin vücudumuzda antioksidan kapasiteyi artırdığını ve bağışıklık ve mikrobiyal çeşitlilik üzerinde olumlu etki yaratabileceğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yüksek tuz içeriği ve nitrit birikimi hipertansiyon gibi hastalık riskleri oluşturabileceğinden, tuz oranı düşük ürünlerin tercih edilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak, geleneksel, pastörize edilmemiş ve tuzlu suyla fermente edilmiş Türk tipi turşular, uygun şekilde hazırlandığında, hem gıda güvenliğini sağlayan hem de bağırsak mikrobiyotasını destekleyen potansiyel bir doğal probiyotik kaynağı sayılabilir.

DEPO GIDALAR

Yapılan çalışmalarda en fazla canlı bakteri içeren gıdalardan; özellikle ev yapımı kefir, mililitre başına 10⁹–10¹¹ düzeyinde canlı bakteri ve maya içeriğiyle dünyanın en güçlü doğal probiyotik kaynağı olarak gösterilmiştir. İkinci olarak tuzlu suyla fermente edilen Türk tipi turşular geliyor. Sonrasında L.acidophilus, B. bifidum gibi özel kültürlerle mayalanmış yoğurtlar ve olgunlaşmış kaşar, Gouda ve Parmesan gibi olgunlaşmış peynirler de mikrobiyota dostu mikroorganizmaları yoğun olarak içeriyor. Son olarak fermente soya ürünleri olan Miso/Natto ve Kombuchayı da bu besinler arasında sayabiliriz. Sağlıkla!