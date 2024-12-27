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Göztepe evinde kayıpsız

BirGün Ege
  • 27.12.2024 06:00
  • Giriş: 27.12.2024 06:00
  • Güncelleme: 27.12.2024 06:00
Göztepe evinde kayıpsız
Fotoğraf: İHA

İHA

Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu'nda sergilediği performansla Süper Lig'in ilk yarısına damga vurdu. Sarı kırmızılılar kendi sahalarında oynadıkları 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Tek beraberliğini Fenerbahçe mücadelesinde alan Göztepe, daha sonra oynadığı 7 maçta arka arkaya 7 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Böylece İzmir ekibi, Galatasaray ve Başakşehir'le birlikte ligin ilk yarısında iç sahada yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan birisi olmayı başardı.

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