Göztepe evinde kayıpsız

İHA

Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu'nda sergilediği performansla Süper Lig'in ilk yarısına damga vurdu. Sarı kırmızılılar kendi sahalarında oynadıkları 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Tek beraberliğini Fenerbahçe mücadelesinde alan Göztepe, daha sonra oynadığı 7 maçta arka arkaya 7 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Böylece İzmir ekibi, Galatasaray ve Başakşehir'le birlikte ligin ilk yarısında iç sahada yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan birisi olmayı başardı.