Grevli sendikal yolculuk ve KESK

Kemal IRMAK

Eğitim Sen Genel Başkanı

Türkiye’de, Avrupa’da olduğu gibi gerçek bir sanayi devrimi ve bağlı olarak bir burjuva devrimi yaşanmamıştır. Sanayi devriminin yaşandığı ülkelerde çok kötü koşullarda, çok uzun ve çok ucuza çalıştırılıyordu işçiler. Buna karşın işçilerin öfkesi çok daha yüksek ancak bir o kadar da dağınık ve örgütsüzlerdi. Örgütsüz olmaları, patrona karşı olan hınçlarını çalıştıkları makinalara (üretim araçlarına) yöneltiyordu onları. Makinaları kırarak, patrona zarar verme biçiminde eylemler örgütlüyorlardı. Ancak bunun onlara bir faydasının olmadığını fark ettiler. Hatta kırılan makine ücretlerini çıkarmak için patron onları daha çok çalıştırıyordu . Bunu bu şekilde sürdürmenin bir faydasının olmayacağını anlayıp, bir başka şey yapma fikri yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. O da örgütlenmek birlikte hareket etmek. Onun adı sendikaydı. Sendikacılığın ortaya çıkışının ilk hali makine kırıcılığıdır. Ancak sanayi gelişiminin hızına paralel olarak, sendikal örgütlenme de aynı seyirde devam etmiştir. Çok güçlü sendikalar ortaya çıkmış ve haklarını almak için pazarlıklar yapılmaya başlanmış. Haklarını gerçek manada almadıkları anlarda üretimden gelen güçlerini (üretmeme) kullanmışlar.

Elbette ki burada ifade edildiği hızda olmamıştır hiçbir şey. Beraberinde ülkelerin demokratikleşme hamleleri ve bunlara uygun olarak geliştirilen hukuksal düzenlemeler sonucunda, bir çok sendikal hak elde edilmiştir. Ancak sendikal haklar, özgürlükler ve demokratik değerlerin yükselmesinde Avrupa işçi sınıfının rolü asla yadsınamaz.

Fakat bizde işler böyle ilerlememiş. Tam bir işçi sınıfının ortaya çıkışı, sendikalaşma çok zaman sonra olmuştur. Avrupa’da 19 yy’ın ilk yarısında sendika ve sendikal haklar konuşulurken, bizde 20 yy’ın sonuna doğru sendikalar yasal olarak kabul edildiler. Memur sendikacılığında da durum çok daha sonra.

∗∗∗

1961 Anayasasının kabulünden sonra işçiler toplu sözleşme yapma hakkına sahip olmuşlardır. Kavel grevi sonrasında, 1963 yılında kabul edilen 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İ ş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu uzun yıllar yürürlükte kalmıştır. Bu dönemde işçi sendikaları ile işveren sendikaları (veya işverenler) birçok toplu iş sözleşmesi bağıtlamışlardır.

Türkiye’de işçi sınıfının toplu sözleşmeler yaptığı, grevler örgütlediği bu dönemeçte (8 Temmuz 1965) Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kurulmuş. Ancak grev ve toplusözleşme yapamamıştır. Yani sadece işçiler için değil, devlet memurları için de sendikal haklar oldukça geç elde edilmiştir. TÖS 1971’de kapatılmış beraberinde memurlara sendika kurma hakkını da 1971 muhturası ortadan kaldırmıştır. Ancak hemen ardından, “Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği” TÖB-DER kurulmuştur. TÖB-DER 1971-1980 döneminde toplumsal muhalefetin çok önemli bir dinamiği olmuş, ancak yasak olmasından dolayı sendikaya dönüşememiştir. 1980 faşist askeri darbesi sonrasında da kapatılmıştır.

1980’lerin sonuna doğru, çoğu TÖB-DER’li olan eğitim emekçileri, yasal boşluklardan da faydalanarak bugünkü Eğitim-Sen’in temellerini attılar. Eş zamanlı olarak bir çok kurumda çalışan memurlar “Kapı Kulu Değil, Kamu Emekçisiyiz” şiarıyla sendikalarını kurdular. Daha sonra 1995’te KESK kuruldu. Yaklaşık 12-13 yıllık yasasız ama meşru, militan ve fiili bir mücadele yürütüldü. Kamu çalışanlarının en görkemli mücadele yılları bu yasasız yıllardı. 25 Haziran 2001 yılında kabul edilen 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” ölü doğmuştu. Grev yok, Toplu sözleşme yoktu. Devlet güdümlü sendikalar bu yasayı kazanım olarak kabul ederken, KESK yasanın yasaklar içerdiğini, grev ve toplu sözleşme hakkı olmayan bir yasanın, yasa olmaktan çok uzak olduğun ifade etti. Karşı tutum alarak eylemler düzenledi ancak yasayı engelleyemedi. Ancak şunu da ifade edelim ki “biz bu yasaya sığmayız” diyen KESK ve iş kolları, aradan çeyrek yy geçmesine rağmen bu yasa içinde debelenip durmak dışında bir aksiyon da almamıştır. Bir dönem yetkili sendika iken, bugün masa dışı kalmış, 4. sendika pozisyondadır. KESK güç kaybetmiş olsa da, emekçilerin gerçek kürsüsü ve sözcüsü konumunu korumaktadır.

∗∗∗

İşte böylesi bir tarihsel süreç ve gerçeklikler içinde 8.dönem toplu sözleşmeye gidilmektedir. Sendikalar aslında çıkar ve dayanışma örgütleridir.Geçtiğimiz günlerde kamuda çalışan 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 -2026 dönemleri için toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Hükümet 7 ay oyaladıktan sonra, işçi sendikalarının %100 zam talebiyle başlatıp, %30’a rıza gösterdikleri sözleşmeyi imzaladı.

Şimdi gözler kamu emekçilerinin (memurların) toplu sözleşme sürecinde. 8.yapılacak görüşmelerin ilk yedisinin tamamı “satış sözleşmesi” olarak adlandırıldı. AKP iktidarının büyütüp beslediği, Memur – Sen 8.toplu görüşmeyi tüm kamu emekçileri adına yapacak. Yasada grevin olmamasını kendisi açısından avantaj gördüğü için rahat pozisyonda. Biz istiyoruz hükümet vermiyor ne yapalım modunda. Hakem heyeti ne derse o. Oysa mevzu aslında çok basit. Grevsiz toplu sözleşmeye oturmayacağız diyerek yasa değişikliği talep edebilirdi.

Bu dönemeçte KESK bu talebi yükseltmeli, “grevli, toplu sözleşmeli, daha demokratik bir sendika yasası” talebiyle sokaklara dönmeli. Aslında KESK ve işkolları, 30 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği “Geçinemiyoruz” mitingi ile bunun zeminini oluşturdu.

Toplu sözleşme dönemi işverenle çalışanlar arasındaki en önemli mücadele evresidir. Kazanır yada kaybedersin, kayıpları telafi edecek en önemli olgu GREV’dir. Emekçilerin, işçi sınıfının, işverene karşı en önemli silahı grevdir. Grevsiz toplu sözleşme şarjörü boşaltılmış silah gibi elinde kalır. Grev hakkının olmadığı bir yerde gerçek bir toplu sözleşmeden bahsetmek mümkün değil. Bunu bilen ve gören KESK, sokaklara işyerlerine yaygınlaştırdığı alternatif TİS masası pratikleriyle hem süreci diri tutmak ve hem de 8’nci toplu sözleşme oyununu teşhir etmeye yönelik hamleler gerçekleştirmiştir. Ancak bu kesintisiz bir şekilde 4688 sayılı yasaya sığmayacak bir fiili meşru mücadele hattını derinleştirerek, grev hakkını içeren bir sendika yasasını yeniden toplumun ve emekçilerin gündemine sokmasıyla anlam bulacaktır.

∗∗∗

Kamu İşveren tarafının ilk teklifini 12 Ağustos’ta yapacağı ifade ediliyor. İlk teklifte ortaya çıkan öneriler aslında sonucun ne olacağına dair önemli veriler ortaya çıkmış olacaktır. 12 Ağustos – 22 Ağustos, 10 günlük zaman dilimi toplu pazarlığın şekilleneceği aralık olacaktır. KESK’in bu dönemde alacağı aksiyon, diğer sendikalarla temas, görüşme trafikleri ve sokaktan verilecek mücadele, toplu sözleşme metninin emekçiler lehine sonuçlanması açısından kıymetli bir zaman dilimidir. Aksi takdirde hem geç kalınmış ve hem de uzun süredir alanlarda, iş yerlerinde gerçekleştirdiği farklı formlardaki eylem ve etkinlikler anlamını yitirmiş olur.

Özellikle neredeyse her iş kolunun ortak talepleri olan;

Tüm yan ödemelerin emekli taban maaşına yansıtılması.

Vergide adalet başlığı altında oluşturulan, yoksulluk sınırı altında çalışan herkesin vergi diliminin %10’la sabitlenmesi.

En düşük memur aylığının yoksulluk sınırının üstüne (86.000 bin) çekilmesi.

5510 sayılı yasanın geri çekilmesi.

Eşit işe eşit ücret.

Aylık enflasyon farklarının reel olarak bir sonraki ayın ücretlerine yansıtılması.

Ve hepsinden önemlisi grevli, toplu sözleşmeli bir sendika yasasının düzenlenmesi gibi ana talepleri bu on günlük dilim içerisinde her gün gündemleştirilmesi oldukça önemli olacaktır. Bunlar emekçilerin ekonomik kayıplarının ana sebepleri olduğu için temel talep olarak ta önemini koruyor.

Bütün her şeye rağmen istenilen talepler elde edilememiş, arzu edilen sonuçlara ulaşılamamış olabilir. ( Bu yandaş sendikalarla ve grevsiz toplusözleşme orta oyunuyla gerçekleşmesi de mümkün değil zaten.) Ancak böyle olursa KESK emekçilerin gerçek ve tek kürsüsü, tek sözcüsü aynı zamanda sendikal mücadelenin adı ve sürdürücüsü olduğunu korumuş olmakla beraber “makine kırıcılığından, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar ve özgürlükler” mücadelesine uzanan tarihsel yolculuğunda kamu çalışanları hareketinin tarihsel misyonunu devam ettirebilecektir.