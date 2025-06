Gripin’in vokalisti Birol Namoğlu: Sistem seni bir kutuya koyuyor

Işıl Çalışkan

“Aşk Nereden Nereye”, “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar”, “Durma Yağmur Durma”… Çoğumuz onları kırık kalplerin sesi olarak tanıdık. Oysa Gripin, aşk ve ayrılık dışında hayatı, insanı ve sistemi de dert edindi başından beri. 26 yıldır, susmayan bir vicdanın da sesi oldu. Bugün savaşlar, eşitsizlikler, alışkanlık adı altında sıradanlaştırılan ölümler arasında, “normalleştirilen” düzene karşı bir isyan olarak yankılanıyor Gripin’in notaları.

Son single çalışmaları “Aklıma Ziyan” da, savaşların, önlenebilir ölümlerin, vicdansızlığın ve doğanın yıkımının yankılandığı bir iç döküş. Dünyanın bugünkü haline dair bir tanıklık, vicdanı hâlâ susturmamış olanların ortak duygusu… Gripin’in vokalisti Birol Namoğlu ile müziğin değişen dengelerinden, Anadolu’nun sesine açılan kalplerine, otosansürden, sahneye ilk çıktıkları yıllara kadar pek çok şey konuştuk.

Lise yıllarında profesyonel bir grup kurmuştunuz. O grupla ilk sahneye çıktığınızda neler hissettiniz? Bu sizin kariyerinize nasıl bir yön verdi?

Şöyle anlatayım: Lise yıllarında Akatlar’da büyüyordum. O dönem biraz daha izoleydi. Okul da öyleydi. Yabancı müziklerle büyüdüm. Henüz Anadolu’yu, bu coğrafyayı tam tanımıyordum. O dönemde rock müzik parçalarını yeniden yorumluyorduk. O zamanlar gazetelerin düzenlediği müzik yarışmaları vardı. Sanırım Milliyet’in yarışmasıydı, yıl 1994. İlk defa sahneye çıktım ve çok heyecanlıydım. İnsanların karşısında şarkı söylemek... Bon Jovi’den bir parça seslendirmiştik. Hâlâ unutmam. Çok zor bir parçaydı, neden onu seçtik bilmiyorum ama büyük bir heyecandı.

O dönem tabii herkes gibi hayallerimiz vardı ama bugünkü gibi hedeflerimiz yoktu. “Böyle olacağız, şunu yapacağız” gibi planlarımız yoktu. Bugünleri o günden görmem mümkün değildi. Zaten o yüzden başka bölümler okudum. Ama o günden bugüne bakınca hayallerimizin çok ötesinde bir hayat yaşadığımı hissediyorum.

Aslında mühendislik mezunusun. Peki müzisyenliğe geçiş süreci nasıl gelişti?

Bir yandan çalışıyordum. Cover gruplarıyla çalıyorduk. Senelerce Bronx’ta, İstiklal Caddesi’nde sahne aldık. Sonra bir gün Hadi Elazzi ve Haluk Kurosman geldi, “Hadi size albüm yapalım” dediler. O dönem bir festival de vardı: Shed Seven, Wayne Hussey, Skunk Anansie gibi gruplar katılıyordu. “Beste çalacaksınız” dediler. Biz de yazmaya başladık, hazırlandık. İlk albümümüzü çıkardık. İstanbul’da işler iyi gidiyordu ama genel anlamda çok etkisi olmadı.

O sırada hem Yıldız Teknik’te mühendislik okuyordum hem çalışıyordum. Okul biraz uzadı müzik yüzünden. Yüksek lisans yaptım Galatasaray’da. Sonra ikinci albüm geldi. Askerliğe gitmeden önce birkaç albümümüz olsun istiyordum. Grubun üç üyesi birlikte askere gittik. Orada Anadolu’yla, Türkiye’nin gerçek yüzüyle tanıştık. Bu da bizim müziğimizi değiştirdi.

Nasıl bir değişim oldu?

Farklı kültürlerle tanıştık. Döndüğümüzde müziğimiz biraz daha Anadolu ve Ege kokan bir forma evrildi. “İşe dönmeden bir albüm daha yapalım” dedik. Yaptık ve çok beğenildi. Böylece biz de bu işe tutunmuş olduk.

İlk başta rock müzikle başlamıştınız…

Evet, hatta ilk albüm Britpop’a yakın sayılabilir. O dönem biraz da çılgınca şeyler yapıyorduk.

Bu rock sevgisi nereden geliyor? Bir isyankârlığın ifadesi mi?

Bir yanıyla evet. Ama isyanın yönü daha çok kişisel zevklerle ilgili. Hiç dans etmeyi seven biri olmadım. İzlemeyi çok severim ama o hareketli, uçuşan şeyler bana hitap etmezdi. Rock müzik bana uydu. İlk dinlediğim müzikler arasında babamın plakları vardı: ABBA’lar, Notting Hill’ler, Zeki Müren… Sonra çevrenin de etkisiyle Guns N’ Roses, Megadeth derken, zamanla Grunge’a, Britpop’a, hatta Yunan müziğine kadar uzandım. Şimdi de öyle; ne bulursam dinliyorum.

Bu çeşitlilik bir müzisyen için çok önemli değil mi?

Bence herkes için önemli. Farklı şeylere açık olmak insanı zenginleştiriyor. Mesela “Dalgalandım da Duruldum” şarkısının bir cover’ı vardı. Bir müzik ödül töreninde “Türk sanat müziğiyle rap’i nasıl buluşturabiliriz?” diye bir fikir ortaya atıldı. Müzeyyen Senar’dan bir parça söyledim. Bir şekilde bir entegrasyon oldu ve gerçekten güzel bir şey çıktı ortaya. O proje bize şunu gösterdi: Olabiliyor. Hem de çok güzel olabiliyor. Biz de o noktadan sonra dedik ki “Bizim kültürümüzden bir şeyler katalım.” 2010 ve 2002 albümleri bu anlayışla oluştu. Sonrasında Gripin’in müziği biraz daha farklı bir noktaya evrildi. Şimdi tekrar ilk zamanki o enstrümantal, müzikal temellere dönme isteğimiz var.

Türk sanat müziğiyle rock’ı birleştirdiniz. Zaten tek başına Türk sanat müziği artık üretilmiyor gibi. Gençlere ulaşmanın yolu belki de bu tür harmanlamalardan geçiyor.

Katılıyorum. Türk sanat müziği muazzam bir zenginlik. 1960’larda yapılanlar hâlâ çok güçlü. O kadar güçlü yorumcular vardı ki, üstüne çıkmak çok zor. Ama yeni versiyonlarla hatırlatmak önemli. Bu, tüm müzik türleri için geçerli. Çok güzel işler yapan arkadaşlarımız var, ben de keyifle dinliyorum.

Gripin’le 26 yıl olmuş. Geriye dönüp baktığında neler görüyorsun?

İlk günden bugüne, özellikle şu anki kadroyla 24 yılı geride bırakmışız. Çok hızlı ve zorlu geçti. Hiçbir şey kolay olmadı ama “O güne dönüp her şeyi tekrar yaşar mısın?” deseler, tereddütsüz “Evet” derim. Her şeyden çok memnunum. Ama grup olmak kolay değil. Şu an dört kişiyiz. Zaman zaman beş ya da altı kişi olduğumuz da oldu. Ama bu bir nevi evlilik gibi. Birbirini anlamak, sabırlı olmak, yoldan çıkanı geri kazandırmak gerekiyor. Grup olmak Türkiye’de zaten başlıbaşına zor. Maddi olarak da daha zor. Ama avantajı şu: Farklı düşünceler grubu zenginleştiriyor. Tek başınaysan her şeyi kendin çözmek zorundasın. Biz dört kişiyiz, birbirimize destek olabiliyoruz.

Bugün müzik de değişti. Ekipmanlara ulaşmak zorlaştı. Bir baget, bir tel değişimi bile mesele. Bu yüzden müzik daha elektronik, daha maliyetsiz alanlara kayıyor. Eskiden bir mikrofon almak ya da stüdyo kurmak bu kadar zor değildi. Şimdi inanılmaz pahalı. Bu da müziği dönüştürüyor. Mesela akustik gitarla bir ekran karşısında bir şeyler yapmak hem daha uygun maliyetli hem de sosyal medya sayesinde daha erişilebilir.

Son şarkınız “Aklıma Ziyan”dan söz edelim. Önlenebilir ölümler, savaşlar gibi ağır temalar var. Size hangi duygular bu şarkıyı yazdırdı?

Zaman zaman böyle şarkılar çıkıyor bizden. İnsan ilişkileri dışındaki konulara da dokunuyoruz. “Baba Mesleği”, “Kahvedir Dünya”, “İçinde Tutma”, “Dünyanın Sonuna Doğmuşum” gibi. Hep derim: En iyi şarkıyı yazmak istiyorsan, yaşadıklarını yaz. Biz de gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan etkileniyoruz. Gazze, Ukrayna, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan savaşlar, gelir eşitsizlikleri, sürekli bir çatışma hali… Ve insanlar arttıkça sanki değersizleşiyor. Sürekli ölüm, kavga, kutuplaşma... Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Vicdanlar azalıyor ya da gizleniyor. Belki hâlâ bir umut var ama yazarken içimden bunlar döküldü.

GRİPİN ÇATIŞMADAN KAÇINIR

Peki, şarkı sözlerinde otosansür uyguladığın oluyor mu kendine?

Evet, oluyor. Özellikle şarkı yazarken bazen düşünüyorum, "Gripin bunu söylemez" ya da "Gripin şunu yapmaz" diyorum. Böyle olunca bazı kelimeleri değiştiriyorum. Gripin biraz çatışmadan kaçınmayı tercih eden bir grup. Daha güvenli bir dil kullanıyoruz. Çünkü biz, hepimize yetecek bir dünya olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bu dünyayı daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Elbette kolay değil, her şey çok hızlı değişiyor. Mesela “savaş” kelimesini kullanmak istemeyebiliyorum. Böyle kendimce uyguladığım otosansürler var.

Çatışmadan kaçınmak aslında kutuplaşmanın önüne geçmek anlamına da geliyor, değil mi?

Evet, uzlaşmayı önemsiyoruz. Mesela bazen sosyal medyada kendi görüşüme hiç uymayan içerikleri özellikle izliyorum. Orada neler oluyor görmek istiyorum. Bir yandan da algoritmayı bozmak istiyorum. Çünkü sistem seni bir tarafa, karşı tarafı başka bir tarafa yerleştiriyor. Sonra herkes kendi kutusundan bakıyor dünyaya.

Vicdan kavramı günümüzde nasıl bir dönüşüm yaşıyor sence?

“Vicdanla cüzdan arasında kalmak” diye bir deyim var ya, tam da öyle. Ekonomik baskılar altında vicdan zorlanıyor. İnsanlar bazen isteyerek, bazen istemeden yanlış kararlar veriyor. Ama bence bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey vicdan ve empati. Onlar olmadan güvenli bir dünya yaratamayız ne çocuklar için ne hayvanlar için ne de insanlar için. Ama vicdansızlık da var, çok var.

