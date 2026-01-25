Grönland 51, İzlanda 52, Faroe 53

Melda ONUR

Bu gerçekleşir mi bilinmez ama Trump hayal edebilir. Üçü de bugün Grönland nedeniyle ilişkileri bir hayli gerilen Danimarka’nın etki alanı. Her ne kadar bağımsız ve özerk görünseler de Danimarka’ya bu denli bağımlı olduklarını 2024 yılı Temmuz ayında bir tur organizasyonu ile gittiğimde anladım. Anladığım bir şey daha dünyanın bu iyice kuzeyinde Kristof Kolomb’un esamesinin okunmadığı ve Amerika’nın gerçek kaşifleri olarak o ilk Vikingler’in kabul gördüğü idi. Hani “Trump, “500 yıl önce oraya bir tekne indirdiler diye Grönland onların olmuyor” dedi ya; oysa durum bir hayli başka.

AMERİKA’NIN KEŞFİ

Elbette Kolomb’unki gibi bir “krallık projesi”değildi, bireysel olarak gitti ama, Trump’ın atalarından yaklaşık 500 yıl önce MS.1000 yılında Amerika kıtasına ayak basan kişi İzlandalı Viking, Leif Erikson olmuştu. Bugün İskandinav Sagalarında (efsanelerinde) olduğu gibi Grönland Sagasında da efsaneleşen Erikson üzerine yazılanlar biraz gerçek biraz kurgu ama adanın tarihi ve kültürü hakkında önemli ipuçları veriyor. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki Luteryan katedralin önünde bir heykeli bulunuyor ve kaidesinde bu keşif yazılı. 1930 yılında ABD tarafından İzlanda’ya hediye edilen heykelin kaidesinde şöyle deniyor:

“LEİF ERİKSON İZLANDA’NIN OĞLU VİNLAND’IN KÂŞİFİ”

Vinland (Şarap ülkesi) dediğimiz yer, Amerika kıtası, muhtemelen Newfoundland civarı. Erikson da efsanelere göre Grönland Fatihi Kızıl Erik’in oğlu.

Peki ya Danimarka bu hikayenin neresinde? Çünkü İzlanda eski bir Danimarka sömürgesi. Zaten Trump’ın arada İzlanda diyerek kafaları karıştırması da bundan.

YEŞİL BUZ ÜLKESİ

17 Temmuz günü sabah Kopenhag’dan Grönland’ın başkenti Nuuk’a doğru yola çıktık. Normal zamanlara göre Nuuk için bir hayli sıcak güneşli bir gün bizi bekliyor görünüyordu. Küçük kırmızı Grönland uçağının camlarından göller, akarsular, kısmen buz kütlelerini izlerken hayalimiz “3 kilometreye vardığı” söylenen buzulları görmekti, ama küresel ısınma devrinde böylesine kısa bir seyahatte ancak küçülüp Nuuk’a doğru yüzen buzullarla, şelale olup denize akanları görebilecektik.

Kuzeyin iki adasının ismi hakkında, film diyaloglarına kadar konu olan bir espri var: “Iceland’de (İzlanda) buz yok, Greenland’da (Grönland) yeşil yok”. Aslında ikisinde de biraz var tabii. Buzulların hızla erimesi Grönland’ı yeşertebilir; İzlanda ise bakmayın yeşiline; gür akan şelalelerin bile kışın donduğu ülke. Game of Thrones izleyicileri İzlanda’nın coğrafyasına aşinadır. Zaten gelen turistler de koşa koşa siyah kum sahilini, Hound ile Brienne’in ölümüne dövüştüğü tepeleri, Jon Snow ve Khaleesi’nin donmuş şelalesini görmek istiyor. Grönland’da ise, turistler için en standart iki etkinlik buzul görmeye gitme ve balina izleme. Peki Grönland adı nereden geliyor. Grönlandlıların Sagasına göre, cinayet suçlamasıyla sürülerek İzlanda’dan Batı’ya yelken açan Kızıl Erik Grönland’ı keşfeder ve buraya yerleşimcileri çekmek için "Yeşil Ülke" adını verir. Saga metinlerinde “İnsanlar güzel bir adı olursa oraya gitmeye daha istekli olur” deniyor. Avrupa bu tür efsaneleri seviyor. 1400’lerin sonunda Afrika’nın güney ucunda gemileri yutan Fırtına Burnu’nun adını, denizcileri korkutmasın diye Ümit Burnu olarak değiştirme fikri de bir Portekiz Kralına atfedilir.

NUUK ŞEHRİ

Şehir bir fiyordun ucunda yer alıyor. Zaten yerel dilde (coğrafya anlamında) “burun” demek. Cruise gemilerinin hiç eksik olmadığı çok işlek bir turizm ve ticaret limanı var. Biz orada iken de Cruise turistlerine sıkça rastladık. Aralarında Türkler de vardı. Şehre girer girmez, bugün fotoğraf karelerine karlarla kaplı olarak yansıyan renkli ahşap evleri görmeye başlıyorsunuz. Eski zamanlarda bu evlerin rengi, o binanın amacını belirtiyormuş. Yani kamu binaları, sağlık merkezleri; kilise, fabrikalar, teknik hizmetler, balıkçılıkla ilgili binalar, fabrikaların amaçlarına göre renk kodları varmış. Elbette karla kaplı bir ülkede kolay ayırt edebilmek önemli. Tabii bugün bu kural artık geçerli değil, insanlar evlerini istedikleri renge boyayabiliyorlar. Güney Amerika’da da renkli evler çoktur; ama bu yoksulluktan olmuş. Limana uğrayan gemilerin bıraktığı yarım kalmış boya tenekelerinden ne renk denk düşerse boyuyorlarmış. Bugün tabii şehirlere güzellik katan bir gelenek. Nuuk’taki evler ise çok bakımlı; iç dekorasyonlarına hayran olursunuz. Grönland’ın kişi başına düşen geliri 50.000 USD ise, Nuuklular için bu rakam yüzde 20-30 daha fazladır deniyor. Biz orada iken otelin bulunduğu bölgedeki evlerin hemen hepsinde bakım onarım işleri vardı. Tabii usta ile değil, her aile kendisi yapıyordu. Kışa hazırlıkmış, her yaz yapılırmış, öyle anlattılar. Nuuk’ta Airbnb de çok yaygın. Konuma göre gecelik 50-150 dolar arası. Bütün sahili ahşap yürüme yolu ile çevrili. Toplamda 4-5 kilometrelik muazzam bir parkur sağlıyor yürüyüşçülere.

BAYRAK VE MARŞ

Küçük bir şehir için sıkça rastlanan Grönland bayrağı bir İskandinav toprağı olmasına rağmen "İskandinav Haçı" bulunmayan tek kuzey ülkesi bayrağı. Bu durum 1980’lerde bir hayli tartışmalara neden olmuş. Haçlı tasarım yerine, 1985’te yerel sanatçı Thue Christiansen tarafından tasarlanan Danimarka ile olan tarihi bağını kırmızı ve beyaz renkleriyle gösteren ancak, ortadaki kırmızı-beyaz dairesiyle "Gece Yarısı Güneşi"ni temsil eden bayrağın tasarımı seçilmiş. Grönland’ın milli marşı da Kadim Toprak ve İnuit yani Eskimo ülkesi vurgusu yapıyor. Kalaallisut dilindeki bu marş Danimarka egemenliğine karşı da yerli kimliğin bir sembolü, bir tür kültürel bayrak. Zaten milli marşın söz ve müziğinin sahibi Jonathan Petersen’in heykeli de yüksek bir bölgeden Nuuk’u izliyor. Turistlerin gidip fotoğraf çektirdiği bir yer.

GRÖNLANDLILAR

Adaya giden bu ilk Vikingler Grönland Nors Yerleşimini kurdular. Bu model o zaman krallıkların hakim olduğu Avrupa’da farklı bir yönetim biçimini benimseyen İzlanda Topluluğu (Icelandic Commonwealth) modelini örnek almıştı; Ortaçağ Avrupa’sında oldukça sıra dışı bir siyasal deneydi. Dünyanın en eski sürekli çalışan parlamentolarından birine sahipti; yasalar burada yapılır, uyuşmazlıklar burada tartışılırdı. Kızıl Erik Grönland’da yeni bir ülke kuradursun, bir grup Kuzey Amerika Eskimosu da aynı tarihlerde güneye doğru göç ediyordu. İşte bugün Grönland halkının yüzde 92’sini oluşturan Kalaallit halkı Alaska ve Kanada’nın kuzeyinden gelmişler. Bu iki halk karşılaştıklarında aralarında ticaret de olmuş savaşlarda…

Sagalar, Vikinglerin Grönland’dan Kanada kıyılarına kadar uzanan denizcilik başarılarını ve yeni dünyadaki yerli halkla ilk karşılaşmalarını belgeliyor. Arkeolojik kazılar da bu yerleşimlerin gerçekten var olduğunu kanıtlamıştır. “Viking" deyince bir etnik köken anlaşılmasın, eski Norsça’da víkingr, "deniz seferine çıkan yağmacı veya savaşçı" anlamına geliyor; yani kuzeyin korsanları.

ÖKSÜZÜN İNTİKAMI

Dünyanın iki yarısının kuzeyinden gelip buluşan halklar çok zengin bir efsane silsilesi yaratmış. Nuuk’u gezerken bu anlatıların çok sayıda sanatçının eserlerine dönüşmüş hallerini görebiliyorsunuz. Tabii her anlatının derin manası var. Bunlardan biri, öz yönetim binası önündeki, Simon Kristoffersen’in eseri Kaassassuk heykeli. Efsaneye göre Kaassassuk, ailesini kaybetmiş, toplum tarafından dışlanmış, fiziksel olarak zayıf ve sürekli aşağılanan bir öksüzdür. Köylüler ona yemek vermez, hatta onu aşağılamak için parmaklarını burun deliklerine sokar ve onu sadece burnundan tutarak havaya kaldırırlar. Bu hem fiziksel olarak çok acı verici hem de onur kırıcı bir hareketti. Bu sürekli eziyet sonucunda Kaassassuk’un burun deliklerinin anormal derecede genişlediği anlatılır. Kaassassuk bir gün bu zulümden kaçar ve doğanın efendisi ona devasa bir güç verir; intikamını alır.

SEDNA’NIN LANETİ

Bir de Denizlerin Anası Sassuma Arnaa var. O da deniz kenarında duruyor, çocuklar oynuyor etrafında. Alt gövdesi balık veya fok şeklinde olan kadın figürü. Burada anlatması uzun ama Sedna adında bir kızın babası tarafından kesilen parmakları foklara, morslara ve balinalara; kendisi de deniz canlılarının koruyucusu ve kraliçesi haline gelir. Parmakları olmadığı için saçlarını tarayamaz. İnsanlar yeryüzünde tabu olan kuralları çiğnediğinde (örneğin avladıkları hayvana saygısızlık ettiklerinde), bu günahlar Sedna’nın saçlarına kir ve karmaşa olarak yapışır. Son zamanlarda yaşanan tarihi hava sıcaklıkları Grönland’de buz kütlesilerinin hızla erimesine neden oluyor. Kuzey kutbundaki buz örtüsünün 2070 yılında tamamen ortadan kalkacağı hesaplanıyor. Sadece Grönland’ın erimesi bile deniz seviyesini en az 6 metre yükseltecek deniyor.

BUZULLAR VE BALİNALAR

Tekne turu ile buzul görmeye giderken turdaki herkes üzerinde yürüyebileceği büyük buzul kütleleri hayal etmişti ancak tekneden kütlelerdi. Doğrusu tur grubu biraz mutsuzdu. Farklı bir buzul bekliyordu. Ama üzülmesinlerdi. Zira otelde boş vaktimde Grönland’da çekilmiş filmleri araştırırken 2009 yapımı Nuummioq isimli bir filme denk geldim.

Filmde Nuuk’ta yaşayan birinin çocukluk arkadaşı Nuuk’ta belgesel çekemeye gelir ama bütçesi küçüktür. Tekneyle açılıp bizimki gibi bir buzul bulurlar. Belgeselci çok seviniyor. Nuuk’lu arkadaşı "bu çok küçük" der, diğeri de kamerasına sarılıp heyecanla "kimse fark etmeyecek ki" diye cevap verir. Yani büyüttük buzul fotoğraflarını, Grönland sinemasından onaylı. Balinalar bazen daha samimi olabiliyormuş ama bize uzaktan bol bol göründüler.

KANGERLUSSAQ DİYE BİR YER

Grönland’daki bir sonraki durağımız outdoor’cuların tercih ettiği bir yerleşim olan Kangerlussaq oldu. Aslında bir Amerikan üssünün etrafında oluşmuş bir yerleşim yeri, demek daha doğru. Kangerlussuaq, Grönland’ın ulaşım merkezlerinden biri zira büyük uçakların inebildiği bir merkez. Ayrıca Amerikan askeri mirasına sahip bir yer. Bugün kasabanın neredeyse tüm altyapısı ABD Hava Kuvvetleri İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’den Avrupa’ya uçan askeri uçaklar için bir yakıt ikmal ve lojistik noktası olarak inşa edilmiş. 1992’de de Grönland Hükümeti’ne devredilmiş. Eski askeri konteynerler, hostel işlevi görüyor. Ancak hala küçük bir Amerikan askeri varlığı (Air National Guard) bölgede bulunuyor, biz de kasabadaki erken kapanan dükkânlar yüzünden üssün içinde yedik yemeğimizi. ABD’nin Grönland’daki altyapıya yeniden ilgi gösterdiği ve Kangerlussuaq’ın modernizasyonu için görüşmeler yaptığı söyleniyordu. Başlıkta neden Faroe var derseniz orada da Kuzeyin Polis Gücü var. Bir tarafa not edin.

Kangerlussaq’a gelenler outdoorcu’lar, daha çok kışın kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını görmek istiyorlar. Yani Beyaz Saray’ın yapay zeka görselindeki gibi Trump ile yürüyebilecek bir penguen yok, kesin bilgi.