Güçlü Bornova için Bornova Kent Konseyi

BirGün EGE

Bornova Kent Konseyi’nin mümkün olan en geniş katılımla toplanabilmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda, 21 Eylül 2024’te gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde pek çok çalıştay ve seminer düzenlenecek. Bunların ilki 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Kent Konseyi’ne dâhil olmak isteyenler 23 Ağustos’a kadar Bornova Belediyesi’ne başvurabilecek. Genel Kurul ise 21 Eylül’de yapılacak.

Genel Kurulun en geniş ve en nitelikli katılımla gerçekleşmesinin Güçlü Bornova hedefine ulaşmalarında önemli katkısının olacağını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Kent Konseyi’nin kurulacak olması yerel demokrasimiz için çok kıymetli. Bornova’da mahalleler düzeyinde katılımların sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız mahalleleriyle ilgili yapılması gerekenlere kendileri karar vermeli. Belediye Başkanı ve yöneticileri kentin ihtiyaçlarına mahalleli ile birlikte karar vermeli. Gerçek katılımcılık bu” dedi.