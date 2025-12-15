Gülşah

Esat Aydın

Keşke şehrimin başkanları ölmeseydi.

Keşke ben bu şehrin genç başkanlarını meydanlarda, kürsülerde izlemeye devam etseydim.

Keşke parmaklarım ölüm cümleleri için değil, yeni bir umudu anlatmak için gitseydi klavyeye.

Keşke biz Manisalılar kalbimizin ritmini şehrimizin miting alanındaki cenazelerden duymasaydık ve keşke bu yazılar bir şehrin içini çekerek tuttuğu nefesin kaydı olmasaydı.

Ama hayat bazen insanı siyaset yazarı olmaktan çıkarıp şehrinin kayıp defterlerini, yarım kalmış hikayelerini yazmak için masanın başına oturtuyor.

***

Gülşah Durbay’ın hikayesi, bu ülkenin erkek aklıyla kurduğu siyasetin fotoğrafına sığmayacak kadar geniş bu defterde.

Gülşah bu defterin içine hiç sığmadı onu tanıdığım 15 yıl boyunca.

Çünkü bazı hayatlar, bitmeden önce de tarihe mal olur; Gülşah’ınki tam olarak böyle bir hayat…

Siyaseti okul kapılarında, pazar yerlerinde, seçim sandıklarının başında öğrenmiş bir kadından söz ediyoruz.

“Tesadüfen başkan olmuş” bir figürden değil; uzun bir yürüyüşün, bir güzergahın son durağından söz ediyoruz.

Tam da böyle kadınları erkek aklı kolay hazmedemiyor.

Çünkü bu ülkede siyaset hala büyük ölçüde erkek imtiyazlı bir iklimde yapılıyor.

O yüzden onun adı da kadınların siyasette var olma inadıyla, bu inadın üzerine boca edilen iftiralarla, patriyarkanın en ucuz silahlarıyla yan yana yazıldı.

Kanser tedavisi görürken, tam da bedeninin en kırılgan, ruhunun en yorgun olduğu bir anda, iftiraların hedefi yapılması tesadüf değildi.

İktidarın yandaş basını ile kirli hesaplar peşinde koşanların dili aynı noktada buluştu.

Öyle ya; Türkiye’de siyasette var olmaya çalışan her kadın, sandıkta kazandığı meşruiyeti, erkek egemen zihnin mahkemesinde ikinci kez kanıtlamak zorunda bırakılıyor.

Oy pusulasından çıkan isim yetmiyor; kadının bir de kulislerden, sosyal medyadan, manşetlerden de geçmesi isteniyor.

Gülşah’ın yaşadığı tam da buydu:

Gençlik kollarından beri emek verdiği partisinde, iktidara karşı omuz verdiği mücadelede, bir anda kendi bedeninin, özel hayatının, onurunun sorgulandığı bir linç sahnesine itilmek...

Sanki siyasi öznesi yokmuş, sanki bir erkeğin adına eklemlenmiş bir gölgeymiş gibi…

Oysa biz Gülşah’ı, miting alanlarında, parti binalarında, sokak çalışmalarında tanıdık. Afiş asan, pankart taşıyan, kapı çalan genç kadınlardan biriydi önce…

Sonra Manisa’da ilk kadın belediye başkanı olarak seçildiğinde, sadece bir koltuk el değiştirmedi; şehrin siyasal hafızasında derin bir çizgi çekildi.

Bu şehirde artık erkekler birbirine devretmiyordu koltuğu.

Şehzadeler diyarında, yüzyıllardır erkek isimleriyle çağrılan sokaklara bir kadının imzası düşüyordu.

Gülşah’ın varoluşu, “kadının siyasette yeri” tartışmasına verilmiş somut bir yanıt oldu.

Emekle, örgütlenmeyle, gençlik kollarından gelen bir birikimle kurulmuş bir özneydi o.

Erkek egemen düzenin masallarını çöpe atıp dimdik duran bir kadındı.

Bir kısmına benim de tanıklık ettiğim o mücadele, aslında hepimizin bildiği ama çoğu zaman yeterince kayda geçirmediği bir direniş hattının parçasıydı.

O, siyasete sonradan davet edilmiş bir misafir değil; siyaseti içeriden dönüştürmeye çalışan, partinin erkek kodlarını zorlayan, seçim sahasını kadınların da hak ettiği bir alan haline getirmeye çalışan bir aktördü.

Sonra bir kadının adını, siyasal itibarını hedef almanın en kolay yolu bulundu.

Özgür Özel’e yönelik bir tasfiye kavgasının içine iftirayla sürüldü.

Kadını bedeniyle tarif eden çürük bir siyasal ahlak sopası…

Bu ülkede bir kadın siyasetçi olarak Gülşah’ın maruz kaldığı şey, tam da buydu.

Bedenini kemiren hastalıkla, adını kemiren iftira aynı anda saldırdı.

İşte burada iki katmanlı bir şiddet gördük biz.

Birincisi, saray rejiminin yandaş medyasıyla kurulan linç koalisyonuydu.

Muhalefeti zayıflatmak için hem partiyi hem kadın siyasetçiyi vurmakta tereddüt etmeyen, iktidar lehine çalışan bir ahlaki çürüklük…

İkincisi, CHP içindeki erkek iktidar kültürüydü.

Koltuk için her şeyi mubah gören, o eski tanıdık dil…

Bir kez daha gördük ki bu ülkede erkekler kavga ettiğinde, faturası çoğu zaman bir kadının bedenine, itibarına, onuruna kesiliyor.

“Erkek devleti” dediğimiz şey bazen copla, bazen mahkeme kararıyla, bazen de böyle ahlak linci endüstrisiyle karşımıza çıkıyor.

Gülşah, kemoterapi aldığı günlerde bir yandan da bu ahlak terörüne, bu çamur koalisyonuna karşı direnmek zorunda bırakıldı.

Gülşah’ın hikayesi, bu iki şiddet hattının ortasında, kadınların nasıl sıkıştırıldığının en çarpıcı örneklerinden biri olarak kalacak hafızamızda.

Adı karalandığında susmayışına, iftiraya karşı dimdik duruşuyla hatırlayacağız.

Bütün bunların ortasında, Manisa’daki ilk kadın belediye başkanı olarak kısa ama tarihsel bir hayat sürdü o.

Ve benim kızım gibi, belediye binasına giren bütün kız çocuklarının gözünde yeni bir ihtimaldi o. Belki de en büyük zaferi buydu:

Kimi zaman bir kadın dayanışmasında, kimi zaman tarlada çalışan kadınlarla yan yana fotoğraflarına bakan Manisa’nın bütün kız çocuklarına Gülşah’ın “siyaset senden yanadır” cümlesini fısıldayan varlığı…

Çünkü devrimci olan sadece büyük laflar, büyük mitingler değildir; erkek egemen siyaset kurgusunun ortasına, inadına, ısrarla bir kadın adını yazdırmaktır devrimci olan.

Gülşah işte bunu yaptı.

***

Manisalıların belediyecilikte Ferdi Zeyrek’ten sonra ikinci büyük gururu ve ikinci büyük acısıdır aynı zamanda Gülşah.

Manisalılar, kısa süre içinde ikinci kez, genç bir belediye başkanının mezarının başucuna yüreğini bırakmak zorunda kalıyor.

Ferdi Zeyrek gibi bu kentin yoksullarına, işçilerine, çiftçilerine dokunan bir hikaye daha yarım kalıyor.

Evet!

Keşke şehrimin başkanları ölmeseydi; keşke bu satırlar, vedalara yazılmasaydı.

Ama hayat bize şunu öğretiyor: Bazı insanlar, ölüme yaklaşmadan önce de tarihe çoktan adını yazdırmış olur.

Gülşah da onlardan biri…

Genç, kısa, eksik bırakılmış gibi görünen bir ömrün içinden, çok uzun yıllar sürecek bir hafıza çıkardı.

Manisalıların dilinde, adı bundan sonra hep hüzünlü ama hep gururla kurulacak cümlelerde.

Ve biz biliyoruz ki, bu ülkenin kadınları için siyaset hala risk, hala bedel, hala linç demek.

Ama yine de Gülşah’ın adında cisimleşen bir şey daha var:

Bütün iftiralara, hastalıklara, erkek şiddetine rağmen, hayatının sonuna kadar “ben buradayım” deme cesareti.

İşte o cesaret, bu şehre asıl mirasıdır.

Bir gün bu şehir kendine gerçekten bakmak isterse, Gülşah’ın geçtiği sokakların, konuştuğu kadınların, kız çocukların, dokunduğu hayatların izine de bakmak zorunda kalacak.

İşte bu bakış, bu şehrin Gülşah’a borcudur.

Ve bu borç, ancak kadınların siyaset sahnesinde daha gür, daha özgüvenli, daha örgütlü yürüyüşüyle ödenebilir.

Onun mücadelesi de zaferi de inancı da kısa ömrünün büyük hatırası da tam burada; kadının siyasetteki yerini istisna olmaktan çıkarıp hakka dönüştüren o inatçı, o inançlı adımlarda.

Ve ben de keşke hiç yazmasaydım dediğim bu satırları onun inadına, onun cesaretine borçlu olduğumu unutmadan yazmış sayacağım kendimi.