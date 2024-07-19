Gümüşlük’te müzik

Geçtiğimiz hafta iki konser için Bodrum’daydım. Bir zamanlar otobüsle koşa koşa, güle oynaya gittiğim Bodrum’a artık ancak bir iş olduğunda gidiyorum. Güzelim bir tatil beldesinin her geçen sene betonlaşmasına, çirkinleşmesine gönlüm razı gelmiyor. Buna şahit olmak da istemiyorum. Özellikle Güvercinlik’ten geçerken, yaklaşık on beş sene önce çıkan yangında tamamen yok olan kızılağaç ormanlarının yerine dikilen üç lüks otel, bir “çevre katliamı anıtı” gibi geliyor bana.

Bodrum’un eğlence ve gece hayatı bildiğimiz gibi. Vur patlasın çal oynasın. Kaliteli canlı müziğin ağırlıklı olduğu yerler ise Marina Yat Kulüp ve Mavi. Haziran ortasında açılan Halikarnassos (eski Halikarnas Disko) da bir farklılık yaratacaktır diye düşünüyorum. Mandalin ve Savra ise eski günlerinden çok uzakta görünüyor.

İYİ MÜZİĞİN ADRESİ

Eğer canlı performansa dayalı iyi müzik dinlemek istiyorsanız, gideceğiniz yerlerin başında Gümüşlük geliyor. Gümüşlük, özellikle sanatçıların tercih ettiği bir köy. Yolda yürürken, denize girerken, yemek yerken tanıdık bir yüzle karşılaşmanız sıradan bir olay. Çok yıllar önce Mavi’de ilk çaldığımız zaman, Uğur Yücel de gelmişti dinleyici olarak - o zaman bu kadar ünlü değildi. Uğur-Necati ikilisi olarak oyunculuğa başladığı yıllardı. Programın sonunda köşede duran piyanonun başına geçmiş ve inanılmaz doğaçlama bir şeyler çalmıştı. Biz ağzımız açık dinlerken, ilk kez piyanonun başına oturduğunu söylemesi ise şaşkınlığımızı katbekat artırmıştı.

Sonrasında amca, Gökhan, Uğur ve ben Gümüşlük’e gitmiştik. Orası çok güzel bir köydü, sadece bir tane pideci ve bir tane de balıkçısı olan bir köy. Sahile indiğimizde yüzümüzü denize verdiğimiz zaman sol tarafında hiçbir şey yoktu. Şimdi ise özellikle canlı müzik mekânlarının yoğunlukta olduğu bir yer oldu burası. Geçtiğimiz senelerde müziğin lokomotifi olan “Off Gümüşlük”ün el değiştirmesiyle, tek bir mekândan birçok mekâna yayıldı müzik.

YENİ MÜZİK MEKÂNLARI

Sevgili Cengiz’in yıllardır işlettiği “Jazz Cafe”nin yanı sıra, “Hiç”, “Ginn Gümüşlük” de yeni açılan canlı müzik mekânlarından. Biz bu gidişimizde çok sevdiğimiz dostumuz Erkan Oğur’un müzik danışmanlığını - Erkan hiç de sevmez bu tanımı - yaptığı Kauçuk Bahçe’de çaldık. Burası doğma büyüme Gümüşlüklü bir ailenin yeri. Sahipleri Gümüşlük’ün köylüsü yani. Erkan da bu yüzden destek oluyor sanırım bu tertemiz insanlara. Zira öyle bildiğimiz anlamda işletmeci ya da patron değiller. O özlediğimiz misafirperverliği burada görmek mümkün. Çok güzel bir sahnesi ve ses sistemi var. Sadece popüler olan müzik yok tabii ki. Hüsnü Arkan da var, Ender Balkır da. Gündoğarken de var, Cengiz Özkan da. Jehan Barbur da var, İlkin Deniz, Derya Türkan, Erkan Oğur da. Önümüzdeki günlerde de çok önemli iki isim, Erdal Erzincan ve Cem Adrian, burada sahne alacak.

Kauçuk Bahçe, yıllardır özlediğimiz bir canlı performans mekânı. Masalar 2-4 kişilik. Canlı müzik esnasında yemek yenmiyor. Dolayısıyla çatal-bıçak sesi yok. Fiyatları gayet makul. Gümüşlük’e gittiğinizde mutlaka bir uğrayın derim. Bu arada fiyat denilince, Bodrum’da öyle astronomik fiyatlar yok. Belki çok lüks yerlerde anormal fiyatlar vardır ama İstanbul’dan çok da farklı değil yemeye içmeye ödediğimiz paralar. Bodrum haberleri şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla…