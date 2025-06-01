Gün batarken

Onur Özgen - Gazeteci, Yazar, Editör

İlhan Şeşen'in müziği, Türkçe pop müziğin ana akımlarından ayrı, sessizce akan bir nehir gibidir. O nehir, coşkuyla değil; dinginlikle, gürültüyle değil; usul usul akar. Bu müzikte, kendini yüksek sesle anlatmak yerine fısıldayarak anlaşılmayı bekleyen bir incelik vardır.

Onun şarkıları, genellikle bitmiş ilişkiler ve geride bırakılan izler üzerinedir. Ancak Şeşen, bu temayı ne melodramatik bir tavırla ne de klişe ifadelerle aktarır. Aksine, çok az kelimeyle büyük anlamlar yaratır. Şarkılarında bizi hüzünlendiren şey, ayrılığın kendisi değil, ayrılığın bıraktığı sessizliktir. Dinleyici, bu sessizliğin içinde kendi iç dünyasının yankılarını bulur.

İlhan Şeşen’i dinlemek, bir şarkıcıdan çok, hayat hakkında bilgece konuşan bir dostla sohbet etmek gibidir. Onun müziği bize sorular sorar, cevapları sunmaz. Belki de onu bu kadar sevdiren şey, kendi iç hesaplaşmalarımızı, ilişkilerimizi, yalnızlığımızı sorgulamaya yönlendirmesidir. Çünkü Şeşen’in şarkıları, bizi derin bir empati kurmaya davet eder. Onu dinlerken, hepimizin içinde eksilen bir şeyler olduğunu hissederiz.

Müziğinin sadeliği ve inceliği, aynı zamanda teknik ve estetik bir tercihtir. Şarkılarında kullanılan akorlar ve aranjmanlar sade ve doğrudandır. Böylece sözlerin ve vokalin ön planda olmasını sağlar. Bu müzikal yaklaşım, İlhan Şeşen’in sanatsal kimliğinin de bir yansımasıdır: Az ile yetinmenin güzelliği, iddiasız bir incelikle sunulur.

Şeşen'in kariyeri, Grup Gündoğarken ile birlikte başladığı yıllardan itibaren zaten müziğin doğallığına olan inancını ortaya koymuştur. Yeğenleriyle kurduğu bu grup, aileden gelen uyum ve sakinliğin müzikle harmanlanmış halidir. İlk sahne deneyimleri, Ferhan Şensoy’un tiyatro oyunları aracılığıyla gerçekleşmiş, bu da onların müziğinin sadece şarkılardan ibaret olmadığını, aynı zamanda sahneyle ve hikâyelerle kurdukları ilişkiyi ortaya koymuştur.

Grup Gündoğarken’in müziği, seksenler ve doksanlar Türkiye’sinin toplumsal ruh halini zarifçe yansıtır. Özellikle Ankara’dan Abim Geldi albümü, Türkiye’nin yaşadığı sosyal dönüşümün, kentleşmenin ve aile bağlarının hafızasını tutan bir eser olarak öne çıkar. İlhan Şeşen’in burada çizdiği “abi” figürü, sıcak, samimi ama mesafeli bir portre çizer. Dinleyiciye yakındır ama sınırlarını bilir.

Gündoğarken deneyiminden sonraysa İlhan Şeşen’in müziği, daha kişisel ve içe dönük bir hale gelir. Solo kariyerindeki albümleri, sanatçının kendi içsesini ve duygularını dinleyiciyle paylaştığı, daha bireysel anlatılara sahiptir. "Neler Oluyor Bize" gibi ikonik şarkıları, Türkçe pop müziğinin alışıldık romantik kalıplarından uzak, sakin bir iç hesaplaşmanın yansımasıdır. Burada anlatılan, ayrılığın kendisi değil, ilişkinin nasıl ve neden anlamını yitirdiğinin belirsizliğidir.

Bu şarkıdaki “Neler oluyor bize?” sorusu, tekrar tekrar dillendirildiğinde dinleyicinin kendi iç dünyasının yankısı haline gelir. Şeşen burada, aşkın ve ilişkilerin basitçe bitmesinden öte, anlaşılmayan bir iletişim kopukluğunu anlatır. Bu tür bir anlatım, Şeşen’in müziğinin neden bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine dokunduğunu açıklar: Herkes, hayatının bir döneminde, ilişkilerde bu tür belirsiz ve sessiz kopuşlar yaşamıştır.

Şeşen’in sesi, tam da bu nedenle, şarkılarını daha anlamlı kılar. Onun vokali, dikkat çekici olmaktan çok, rahatlatıcı ve düşünmeye sevk edicidir. Vokali güçlü ya da baskın değildir; aksine geriye çekilmiş, usulca konuşan bir ses gibidir. Dinleyici, bu sese doğru yaklaşmak, onu daha yakından duymak ister. Çünkü İlhan Şeşen, dinleyiciyi kendi dünyasına davet eder, ama bu davet baskıyla değil, zarifçe gerçekleşir.

Solo kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İlhan Şeşen’in şarkılarında sadelik giderek artar. Albümlerinde söz sayısı azalır, düzenlemeler yalınlaşır ve melodiler daha sadeleşir. Bu sadeliğin içinde ise hayatın karmaşasını çok incelikli bir şekilde sorgulayan, sorgularken de huzur veren bir derinlik vardır.

İlhan Şeşen’in müziğinde aşk, sevgi ve ilişkiler hiçbir zaman dramatikleştirilmez. İlişkiler sona erdiğinde bile, abartılı tepkiler yerine, daha ölçülü ve olgun bir yaklaşım ortaya çıkar. Bu olgunluk, onun şarkılarını yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı kalmaktan çıkarır; yaşamın pek çok boyutuna dair bir tavra dönüştürür.

Onun müziğindeki erkek figürü, Türkçe pop müzikte sıklıkla görülen erkek kalıplarından çok uzaktır. Şeşen’in şarkılarında aşkın sona erişi ya da hayatın zorlukları yüksek sesle haykırılmaz. Bunun yerine, geride kalan küçük anılarla, alışkanlıklarla ve gündelik hayatın ayrıntılarıyla sessizce başa çıkılır. İlhan Şeşen’in yarattığı bu karakter, aslında dinleyicinin kendini bulduğu, içinde yaşadığı toplumda nadiren karşılaştığı bir sakinlik ve olgunluğu simgeler.

Oyunculuk kariyerinde de aynı sakinlik ve ölçülülüğü sürdürür Şeşen. Dizilerde ve filmlerde canlandırdığı karakterler, hep biraz geri planda duran, sessizce varolan ama hikâyeye derinlik katan kişilerdir. Onun varlığı, ekranda dikkat çekmekten ziyade, hikâyeye ve atmosfere saygın bir ağırlık kazandırır. İzleyici onu, bağırdığı ya da rolünün öne çıktığı sahnelerde değil, sessizce sustuğu anlarda hatırlar.

Son dönemlerinde Şeşen’in müziği, yaş almanın getirdiği bilgelikle daha da sessizleşir. Hastalık dönemlerinde bile sahneye çıkmaya devam eder. Artık sahnede güçlü bir performanstan çok, samimi bir paylaşım vardır. Dinleyicisiyle kurduğu bağ, yıllar içinde daha da derinleşir. Artık sahnede İlhan Şeşen, şarkıları seslendiren biri değil, şarkılarla birlikte yaşayan biridir.

Onun müziğinin gücü, işte bu sessizlikte gizlidir. Şeşen’in şarkıları, bize yüksek sesle cevaplar sunmaz; sadece incelikli sorular sorar. Onun müziğinde her dinleyici kendi hikâyesini bulur. Ve bu hikâye, çoğu zaman sesli değil, içten içe, sessizce yaşanır. Çünkü İlhan Şeşen’in müziği, hayatın gürültüsü içinde sessizliğin değerini hatırlatır.

Bize bu kâinatta huzur veren o sessizlik, şimdi öte dünyalarda onun ruhuna değsin. Şarkıları gibi usulca.