Günahıyla savaşıyla bir Oscar gecesinin ardından

Murat Çağıltay

Geçtiğimiz pazar dağıtılan 98’inci Akademi Ödülleri’ne dair yorumlar çelişkili; kimileri töreni çok politik bulurken, diğerleri ise savaşlar, yoksullaşma ve haksızlıklarla dolu bir dönemde (Javier Bardem hariç) güçlü hiçbir protesto izleyememekten şikâyetçi ve iki taraf da haklı. Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) ve Günahkârlar’ın (Sinners’ın) yanı sıra, En İyi Uluslararası Film ile En İyi Belgesel kategorileri de politikti, adaylıklar genelinde ırk ve cinsiyet çeşitliliği gözetilmişti… (2015’teki tüm oyuncu adayları beyaz olduğu için “#OscarsSoWhite” (“Oscar’lar çok beyaz”) etiketiyle başlatılan hareket on yıl içinde dönüştürdü Hollywood’u.) Fakat söylemlerin törpülendiği, İran ve Gazze meselelerine yeterince girilmeyen, Epstein Skandalı’nın espriyle geçiştirildiği, yayıncı şirket Disney’in standartlarını pek bozmayan bir geceydi. (2029’dan 2033’e kadar YouTube’tan ücretsiz yayınlanacak Oscar törenleri, belki esneklik de artacak.) Seyircilerin politik doz, odak ve sivrilik beklentileri farklıydı yani.

Meslek birliği ödüllerinin (oyuncu seçimi veya sinematografi dalları gibi istisnalar haricinde) Oscar’a aynen yansıdığı, tahminlerin tuttuğu, geçtiğimiz yıllardaki gibi oyuncuların sunucuları tokatlamadığı ya da yanlış filmin anons edilmediği, sürprizi az, sakin bir geceydi.

Günahkârlar’ın on altı dalda yarışması şaşırtıcıydı çünkü vampir filmlerini pek tercih etmez Akademi, ama yeni üyelerle beraber geleneğinin dışına çıkabiliyor son yıllarda. Günahkârlar 1986’da, on bir dalda aday gösterilip eli boş dönen siyahi filmi Mor Yıllar (The Color Purple) benzeri bir duruma düşmedi neyse ki. Geçen sene on üç dalda yarışan Emilia Pérez, sadece iki ödül alabilmişti; bu yıl ise Muhteşem Marty (Marty Supreme) için bir hüsrandı, dokuz adaylığından hiçbirini kazanamadı.

Günahkârlar’ın dört zaferinden biri En İyi Aktör dalında. İkizleri oynuyor Michael B. Jordan, Oyuncular Birliği’nin ödülünü de aldı fakat rakipleri Timothée Chalamet ve Leonardo DiCaprio’nunki kadar güçlü değil performansı. DiCaprio, sinema tarihinin en görkemli filmografisini, aşılması zor bir zirveyi inşa ediyor çocukluğundan beri ve Savaş Üstüne Savaş’ta yine çok iyi. Timothée Chalamet de Muhteşem Marty’de (Marty Supreme’de) döktürüyor, Safdie’lerin o curcunalı, hiperaktif anlatımını oyunculuğuyla destekliyor, ödülü hak ediyordu.

Günahkârlar’ın bir diğer galibiyeti ise (Yazarlar Birliği ödülünü de kazandığı) En İyi Orijinal Senaryo dalında. Gün Batımından Şafağa (From Dusk Till Dawn) ile yakın akraba bir film; ikisi de gangster türünde başlayıp vampir korku-aksiyonuna geçen, mekân istilası anlatıları. Oscar seviyesinde bir senaryo değil ama kategori bu sene vasattı, kazanması yadırganmadı; yine de Cafer Penahi veya Eskil Vogt gibi usta yazarlar ödüllendirilebilirdi.

Günahkârlar’ın en garantili ödülü müzik dalındaydı çünkü bir Delta blues filmi. (Blues efsanesi Buddy Guy’ın rolü var kapanışta.) 41 yaşındaki besteci Ludwig Göransson’ın üçüncü Oscar zaferi. Savaş Üstüne Savaş’ın o sıra dışı müzik kullanımıyla kazanması da mutlu ederdi bizi, Paul Thomas Anderson ile Jonny Greenwood’un işbirliği en sevdiğimiz yönetmen-müzisyen ortaklıklarından biri; David Fincher ile Trent Reznor’ın beraberliğindeki gibi, hak ediyor Oscar’ı.

İLK SİNEMATOGRAFİ ÖDÜLÜ KAZANAN KADIN

Günahkârlar’ın görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, sinematografi Oscar’ı kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti. Senaryo, reji ya da post-prodüksiyon gruplarında çok kadın çalışıyor, örneğin Thelma Schoonmaker, Sally Menke, Jennifer Lame, Margaret Booth, Aylin Zoi Tinel, Çiçek Kahraman… gibi kadınlar, en prestijli kurguculardan bazıları; fakat kamera ve ışık ekiplerinde kadınlara az rastlanıyor çünkü bu gruplardaki asistanlıklar fiziksel güç gerektirebiliyor, sert çantalarda korunan lens setlerini bile uzun süre taşımak kamera asistanlarını zorlayabiliyor, kadın görüntü yönetmeni az yetişiyor. Yine de Natasha Braier, Ari Wegner, Jessica Lee Gagné, Polly Morgan, Meryem Yavuz, Ece Latifaoğlu… gibi, kalburüstü kadın görüntü yönetmenleri var. Sinematografi Oscar’ına şimdiye dek sadece dört kadın aday gösterildi, 2018’den önce hiç yoktu ama Arkapaw’ın zaferi bu kategoride cinsiyet çeşitliliği sağladı. Büyük usta Darius Khondji gibi rakiplere karşı ipi göğüsleyen Arkapaw’ın salondaki kadınları ayağa kaldırması, Frances McDormand’ın 2018’deki o enerjik konuşmasının devamı niteliğindeydi. Günahkârlar’ın yönetmeni Ryan Coogler, beş filminde de kadın görüntü yönetmenlerini tercih etti; 2016’daki Variety röportajında film setlerindeki cinsiyet çeşitliliğinin öneminden, erkeklerin göremediği ayrıntıları kadınların yakalayabildiğinden, kadınları erkeklerden daha becerikli bulduğundan bahsetti.

En İyi Aktris dalının kazananı, Hamnet’teki rolüyle geniş bir performans alanı kullanabilen Jessie Buckley ve En İyi Yardımcı Aktris seçilen, Silahlar’daki (Weapons’taki) on beş dakikadan kısa, filmin %12’sine tekabül eden ekran süresinde müthiş bir kült cadı yaratan Amy Madigan, bu dalların (Oyuncular Birliği ödüllerini de alan) favorileriydi. Madigan’ın diğer Oscar adaylığı kırk yıl önce, 1986’daydı.

On üç daldaki adaylıklarından altısını kazanan Savaş Üstüne Savaş, Paul Thomas Anderson’ın en iyilerinden biri değil aslında. Daha önce Gizli Kusur (Inherent Vice) romanını sinemaya uyarladığı Thomas Pynchon’ın bu kez Vineland’ını, kitaptaki Nixon-Reagan politikalarının yerine günümüzün Trump politikalarını hedefe alarak uyarlarken sağcıları karikatür düzeyde antipatik, agresifçe mübalağalı temsil ettiriyor. Ama Anderson’ın filmografisinde vasat dursa da rakiplerinden, hele ki F1 ve Frankenstein gibi zayıf filmlerden üstün; o VistaVision çekimlerin yüksek tansiyonlu (ve Oscar’lı) kurgusuyla etkiliyor, En İyi Film ve En İyi Yönetmen zaferlerinde zorlanmadı, Yapımcılar Birliği’nin ödülünü de almıştı. Savaş Üstüne Savaş’ın tanıtımında kullanıldı Anderson’ın diğer filmleri ve “başyapıt üstüne başyapıt” (“one masterpiece after another”) notuyla paylaşıldı poster kolajları. En İyi Yardımcı Aktör ve (bu sene ilk defa verilen) En İyi Oyuncu Seçimi ödüllerini de kazanan film, Sean Penn’e üçüncü Oscar’ını getirdi; Penn ise, eskiden de bir dönem yaptığı gibi, törene katılmadı.

FİLİSTİN VURGUSU

Gecenin politik dokusundan ayrıntılar dikkat çekti. “Savaşa hayır ve özgür Filistin” diyen Javier Bardem mesela, 2003 yılında, Irak Savaşı’na istinaden taktığı “savaşa hayır” rozetini bu kez İran Savaşı için takmıştı. Tunus’un En İyi Uluslararası Film adayı Hind Rajab’ın Sesi’nin (The Voice of Hind Rajab’ın) oyuncusu Motaz Malhees, Filistin vatandaşlarına uygulanan vize yasağı nedeniyle törene katılamadı. Brezilya’daki askeri cunta yönetimini anlatan Gizli Ajan (The Secret Agent) birçok eleştirmenin seçkide en beğendiği film ama eli boş döndü. Vefat edenler anılırken Brigitte Bardot gösterilmedi; teknik aksaklıktan ziyade, ırkçı söylemlerinden ötürü Bardot’ya yer verilmemiş olması muhtemel.

Sosyal medya için dedikodu malzemeleri de çıktı. Tören sonrasında Dolby Tiyatrosu salonunun balkonunda çekilip X’te yayınlanan bir fotoğraf, yerlere bırakılmış çöpleri gösterdi. Demi Moore, Emma Stone ve Nicole Kidman’ın zayıflamış hallerini sağlıksız bulan yorumlar yazıldı. Rap yıldızı Travis Scott, eski sevgilisi Kylie Jenner’la ilişki yaşayan Timothée Chalamet ödülü Michael B. Jordan’a kaptırınca Jordan’ın ödülle görüntüsünü paylaştı Instagram hesabından. Pedro Pascal bıyıksız, DiCapiro ise bıyıklıydı, ikisinin de imajları beğenilmedi. Kıyafetlerde genellikle sade ve vintage tasarımlar tercih edilmişti.

Seremoni keyifliydi, dünyanın korkunç gündemine bir sinema molası vermek herkese iyi geldi ama Nielsen verilerine göre ABD’de 17.9 milyon kişi canlı izlemiş töreni, 2025’tekini 19.7 milyon kişi seyretmişti, %9’luk, ciddi bir düşüş kaydedildi. Gecenin gerçek galibi ise Warner Bros. oldu, hem Savaş Üstüne Savaş, hem de Günahkârlar’ın sahibi çünkü, otuz adaylık ve on bir ödül kazanarak rekor kırdı; Paramount Skydance’e satılma sürecinde (David Ellison 110 milyar dolar teklif etmişti) gelen bu zafer şirketin prestijini yükseltti, yani medya tarihinin en büyük satışlarından birini de hararetlendirdi 98’inci Akademi Ödülleri.