Günay farkı engelledi

Seyrantepe’de Avrupa akşamı… Hollanda’da ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray, AZ Alkmaar’ı ağırlıyor. Tur uzak gibi görünse de çıkmamış candan umut kesilmiyor. Derbi öncesinde Aslan’ın göstereceği performans merak ediliyor.

Bir hafta önce deplasmanda sahadan silinen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un ilk 11 tercihi merak konusuydu. Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe sınavı evvelinde rotasyon bekleyenler yanılıyordu. Son iki sezonun şampiyonunda tek sürpriz kaleyi koruyacak olan Günay. Muslera’nın tel tel döküldüğü sezonda daha çok şans bulması gerektiği düşünülen file bekçisi, sanki gelecek sezonki kaderi adına da sahne alıyor. Yeni transfer Cuesta yine şans bulurken, başarılı hoca Jelert’e de formayı vermiş. Üçlü savunmayla dizilmesi beklenen ev sahibinin işi çok zor. Tur için en az üç fark bulmak zorunda olan Galatasaray’da özellikle Avrupa’da kalenin bir türlü gole kapanamaması, özellikle bu sezon Buruk’un daha çok tartışılmasına neden olmuşa benziyor. Yine de bu soğuk havada tribünlere gelen binlerce taraftar, iyi oyun bekliyor.

İlk maçta temsilcimizin hatalarından yararlanan Hollanda ekibinde hedef son 16’ya kalmak. Dördüncü golü attıktan sonra biraz frene basan Alkmaar’da kaptan Clasie yok. İleri uçtaki Parrott yine sıkıntı yaratacak mı merak ediledursun, onların hızlı geçiş hücumlarına dikkat etmek gerekiyor.

İlk düdükle birlikte Aslan rakip sahaya yerleşse de ilk tehlikeyi 4. dakikada rakip yaratmıştı. Karşı karşıya pozisyonda Mijnans’ın vuruşunu Günay iyi çıkarmıştı. 13’te yine Hollandalılar tehlikeli geliyor, önce Günay, ardından Davinson Sanchez golü engelliyordu. 16’da Sallai’nin şutu tribünleri heyecanlandırıyordu.

Dörtlü savunmayla oynayan sarı-kırmızılılarda Cuesta sağ bekti. Takımın omurgasını oluşturan Davinson Sanchez, Torreira ve Osimhen’in tekrar formalarına kavuştuğundan Alkmaar’ın çok gelmeyeceğini bekleyenler yanılıyordu. Deplasman ekibi hemen hemen her akında tehlike yaratıyordu.

Geliyorum diyen gol, 43’te gelmişti. Defanstan çıkarken kaptırılan topu Poku sürüklemiş, Maikuma bitirmişti. Tur artık Kaf Dağı’nın da ardındaydı…

İkinci yarının başında Davinson Sanchez’le Mertens çıkmış, Metehan’la Kerem Demirbay girmişti. 55’te fark ikiydi! Kerem’in kaptırdığı topla başlayan akında Kasius ceza sahasından harika vurmuştu. Hemen akabinde Sara bırakmış, Osimhen ağları bulmuştu.

Önce Smit, ardından Parrott’a hayır diyen Günay, üç direk arasında harikalar yaratıyordu. Yedek kaleci çok net bir şekilde Muslera’nın eldivenlerine talipti. 70’te oyuna sonradan giren Berkan’ın kaçırdığı Barış Alper’in pasını bitiren Sallai’ydi. Macar futbolcu, Galatasaray formasıyla ikinci Avrupa maçını da pas geçmemişti. İki direk, Günay derken başka gol olmuyor, mücadele 2-2 berabere bitiyordu.

Sarı-kırmızılılar Avrupa’ya erken veda etti. Aslında her şey çantada keklik görülen Rigas ve Dinamo Kiev maçlarında bitti. İlk sekiz şansını teptikten sonra Alkmaar eşleşmesi, camia için adeta kâbustu. Forma adaleti gereği Günay’ın daha çok şans bulması gerekiyor. Buruk’un ikinci yarıda derbiyi düşünerek yıldızlarını çıkarmasını normal karşılamalı; Fenerbahçe karşısında sanki orta sahada Lemina-Torreira-Sara üçlüsü başlamalı… Hollandalılara gelince… Onlar her iki karşılaşmada da üstün olan taraftı. Bir planları vardı. Takım olarak çok daha iyilerdi. Onlardan öğrenecek o kadar şeyimiz var ki…