‘Günaydın çorbası’ 25 bin kişinin içini ısıttı

BirGün EGE

Günden güne derinleşen ekonomik krizin etkilerine karşı yurttaşların yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Balıkesir’de yaşayan hiçbir öğrenci okula aç gitmeyecek” diyerek “Günaydın Çorbası” projesini başlattı. Kurtdereli Spor Salonu önünde ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanında iki ayrı noktada başlatılan çorba dağıtımlarından bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişi yararlandı.

Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler için çorba ve ekmek ikramında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti başladığı günden bu yana yoğun ilgi gördü. Her sabah saat 07.00 itibarıyla iki ayrı noktada başlayan çorba ikramı, başta öğrenciler olmak üzere günün erken saatlerinde işlerine giden 7’den 70’e tüm Balıkesirlilerin içini ısıttı. Günlük yaklaşık bin kişinin faydalandığı çorba ikramının gelen talepler doğrultusunda yeni noktalarda da yapılması hedefleniyor.

Mutfak harcamalarının dar gelirli vatandaşları zorladığını söyleyen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Kent yoksulluğu artık can alıcı bir noktaya geldi. Evlatlarımız, ailelerimiz yeterince beslenemiyor, evlatlarımız karınlarını doyuramadan okula gidiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu kent yoksulluğu ile mücadele ediyoruz. Evlatlarımız, öğrencilerimiz okullarına gitmeden önce sıcak çorbayla karınlarını doyursunlar istedik. İki ayrı noktada sabahın erken saatinde çorbalarımızı, ekmeklerimizi ikram ediyoruz. Yavrularımız kahvaltı öğününü sağlıklı, sıcak çorbayla yapıyorlar. Bu projemize günden güne ilgi arttı. İhtiyacı olan, ekmek parası kazanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düşen emekçi kardeşlerimiz, büyüklerimiz de çorba ikramımızdan yararlanıyor. Kentimizde ne kadar çok vatandaşımıza ulaşırsak, sağlıklı beslenmeleri için elimizden geleni yaparsak o kadar huzurlu oluruz” ifadelerini kullandı.