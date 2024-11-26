Güncelin kederi umuda dönüşürken

Özgen SEÇKİN

Halil Yeni, 1986 doğumlu. Fabrika İşçisi. Sendika üyesi. Baba. Güney Dergisi’nin yazarı. Fırtına Rüzgâr İçinde, Zamansız Ölümler Ülkesi, Bu Fırtına Geçene Kadar adlı kitapların sahibi. Sınıfsal duyarlı. Toplumcu.

“Toplama çiçek tohumlarını artık sevgilim,/ Mezar yerlerinden başka ekecek toprak bırakmadılar./ Duymayabilirsin çocuk seslerini sokakta,/ Feryat edip analar/ Bindirip yüreklerinin sandalına/ Masallar ülkesine kaçırdılar./ Şimdi çocuk parklarında/ Yakalamaç oynuyor/ Bütün cellatlar.”

Bu şairin şiiri, güncelden kaynaklanıyor ve güncelin kederini umuda dönüştürüyor; acının kimliğini sorgularken kendi acısının da kimliğini yaratıyor.

Daha çok da ağıtsal ama yaşamın özünü kavrayan, savaşımı yarına ertelemeyen bir şiir anlayışı; öz’de ise maddeci bir çizginin kavgasını sürdüren ve destansal parçalara bölünen menderes (taşkın-kıvrımlı) bir şiir yapısı...

Yeni ve emekçi bir şairi muştularken köklerini de unutmamak şart. Adnan Yücel’den Hasan Hüseyin’e, oradan Garip şiirine (Birinci Yeni’ye), hatta 1940 Kuşağı'na bağlanabilecek bir iz sürmemiz gerekiyor, onun poetik kaynağını bulabilmek için…

İnsanların suskunluğunu bir çocuğa anlatmak… Zor olsa da şiirinde bu bağlamda sol bilincin diri olduğu gerçeğini yaşatıyor.

"Hoş geldin kızım./ Yaşamın çelişkisini sana/ Hangi ninniyle anlatayım?/ Darlık vurup kırarken kapıyı,/ Yokluğun iki eli yakamızda,/ Sen bile ağlayıp kızarken açlığa,/ İnsanların suskunluğunu sana/ Nasıl anlatayım?/ Hoş geldin kızım./ Sabırla beklediğimiz günleri sana/ Hangi masalla anlatayım? (…) "

“Kanun hükmünde Kara Haberler”. İşte yaşanan budur; egemenin buyruğuyla yazılan kara haberler… Umudu nasıl yeşerteceğiz, elbette direnmeyle. Bu bilince sahip olan ve yaşananı atlamayan her şair kalıcı olacaktır.

Başarılar Halil Yeni… Bizi daha büyük yapıtlarınla buluşturman dileğimle…

"Kör kuyular içindeyiz,/ Çıkar gece devriyeleri,/ Susar haykırışlar,/ Çöker sis./ Kuşan öfkeni düşmana sakınma,/ Yeni bir kavganın eşiğindeyiz./ Düş kırığı kalbimiz,/ Yazar mahkeme tutanakları,/ Başlar kanun hükmünde kara günlerimiz./ Işıldat karanlığı sevgiyle,/ Yine umudun peşindeyiz."

(Şiirler, şairin ‘Bu Fırtına Geçene Kadar’ adlı kitabından alınmıştır.)