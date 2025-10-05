Güneşin sofrasından eksilmeyen ses: Timur Selçuk

Işıl Çalışkan - Gazeteci

Timur Selçuk’u anlatmaya nereden başlamalı? Belki de Türkiye’de popüler Batı müziğinin gelişim yıllarında attığı o ilk cesur adımdan… ’60’ların sonu: Bir yanda yabancı şarkılara Türkçe sözler uydurularak söylenen “aranjmanlar”, öte yanda türkülerin Batı sazlarıyla yeniden düzenlendiği Anadolu-pop fırtınası esiyor. Timur Selçuk ise çağdaş şairlerin dizelerine yaslandı, şiirleri notalarla buluşturdu. Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Attilâ İlhan, Faruk Nafiz Çamlıbel’in dizelerini şarkıya çevirdi. Edebiyatın usta kalemlerini sadece kitap sayfalarından değil, radyodan, pikaptan, sokaktan duyulur kıldı.

Bir yanıyla pop müziğin ana damarına kan pompalayan bir aranjör, orkestracıydı. Diğer yanıyla da piyanosunun başına geçtiğinde, gençliğin özgürlük haykırışını alanlarda duyulur kılan bir müzisyendi. ’70’lerin ikinci yarısında söylediği devrimci marşlar, 2010’da yeniden Taksim’e çıktığında piyanosunun başında çaldığı “1 Mayıs Marşı”, üç yıl sonra kızı Hazal Selçuk’la birlikte seslendirdiği “Özgürlük ve Dayanışma Şarkısı”yla Gezi Direnişi gençliğine gönderdiği selam… Hepsi aynı çizginin farklı uğraklarıydı.

Babası Münir Nurettin Selçuk’tan aldığı mirası yarına taşıdı. O mirası yeniden düzenledi, üzerine İstanbul Oda Orkestrası’nı kurdu ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi’ni kurdu. Özellikle ’80’lerin karanlığında ışık oldu. Klasik müziğe de el attı, pop operaya da. Tiyatro sahnesinde, sinema perdesinde de onun imzası vardı. Ve yetiştirdikleri… Melih Kibar’dan Hayko Cepkin’e uzanan bir silsile.

Şarkılarını anlatmaya kalksam satırlara sığmaz. Her birimizin anılarına eşlik eden o şarkılar… “Beyaz Güvercin”le ilan-ı aşk ettik, “Ayrılanlar İçin”le ağladık, “İspanyol Meyhanesi”nde efkârlandık, “Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü”yü dostlarla el ele söyledik. Hayatın her evresine denk düşen bir şarkısı oldu…

Türk müziğinin usta ismi Timur Selçuk aramızdan ayrılalı beş yıl geçti. Ama bıraktığı eserler ve iz bıraktığı anlar, bizden sonrakilere de yol göstermeye devam ediyor. Yerinin doldurulamayacağı klişe gibi gelebilir; ama bu kez gerçekten öyle. Timur Selçuk, bir piyano başına oturduğunda sadece notalara değil, bir ülkenin hikâyesine de dokunuyordu.

Bugün onun eserleri ve hatıraları, kızı bale sanatçısı ve koreograf Mercan Selçuk’un “Babamın Şarkıları” projesiyle sahnelere taşınıyor. “İspanyol Meyhanesi”, “Beyaz Güvercin”, “Ayrılanlar İçin”, “Ekonomi Bilmecesi” ve “Karantinalı Despina” gibi unutulmaz eserler, Mercan Selçuk ve Dans Topluluğu’nun klasik bale ve modern dans koreografileri eşliğinde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Ve şimdi Timur Selçuk’u, yakınlarından dinliyoruz…

BABAM TEK KİŞİLİK DEV BİR ORKESTRAYDI

Timur Selçuk nasıl bir babaydı? Evdeki haliyle sahnedeki hali arasında fark nasıldı? Kızı Mercan Selçuk, babasını şöyle anlatıyor: “Son derece uyumlu ve özgür bırakan bir baba… Kendi özel çalışma alanına çekildiğinde ona hiç dokunmazdık. İstemese bile bize izlediğimiz ve dinlediğimiz şeylere sabırla eşlik ederdi… Çok tatlıydı. Umutsuzluk diye bir şey yoktu onun lügatında. ‘Olmaz diye bir şey yok’ en sevdiğim cümlelerinden… Son derece becerikli, yemekten ütüye her iş elinden gelen zeka küpü. Sahne öncesi kulis hallerinde son derece mütevazi, A’dan Z’ye herkese teşekkür eder elini sıkar. Hiç kimsede görmediğim bir sabır ve mütevazilikti onunki… Sahneye çıktığı anda tek kişilik dev orkestra, küçük dev adam… Bu ülkeye Timur Selçuk gibi her anlamda donanımlı bir aydın ve müzik adamı az gelmiştir.”

Çocukluğundan aklında kalan anıyı sorduğumuzda: "Onu en iyi anlatacak binlerce anı var, seçmek zor. Böyle bir insanı yakından tanıma şansına sahip olmak, dokunabilmek, dinleyebilmek çok kıymetli. Hep güç veren, dimdik yanında duran koca bir dağ Timur Selçuk, hâlâ da öyle. Bedenen olmasa da güneş, su adeta benim için.”

Timur Selçuk’u tanımayan bir gence hangi eserini bırakacağını sorulduğunda Mercan Selçuk şöyle cevaplıyor: 100 yıldır bu ülkede Selçuk ailesi üretiyor, paylaşıyor. Cumhuriyetin aydın ve güzel insanları onlar; bu ülke hâlâ ayakta ise bu insanlar sayesinde. Artık biraz da halk sahip çıksın, araştırsın, öğrensin. Biz de aile olarak izlerinin ve seslerinin peşinde üretip paylaşıyoruz. MSDT’de çocuk ve genç topluluklarını oluşturan 7’den 20’ye dansçılarımız Timur Selçuk şarkılarını ezbere söylüyor, dinleme listelerine ekliyor ve onu anlamaya devam ediyorlar.

Mercan Selçuk, “Babamın Şarkıları” projesi hakkında da şunları söylüyor: "Babamın Şarkıları Balesi 2020 yılında pandemiden 1 hafta önce prömiyerini yapmış bir eser… Yıllar içinde gelişti, kalitesi arttı ve hâlâ sezon içinde sahne almakta. 6 Kasım 2025’te Atatürk Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak sergilenecek. Babamın Şarkıları Balesi, Timur Selçuk şarkıları hayranları için şarkılara ruhlarını bozmadan eşlik eden görsel bir şölen oldu."

Mercan Selçuk, Münir Nurettin Selçuk ve Timur Selçuk’un mirasını taşıyan Mercan Selçuk Sanat Merkezi’ne ilişkin şu sözleri kaydediyor: “Sanat merkezi ve müzik eğitimi ile ilgili de şunları ekliyor: "Müzik bölümümüz Deniz Baysal liderliğinde kuruldu ve hâlâ yaşıyor. İşinin ehli müzisyenlerle tüm sanat ve müzikseverlere emek vermekteyiz. Timur Hocanın 40 yıllık okulu, Çağdaş Müzik Merkezi’nden alınan ilham ile kaliteli ve ilkeli bir yolculuk olmasını diliyoruz sanat merkezimizde.”

MÜZİĞİMİZİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ

Usta müzisyen Ali Kocatepe, Timur Selçuk’la yollarının 1969’da kesiştiğini anlatarak şunları söylüyor: Ben İzmir’deydim, o Paris’te. İzmir Radyosu’nda müzik prodüktörlüğü yapıyor, Yeni Asır Gazetesi’nde müzik sayfaları hazırlıyordum. Bir yandan da kendi şarkılarımı plak yapıyordum. İzmir Fuarı’na program yapmaya geldiğinde tanıştık. Arkadaşlığımız o Fransa’dayken de mektuplaşarak devam etti. 1976’da İstanbul’da Çağdaş Müzik Merkezi’ni kurup öğrencilerini yetiştirmeye başladı. Ben de İstanbul’a yerleşmiştim. Daha sık görüşür olduk.

Tanışıklığın dostluğa nasıl evrildiğini de şu sözlerle aktarıyor: Timur Selçuk hayranı olduğum, benim bestecilik hayatımı şekillendiren kişidir. Karşılıklı saygı, sevgi ve güven bizi pürüzsüz bir arkadaşlıkta buluşturdu. Ailecek görüşmelerle de dostluğa evrildi. Aysun’la evlendiğimizde Aysun’u yetiştirmesi için Timur’a göndermiştim. Dört yıl boyunca ondan şan ve solfej dersleri aldı. Konuk olarak onun iki konserine çıktı. Ölümünden sonra ikinci eşi Handan’la da kopmadık. Kızı Mercan’ın bale gösterilerini kaçırmamaya çalışıyoruz.

Selçuk’un müziğe yaklaşımı ve sahnedeki disiplinine değinen Kocatepe, şöyle konuşuyor: Timur Selçuk, 1967 Şubat’ında ilk plağı Ayrılanlar İçini dinlediğimde bana ‘İşte modern Türk popüler müziği böyle olmalı, böyle besteler üzerine inşa edilmeli’ dedirten müzik adamıdır. Sahnede ve sahne arkasında tanıdığım en prensipli ve disiplinli kişidir. İspanyol Meyhanesi, Sen Nerdesin, Beyaz Güvercin, Bugün, Yarın, Daima birer başyapıttır.

Timur Selçuk’un Türk müziğine kattığı yenilikleri ise şu sözlerle dile getiriyor: Üretimleriyle herkese Türk popüler müziğinin sadece Anadolu poptan, halk ve klasik müziğimizden ibaret olmadığını göstermiş; ayrıca protest müzikten de çok güzel örnekler vermiştir. Tiyatro ve film müziklerini de unutmayalım.

“Timur Selçuk hiç doğmamış olsaydı Türk müzik tarihinde ne eksik olurdu?” sorusuna Kocatepe şu yanıtı veriyor: Çok öğrenci yetiştirdi. Çok eserler üretti. Müziğimizin temel taşlarından oldu. O olmasaydı çok şey eksik kalırdı. Genç kuşaklara da mesaj veren Kocatepe, “Müziğin temelinde sevginin, eğitimin ve güler yüzlü ciddiyetin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Yeni kuşak müzisyenler Timur Selçuk’un yapıtlarını araştırıp incelemeliler” dedi.

TÜRK MÜZİĞİNDE EŞSİZ BİR KÖPRÜ

Piyanist Gülsin Onay, usta müzisyen Timur Selçuk’un hem besteci hem yorumcu kimliğini şöyle özetliyor: “Timur Selçuk’un müziği, duygu ve düşüncenin ustalıkla birleştiği, çok katmanlı bir kültürel köprüdür. Klasik Türk müziğinin makamsal zenginliğini, batı müziğinin armonik ve polifonik yapılarıyla birleştirir, toplumsal meselelere duyarlı bir anlatıma sahiptir. Nazım Hikmet ve Orhan Veli gibi şairlerin dizelerini bestelerken şiirin ruhunu müziğe aktarışındaki hassasiyet olağanüstüdür. ‘İspanyol Meyhanesi’ gibi eserlerinde lirik ve teatral bir atmosfer yaratması, onun müziğinin evrensel ama yerel olduğunu gösterir.”

GÜLSİN ONAY

Yorumculuğunu da özel bir yetenek olarak tanımlayan Onay, “Vokal tekniğindeki çeşitlilik ve sahne enerjisi büyülerdi. Naif bir tondan dramatik bir crescendoya geçiş yapabilen sesi, şarkılarına samimi ve etkileyici bir karakter katardı. Özellikle politik şarkılarındaki cesur ve içten yorumları, dinleyiciyi hem müzikal hem ideolojik bir yolculuğa çıkarırdı” diyor.

Selçuk’un klasik Türk müziği ile batı müziğini birleştiren sentezi, genç müzisyenler için bir ilham kaynağı olduğunu belirten Onay, şöyle devam ediyor: “Bu sentez, genç müzisyenlere kendi kültürel köklerini modern bir çerçevede ifade etme cesareti verdi. İstanbul Oda Orkestrası’yla Osmanlı bestecilerinin eserlerini polifonik bir yaklaşımla yorumlaması, geleneksel müziği evrensel bir dille sunmanın örneğini gösterdi.”

Piyanoyu geleneksel müzikle kullanma yaklaşımı ise Onay’a göre, “Piyanoyu sadece eşlik enstrümanı olmaktan çıkararak, Türk müziğinin dramatik ve lirik unsurlarını vurgulayan bir anlatım aracı hâline getirdi. Şarkılarda hem ritmik enerjiyi hem de duygusal derinliği destekleyen partisyonlar, genç müzisyenler için model oluşturdu.”

Onay, Selçuk’un yokluğunda Türk müziğinin büyük bir boşluk yaşayacağını vurguluyor: Klasik ve batı müziği sentezi eksik olurdu, edebi derinliği ve politik duyarlılığı kaybolurdu. Çağdaş Müzik Merkezi ve İstanbul Oda Orkestrası olmadan çoksesli müziğin gelişimi yavaşlardı. Onun mirası olmasaydı, Türk müziği hem yerel hem evrensel bağlamda daha az renkli olurdu.

Gülsin Onay sözlerini şöyle tamamlıyor: Timur Selçuk, Türk müziğinde bir köprü kurucu, yenilikçi ve eğitmen olarak eşsiz bir yere sahiptir. Mirası, bugün hâlâ genç müzisyenlere ilham vermeye devam ediyor. Nur içinde yatsın.

ZAMANIN ÖTESİNDE BİR MÜZİSYEN

Müzik yazarı Murat Beşer, Timur Selçuk’un yaşamında ve kariyerinde yaşadığı kırılma noktalarını şöyle anlatıyor: “Timur Selçuk da çoğu çağdaşı gibi 1980 askeri darbesinin mağdurlarından biri olarak ‘sakıncalı’ ilan edilerek yurtdışına çıkışı yasaklanmış, ardından bu zinciri kırabilmek amacıyla Eurovision elemelerine katılarak kazanmış ve ‘Bana Bana’ şarkısıyla 1989 yılında Türkiye’yi temsil ederek sistemle barışmıştı. Bu Timur Selçuk’un yaşamında ve kariyerindeki en önemli kırılma noktalarından biriydi.”

MURAT BEŞER

Beşer, Selçuk’un müzik kariyerindeki evrimi ise şöyle değerlendiriyor: “Erken dönemi Türk pop müziğine önemli katkılar sunarken, yeni döneminde müzikal kalitesinden ödün vermediği halde, eskisi kadar öne çıkamamıştı. Gençliğinde bir sosyalist iken mitinglerde ‘Bir Yudum İnsan’ belgeselinde telaffuz edildiği üzere ‘nöbetçi devrimci şarkıcı’ olarak yer alırken, bu döneminde ilk yıllarındaki ışıltısı, sesindeki heyecanı, pozitif hırçınlığı kaybolmuş, doksanlı yıllara girdiğimizde ruhani bir görüntü vererek, batıya karşı biraz mesafeli durmuş, iki dünya arasında sentezci bir anlayışa yaklaşmıştı.”

Selçuk’un eğitmen yönüne ve babasının müzikal mirasına yaklaşımı hakkında Beşer şunları aktarıyor: “Aynı zamanda bir dönem babası Münir Nurettin Selçuk’un müzikal anlayışına daha ılımlı bakarak sahiplenmiş, eğitmen tarafını da geliştirmişti Timur Selçuk.”

Beşer, Selçuk’un sanatını ve biricik yönlerini ise şöyle özetliyor: “Yine de bir bütün olarak baktığımızda zamanında altını imzaladığı albümler bile Timur Selçuk’un biricik olma özelliğinin altını çizmeye yeter. Şiirleri mükemmel derecede bestelemek, Türk müziğini batı enstrümanlarıyla çok sesli ve senfonik olarak yorumlamak, çağdaşları arasında en iyi aranjör ve orkestra şeflerinden biri olmak türünden pek çok vasfı bulunan Timur Selçuk, zamanının ötesinde bir müzisyendi.”

***

| DİSKOGRAFİ |

BİR ÖMRÜN ŞARKISI: TİMUR SELÇUK

■ Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu.

■ Beş yaşında piyano çalmaya başladı, yedi yaşında ilk konserini verdi.

■ Galatasaray Lisesi mezunu olan Selçuk, aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümünde de eğitimine devam etti.

■ Paris’teki Ecole Normale de Musique de Paris'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen besteci, bu dönemde "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi eserleri üretti.

■ Orhan Veli, Attila İlhan, ve Nazım Hikmet gibi şairleri şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendiren Selçuk, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu.

■ Timur Selçuk, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalıştı, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yaptı, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini üretti, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini besteledi.

■ “Sarıpınar 1914”, “Üç İstanbul”, “Cahide”, “Hakkari'de Bir Mevsim” gibi unutulmaz filmlerin fon müziklerinde de Timur Selçuk'un imzası vardı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen “Devlet Sanatçısı” unvanını aldı.

■ Selçuk’un en bilinen ezgileri arasında söz ve bestesi Sarper Özhan’a ait olan 1 Mayıs Marşı bulunuyordu. Selçuk, 2010 yılında 32 yıl sonra Taksim’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda İşçi Marşı’nı piyanosuyla Taksim Meydanı’nda çalmıştı.

■ Usta müzisyen 6 Kasım 2020 tarihinde 75 yaşındayken uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti.