Güney Dinç’in yeni kitabı raflarda

İzmirli hukukçu, yazar ve insan hakları savunucusu Güney Dinç’in arşivinde bulunan ‘Sevgi Tutsağı’ adlı romanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları/İzelman A.Ş. tarafından yayımlanarak okuyucularla buluştu.

Halil ERTUNÇ

İzmirli hukukçu, yazar ve insan hakları savunucusu Güney Dinç’in arşivinde bulunan "Sevgi Tutsağı" adlı roman raflardaki yerini aldı. Ekim 2015 tarihinde aramızdan ayrılan Dinç’in kitabı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları/ İzelman A.Ş. tarafından yayımlandı. Eserin genel yayın yönetmenliğini Raşit Çavaş üstlendi.

Kitap, İskoçyalı tanınmış bir ailenin oğlu olan, evli İngiliz Havacı Subayı ile 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İskoç sevgilisini İzmir’de bir araya getirmesinin hikayesi. Antikacı Demir Bey, Soğukkuyu ‘da gördüğü boş bir Levanten mezarındaki uçak kabartmasının peşine düşer. Bu uçak onu 20. yüzyılın başında iki sevgili arasında yaşanan tutkulu bir aşka götürür. Roman, Trablusgarp Savaşından I. Dünya Savaşı’na, 9 Eylül’e ve sonrasına uzanan tarihsel çalkantılar içinde yaşanan zamanda asılı kalmış bir aşk hikayesini, Demir Bey İskoç sevgiliye yaptığı ziyaretlerle keşfediyor.

Dinç’in kızları B. Defne Dinç ve Deniz Dinç Yılmaz kitap ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Sevgi Tutsağı Romanı, bize göre Güney Dinç’in edebiyatta olgunluk dönemi eserlerindendir. Hastalığının son dönemlerinde, ölümle mücadele ederken, yaşadığı sağlık sıkıntılarına rağmen üretkenliğini sürdürerek, yazmıştır. Akıllarda kitabın neden vefatının sekiz yıl sonrasında yayımlandığına dair bir soru olabilir. Romanında ufak tefek düzeltmeler yapabilmek yas dönemimizde gerçekten zor oldu. Her okuyuşumuzda onunla tekrar tekrar sohbet ediyor gibi hissediyorduk. Belirtmek isteriz ki; Sevgi Tutsağı, Güney Dinç’in son romanı olmayacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları İzelman A.Ş. ekibine bu yapıtı okuyucuları ile buluşturdukları için bir kez daha teşekkür ederiz.”

GÜNEY DİNÇ KİMDİR?

1936’da İzmir’de doğan Güney Dinç, Karşıyaka Lisesi’nden sonra 1958’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarının ürünleri olan şiir, öykü ve denemeleri yazan Dinç, 1964-1970 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi’nin Karşıyaka İlçe Başkanlığı, İzmir İl Başkanlığı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. TİP’in Ege’deki örgütlenme ve seçim çalışmalarına katıldı. 1967 seçimlerinde İzmir İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. 12 Mart Darbesi’nden sonra TCK 141/1. maddeye aykırılık savıyla tutuklanan Dinç, 12 Eylül Darbesi’nden sonra da İzmir Barosu Başkanlığı’na seçildi. 1984-1989 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulunan yazar, 1983 yılından itibaren Aziz Nesin’in öncülüğünde gelişen Anayasa ve Demokrasi Kurultayları gibi bir dizi etkinliğe katıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin her yıl yinelenen “Hukuk Mücadelesi’nde Emek Ödülü”, 1998 yılında Güney Dinç’e verildi. Aynı yıl İzmir Barosu Yönetim Kurulu, Avukat Güney Dinç’in, insan hakları hukukunun gelişimine katkıları nedeniyle özel olarak ödüllendirilmelerini kararlaştırdı.