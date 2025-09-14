“Günler ağır...”

Nazım Hikmet’in “Günler ağır/günler ölüm haberleriyle geliyor” dizeleriyle başlayan öfkeli, kederli olduğu kadar direnme kararlığıyla da dolu konuşmaları unutmadım. Gençliğimizdi. Artık genç değiliz ama ondan kalan duygu hiç eksilmedi ve şimdi de tastamam bu: Öfkeli, kederli ve direnmeye kararlı.

Ülkeyi ve halkı teslim almaya çalışan, aldığı oylarla memleket ahalisinin üçte birini ancak temsil eden, uzun yıllar içinde devlet kurumlarının pek çoğunu ele geçirmekle kalmayıp, parti devlet haline gelen bir yapıyla karşı karşıyayız. Belki de denildiği gibi göstermelik seçimlerle göstermelik parlamentoyla yeni bir devlet düzenin kuruluşu tamamlanmak üzeredir.

Günler ağır değil yalnızca günler sayılı da!12 Mart 1971 askeri muhtırasında lise,12 Eylül 1980 askeri darbesinde üniversite öğrencisiydim. Denizler’in idamına, Mahirler’in katledilmesine, devrimcilerin öldürülmesine, kıyımlara, katliamlara tanık olan bir kuşaktan geliyorum.1940 Toplumcu Şiir Kuşağına “Acılı Kuşak” denildiği gibi, Attila İlhan da “Fedailer Mangası” diyecektir, 68 ve 78 kuşaklarına da ‘yaralı kuşak’ denilse yeridir, az gelir.

Şimdi acılı, yaralı, kahırlı, her neyse, kuşakların yaşadıkları, çektikleri, bugüne nasıl geldikleri değil önemli olan. Bundan sonramız önemli. Bundan sonramız olacak mı, nereye kadar, nasıl? Cumhuriyetin kurucu partisinin susturulmaya, şeytanlaştırılmaya, kapatılmaya çalışıldığı günlere geldik!

Günler korkunç! Kuruluşunun 102. yılında ülkenin en eski ve şimdi en büyük partisi karıştırılıyor, iktidar, destekçileri, kurumları ve yargı eliyle memleket karıştırılıyor, tepki gösterince de sokakları karıştırmakla suçlanıyor.

CHP, belediyelerinden partiye, sürekli olarak yargı ve emniyete taşınırken, ülke, bölge ve dünya gündemine duyarsız kalmakla suçlanıyor. Bunu yapan da iktidar partisinin tuzukuru sözcüleri, gazeteci kılıklı beslemeler, operasyon görevlileri. Korkunç olan günler değil yalnızca, eli kalem tutan, mürekkep yalamış, mektep medrese görmüş, ağzı laf yapan insanların da, ister gazeteci olsun ister siyasetçi, ister akademisyen, yazar, sanatçı olsun, ister hiçbiri, ‘Yahu ne yapıyorsunuz, bu kadar haksızlık, zulüm, adaletsizlik olur mu?” dememesi daha da korkunç! İnsanlık elden gidebilir, zaten pek faydasını da görmedik, değil mi?

Rejim durmuyor, eğitimden üniversitelere, işçi sınıfından sanatçılara nefes aldırmamak için teşkilatlarından trollerine, devlet aygıtına aralıksız çalışıyor. Barış süreci cansiperane savunulup, ‘yolumuza çıkanları ezer geçeriz’ denilirken, Gezi davasından Demirtaş’a, Kavala’ya, içerde telafisi olanaksız biçimde ömürler geçiyor, cezaevlerinden ölüm oruçları, açlık grevleri haberleri, kuyu hapishaneleri çığlıkları yükseliyor. İBB soruşturması 6 ayı buldu, hemen hepsi tutuklu yargılanan insanların hastalıklarına kulak verilmiyor!

Yeni anayasa yapmak istiyorlar, bunu da daha özgür, demokratik bir toplum özlemi olarak yansıtıyorlar. Oysa amaç laikliğin kalan bölümünü de yok etmek, ortadan kaldırmak. Diyanetin söz ve eylemlerine bakınca anlaşılıyor bu zaten. Genç kadınların oluşturduğu Manifest grubunun edep, ahlak, toplum düzeni filan gibi gerekçelerle yargılanmaları, ceza almaları günlerin ne kadar karanlık olduğunu da gösteriyor. Grup Yorum’un şarkılarının müzik platformlarında çalınmasının yasaklanması, topluluk üzerindeki baskılar da hem sanata hem istenmeyen seslere yönelik uygulamalardan sadece biri.

Akla gelmedik şeylerin başa geldiği zamanlar! Daha söylenecek çok şey, verilecek çok örnek var da gereği var mı bilmiyorum! Şimdi gün CHP başta tüm sol, Sosyalist, Kemalist, Atatürkçü partilerin, yapıların, demokratik kitle örgütlerinin, laik cumhuriyeti kararlılıkla savunmaları, faşizme, gericiliğe geçit vermemeleri, güçbirliği içinde direnmelerinin günü. Gün geçirmeden!