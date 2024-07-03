Gürcistan: Euro 2024’ün en güzel rengi

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda FIFA sıralamasında kendisinden 68 basamak üstte yer alan Portekiz’i 2-0 yenerek son 16’ya kaldı Gürcistan, Rusya ve Türkiye’ye komşu 3,8 milyon nüfuslu ülkenin kırmızılı takımı. FIFA sıralamasında 74. sıradalar, üzerlerinde yer alan takımlardan bazıları (Finlandiya, Kuzey İrlanda, Yunanistan ilk anda akla gelenler) Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteremezken onlar turnuvaya renk kattılar, bizdeki inanışın aksine futbolun küçüğün büyüğü yenme ihtimaliyle güzelleştiğini gösterdiler futbolseverlere. Son 16’da pazar akşamı İspanya karşısında çıkan, güçlü rakibi karşısında öne geçtiği maçta elenerek turnuvaya veda eden küçük ülkenin büyük takımına naçizane bir bakış…

24 takımlı turnuvada sekiz takımın toplam kadro değeri 6,5 milyar sterlini bulurken, Gürcistan’ın 26 kişilik kadrosunun değeri 161 milyon Euro; Romanya, Slovakya ve Slovenya’dan sonra turnuvanın en mütevazı kadrosu. Aynı zamanda 27,3 yaş ortalamasıyla 24 takımın en yaşlısı, (Türkiye ve İngiltere turnuvanın yaş ortalaması en genç iki takımı olduğunu hatırlatalım bu vesileyle). Kadronun en değerli oyuncusu 80 milyon Euro değeriyle sol kanatta görev yapan Khvicha Kvaratskhelia, 2022’den beri Napoli’de forma giyiyor. 2001 Şubat’ında Tiflis’te dünyaya gelmiş, 2000’li yılların başında Azerbaycan Milli Takımı’nda top koşturmuş Badri Kvaratskhelia’nın oğlu, futbola düşkünlüğü muhtemel babadan miras. İdolü Cristiano Ronaldo. Napoli'ye geldiği zamanlarda 7 numaralı formayı giymek istemiş, ancak Kuzey Makedonyalı yetenek Elif Elmas'a kaptırdığı için 77 numaralı formayı giymeye karar vermiş. 2018’de The Guardian’ın dünya futbolunun en iyi 60 genç oyuncusu listesine girmeyi başarmış. En büyük hayalinin Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olduğunu vurguluyor. Takım arkadaşları ve Napoli taraftarları, benzer top sürme yeteneğine sahip olması nedeniyle kulübün efsanesi Diego Maradona’dan esinlenerek “Kvaradona” lakabı takmışlar. Grupta Portekiz’i yendikleri maçtan sonra The Guardian’a verdiği röportajda, “O günün Gürcülerin hayatındaki en güzel gün olduğunu, tarih yazdıklarını, futbolda yüzde bir ihtimal bile olsa bunu mümkün olduğunu kanıtladıklarını” dile getiriyor. Grup maçlarında 3 gol 1 asistle oynayan forvetleri Georges Mikautadze 23 yaşında, Fransa 2. Ligi’nde Metz’de top koşturuyor. 2023-24 sezonunun ikinci devresinde 20 maçta 13 gol kaydetmiş ama takımının kümede tutamamış. Takımın 1.97’lik kalecisi Giorgi Mamardashvili 23 yaşında, Valencia’nın kalesini koruyor, bu senenin Ocak ayında La Liga’da üst üste 60 maçta forma giyerek kulüp rekorunu kırmış. Piyasa değeri 35 milyon Euro civarında…

Gürcistan’a dönersek, yeşil sahalarda ilk kez Gürcistan’ın Rusya’nın parçası olduğu zamanlarda, 1990 senesinde boy göstermişler. Takım o senenin Mayıs’ında Litvanya karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken ülke 1991 Nisan’ında bağımsızlığını ilan etmiş. Gürcistan Futbol Federasyonu 1992’de UEFA ve FIFA’ya üye olmuş, 1998 Dünya Kupası’na katılamasa da FIFA sıralamasında 42. sıraya yükselmişler. 2000’li başında Gürcistan Futbol Federasyonu’nun başlattığı, İspanya ve Almanya’yı örnek alan altyapı yatırımları ve kendi futbol kültürlerini korumaları yükselişe geçmelerini sağlamış. Yaşı yetenler hatırlar, ülke futbolunun devi Dinamo Tbilisi eskinin önemli takımlarından biriydi, 1980-81 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupa’sını kazanmışlardı…

2024 Avrupa Şampiyonası, takımın katıldığı ilk uluslararası turnuva, 2021’den beri takımın teknik direktörlüğünü yapan Willy Sagnol 47 yaşında, Fransa Milli Takım’ıyla Dünya Kupası finalinde boy göstermiş eski savunma oyuncusu. 2000-09 arasında Bayern Münih’te forma giymiş, dönemin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösteriliyor. 2009 senesinin başında, 32 yaşında asmış kramponlarını. Gürcistan Milli Takımı’ndan önce Bayern Münih’te yardımcı hocalık yapmış. Avrupa Şampiyonası’nın başlamasından önce verdiği demeçte yegâne sorumluluklarının Gürcü halkını gururlandırmak olduğunu vurguluyor ve devam ediyor, “Turnuvada küçük takım olduğunuzda kaybedecek hiçbir şeyin olmadığını bilirsiniz.”

Velhasıl turnuvaya veda etti Gürcistan, onları müthiş kalecileri Mamardashvili, savunmanın kalesi Kochorashvili, turnuvanın parlayanlarından Kvaratskhelia ile hatırlayacak futbolsever. Temennimiz iki sene sonra Amerika’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda yer alsınlar, cesur futbol anlayışlarıyla izleyenlere futbol keyfini yaşatsınlar. Son sözümüz grupta ilk maçta Gürcistan Milli Marşı’nı ıslıklayan bizim taraftarlara gelsin. Bizimle kapı komşusu olan, hiçbir husumeti bulunmayan, üstelik Türkleri seven, kimlik kartınızla vizesiz girebildiğiniz bir ülkenin milli marşını neden ıslıkladınız?