Güvenceli esneklik - 2

Hükümet, yeni bir fon kaynağı yaratmak amacıyla “tamamlayıcı emeklilik modeli”ni gündeme getirdi. Oysa çalışanlar zaten yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödeyip emekli olmaktadır. Ancak yanlış ve emek karşıtı sosyal güvenlik politikaları, milyonlarca işçiyi düşük emekli aylıklarına mahkûm etmiştir. Şimdi devlet, bu yanlışı düzeltmek yerine, “tamamlayıcı emeklilik sistemi” adı altında vatandaşın ücretinden yeni bir kesinti yaparak yeni bir fon oluşturma yoluna gitmektedir.

SİSTEME ELEŞTİREL YAKLAŞIM

1. İşçiye Ek Yük Getirmesi

İşçiler zaten SGK’ya prim ödemektedir. Buna rağmen maaşlardan ek kesinti yapılması işçilerin gelirini azaltacak, çifte prim yükü doğuracaktır.

2. Düşük Emekli Aylıklarını Gizleme Aracı

Asıl sorun, yıllar içinde uygulanan yanlış sosyal güvenlik politikalarıdır.

Devlet, bu yanlışları düzeltmek yerine, yeni fon adı altında faturayı tekrar çalışanlara kesmektedir.

3. Zorunlu Katılım ve Gönüllülük Sorunu

Sistem, işçilerin ücretlerinden otomatik kesinti yapılmasına dayanmaktadır.

Bu, işçinin rızasını yok saymakta; gönüllü değil, fiilen zorunlu bir uygulama yaratmaktadır.

4. Fonların Yönetim Riski

Biriken paraların özel fonlarda değerlendirilmesi, işçilerin geleceğini piyasa dalgalanmalarına ve fon yöneticilerinin tercihine bağımlı hale getirmektedir.

İşçi için güvence değil, belirsizlik yaratmaktadır.

5. Kıdem Tazminatını Gölgeleme İhtimali

Bu sistem, uzun vadede kıdem tazminatını fon sistemine devretme girişimlerinin bir altyapısı olarak görülebilir.

Böylece işçilerin en önemli kazanılmış haklarından biri zayıflatılabilir.

6. Emekli Aylıklarını Gerçekte Artırmıyor

Fonlarda biriken tutarlar, işçinin emeklilikte alacağı aylığı anlamlı ölçüde yükseltmeye yetmeyecektir.

Yani işçiler yine düşük aylıklara mahkûm olacak, esas kazancı finans sektörü sağlayacaktır.

Ülkemizde çalışanlar, geçmişte de benzer fonlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle para ödediler. “Herkesi ev ve tasarruf sahibi yapacağız” denilerek oluşturulan Tasarrufu Teşvik ve Konut Edindirme Fonlarında biriken emekçilerin alın teri paraları ucuz kredi kaynağı olarak kullanıldı, çarçur edildi ve adeta buharlaştı. Çalışanlar bu süreçte ağır mağduriyetler yaşadılar. Bugün ise hükümet, çalışana fiilen şunu söylüyor: “Sana yıllarca ödediğin sigorta primleri karşılığında geçinebileceğin bir emekli aylığı vermiyorum; eğer insanca yaşamak istiyorsan özel fona ek prim ödemek zorundasın.”

Gelinen noktada görünen şu ki: Ülkemizde bu tür fonların akıbeti konusunda geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler hâlâ ortadayken Emekçiler yeni fon tuzaklarına değil, adil ve güvenceli bir kamu sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duymaktadır.