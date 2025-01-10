Güvenlik soruşturmasıyla işten çıkarıldı: Üç aydır tek başına direniyor

İlayda SORKU

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZFAŞ’ta çalışan Barış Aras, 27 Eylül 2024 tarihinde güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten atıldı. İşten çıkarılmasının ardından 14 Kasım tarihinde direnişe başlayan Aras, 58 gündür Egemenlik Evi’nin önünde mücadeleyi sürdürüyor.

Geçmişte yine İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ’de çalışan ve DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube’nin kuruluş sürecinde yer alan Aras, süreci şöyle anlattı: “O dönemde Büyükşehir Belediyesi'ne ve Genel-İş Sendikası'na operasyonlar yapıldı. 2011 yılında gerçekleşen operasyonlarda belediye yöneticileri ve sendikacılar tutuklandı. O süreçte gerçekleşen eylemlerin öncülüğünü yapan işçilerden, sendikacılardan biriydim. Komployla hapse atıldım ve bir süre hapishanede kaldım. Tahliye olduktan sonra tekrar işime dönmek için uğraştım ama engellendim. 2 yıl süren uğraş sonucu zor bela tekrar belediyede işe girdim.”

İşe girerken sabıka kaydını verdiğini belirten Aras, “İşe gireceğim zaman, ‘Seni işe alıyoruz, güvenlik soruşturması ile ilgili herhangi bir sorun olmayacak’ dediler. Çünkü sabıka kaydımda her şey zaten yazıyordu. ‘Kurulda karar alarak seni çalıştıracağız, devam ettireceğiz’ dediler. Ben de bunun üzerine anlaşarak işe girdim. 6 ay çalıştım, ardından ‘Güvenlik soruşturması nedeniyle seni işten çıkarıyoruz’ dediler ve işten çıkarıldım” dedi.

Hukuken çalışmasında bir engel olmadığını vurgulayan Aras, “İşyerinde 6 ayımın dolmasına 3 gün kala işten çıkarıldım. Böylelikle işe geri dönüş davası açmamı da engellediler” diye konuştu.

Hakkı için direndiğinin altını çizen Aras, şu ifadeleri kullandı: “Belediye cesaretli davranmıyor. Bu, aynı zamanda gelecekte nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini de gösteriyor. Buna karşı direniyorum. Sendika da yanımda durmuyor. Burada tercihler söz konusu. Eğer muhalifsen, onların istediği gibi bir işçi değilsen sana açlığı dayatıyorlar. Ama ben bunu kabul etmeyeceğim, direneceğim.”