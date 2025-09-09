Güz zamanlarında Ada futbolunun alt ligleri: Barnet FC

Dudak uçuklatan rakamların havada uçuştuğu bir transfer sezonu daha sona erdi, adına futbol denilen güzel oyunun başrollerinde hep zengin ve güçlü kulüpler. Geçenlerde ‘Sportingpedia’ sitesinde dünya futbolunda yedi kulübün her birinin kadro değerinin 1 milyar euroyu aştığını yazıyordu. Ama futbol sadece zenginlerden ibaret değil, alt liglerde gözlerden ırak kendi hikayesini yazan nicesi var. Milli maç arası vesilesiyle hatırlayalım zamanı alt liglerde geçirmiş Ada futbolunun ‘Arılarını’…

Barnet… Londra’nın kuzeyinde, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta, 1965’e kadar Hertfordshire bölgesi sınırları içinde yer almış, o senelerde çıkartılan yasa ile Londra’ya bağlanmış, genelinde orta sınıfın yaşadığı şirin, yeşil, kırsal bir banliyö. Tarihçilere göre banliyönün adı, eski İngilizce’de “bærnet”, (ateşten temizlenmiş toprak) kelimesinden türemiş, sonraları “Barneto” adını almış. Bağlı olduğu “London Borough of Barnet” belediyesi 87 kilometrelik bir alana yayılmış, 331.500 nüfuslu. Middlesex adında büyükçe bir üniversiteye sahip, genelinde İngilizlerin yaşadığı bölgenin en önemli özelliği, Londra’yı ülkenin kuzeyine bağlayan ‘M1’ karayoluna taş atımlık mesafede olması.

İşte o şirin banliyönün 1888’de kurulmuş, yeni sezonda ‘League Two’da (4.lig) mücadele eden takımı Barnet F.C nam-ı diğer “Arılar”. Profesyonel liglere 1991’de giriş yaptılar, 2000’li seneler amatör, profesyonel ligler arasında geçen asansör takımların izlerini taşıyan zamanlar. 2014-15 sezonunda ‘Conference Premier’ şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2015 yılında üçüncü kez Futbol Ligi'ne geri döndüler, ancak 2018'de bir kez daha küme düştüler. Yedi yıl sonra, teknik direktör Dean Brennan yönetiminde 2024-25 sezonunda kulüp rekoru olan 102 puana ulaşarak profesyonel liglere geri döndüler. Takıma 2013’ün yazından günümüze ev sahipliği yapan ‘The Hive Stadı’ 6.500 kapasiteli, İngiltere Milli Takımı’nın alt kademeleri zaman zaman maçlarını bu statta oynuyor. Yeni sezonda 31 kişilik kadronun toplam değeri 2,4 milyon Euro, 92 profesyonel kulüp arasında en mütevazı kadro.

Eylül ayının ilk cumartesi günü sezonun ilk altı maçından yedi puan çıkarmış Barnet evinde henüz galibiyeti bulunmayan Shrewsbury Town karşısında. Onlara da selam çakalım yeri gelmişken. 77 bin nüfuslu kasabanın mavi sarısı, geçtiğimiz sezon ‘League One’ı son sırada bitirerek küme düştü. Mabetleri ‘New Meadow’ 9.875 kapasiteli, geçtiğimiz sezon evlerinde 6.211 taraftar ortalaması yakaladılar. 2007’ye kadar takıma ev sahipliği yapan ‘Gay Meadow’ Ada futbolunun lebi-derya statlarındandı, Severn Nehri’nin kıyısına kurulmuş statta oynanan maçlarda nehre düşen topları toplamak için teknede adam çalıştırmış olmaları futbolun güzel hikayelerinden. İki takım en son 2012’nin Şubat soğuğunda karşılaştı, Barnet sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ev sahibi Barnet 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Slickeri savunmada Kanu, Collinge, Smith, Senior, önlerinde High, orta sahada Glover, Shelton, Ofoborh, Winterburn, ileri uçta Hawkins. Misafir Shrewsbury 3-4-3 dizilişinde, kalede Brook, savunmada Stubbs, Anderson, Boyle, orta sahada Sang, Perry, McDermott, Clucas, ileri uçta Kabia, Ihionvien, Marquis. Maça iştahlı başlıyor misafir takım, 4’te rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Ihionvien’in enfes pasını yakın mesafeden gole çeviremiyor McDermott. 14’te öne geçiyor Barnet, Nnamdi Ofoborh’un asistinde ceza sahasında Shelton sert vuruyor, Shrewsbury kalesinde Slicker çaresiz. Ama uzun sürmüyor gol sevinçleri, misafir takımın kalabalık çıktığı pozisyonda Barnet savunmasında topu kendi ağlarına gönderen Collinge, skor 1-1’e geliyor. 25’te öne geçiyor Shrewsbury, o dakikaya kadar sahanın en iyisi Ihionvien rakip ceza sahasında sağıyla sert vuruyor, pozisyonda Barnet savunması adam paylaşımında hatalı. Gol kutlamasını abartınca sarı kartı görüyor 21 yaşındaki 1.91’lik golcü, ‘Transfermarkt’ sitesine göre güncel piyasa değeri 100 bin Euro. Golün şokunu atlatamadan kalesinde 3. golü görüyor Barnet, Shrewsbury atağında McDermott’un asistinde Clucas sol çapraz ve dar açıdan uzak köşeye enfes vuruyor, gol Premier Lig’de kaydedilmiş olsa haftanın golüne aday. Devre Shrewsbury’nin 3-1’lik üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Barnet’in sol kanadında Winterburn yerini Galvin’e bırakıyor. 47’de 4. Gole yaklaşıyor Shrewsbury, Kabia’nın pasında McDermott yakın mesafeden isabetsiz vuruyor, takımı adına net gol pozisyonu. 19 yaşındaki Ismeal Kabia sezon başında takıma Arsenal’den kiralık olarak katıldı. Ev sahibi topla daha çok oynamasına rağmen savunmada açıklar veriyor, 55’te Shrewsbury atağında Mc Dermeott’un pasında Clucas isabetsiz vuruyor, 20 yaşındaki yaratıcı orta saha, 7 numara McDermott Premier Lig takımı Burnley’den kiralık. 63’te Barnet savunmasının solunda Senior’un yerini Tavares alıyor. Akabinde savunmanın merkezinde kötü günündeki Smith yerini Stead’e bırakıyor. İki dakika sonra Shrewsbury’de sakatlanan Ihionvien’in yerine Lloyd sahada. Son bölümde farkı azaltmak için yükleniyor ev sahibi, 77’de Adeniran’nın ceza sahasında vuruşunda Shrewbury kalesinde Brook gole izin vermiyor. 83’te Kanu’nun ortasında Glover’ın kafa vuruşunu mükemmel çıkartıyor 21 yaşındaki Leeds United alt yapısından yetişen kaleci. Beş dakika uzatılan maçta topa yüzde 73 oranında sahip olup, rakip kaleyi 16 kez yoklayan Barnet tüm baskısına rağmen savunmada yaptığı hatalarla sahadan 3-1 yenik ayrılırken 18. sıraya düşüyor. Shrewsbury Town’a gelince, sezonun ilk galibiyetini aldılar. Maçın adamı Shrewsbury sağ kanadında Kabia. Naçizane görüşüm, bizim kulüplerimiz yaşı geçmiş futbolculara servet harcamak yerine Ada futbolunun gençlerini küçük transfer ücretleriyle kadrolarına katsalar, saplanıp kaldıkları borç batağından kurtulma şansı bulurlar.