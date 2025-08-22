Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market açılıyor

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi hizmet ağına yeni alanlar ekleyerek devam ediyor. Güzelbahçe Siteler Mahallesi’nde Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market açarak kafe sayısını 5’e, market sayısını da 3’e çıkartacak. Siteler sahil hattında planlanan Güzbel Cafe Port, yurttaşların denizle iç içe vakit geçirebileceği, sosyal aktivitelerin merkezi olacak.

Modern tasarımıyla dikkat çekecek olan cafe, insanların buluşma noktası, ailelerin nefes alacağı bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor. Uygun fiyat, kaliteli ürün ve yerel üreticiye destek ilkeleriyle hizmet veren Güzmar, yeni şubesiyle Siteler halkının da yanında olacak.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Siteler Mahallemizde uzun bir süredir atıl olan, kötü bir görüntü oluşturan vatandaşların sık sık şikâyette bulunduğu bir binayı belediye olarak kiraladık. Siteler Mahallesi’nde Güzmar market yoktu. Bu bina hem market hem de cafe konseptiyle cazibe merkezi haline gelecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana Güzelbahçe’nin her mahallesine eşit hizmet götürmeyi ilke edindik. Siteler Mahallemizde hayata geçireceğimiz Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market projeleri, hem vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sağlayacak hem de ekonomik açıdan destek olacak. Siteler Mahallesi’nde başlatacağımız yeni projelerle Güzelbahçe, sadece yaşam kalitesiyle değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimiyle de İzmir’in örnek ilçeleri arasında yer almaya devam ediyor. Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market projeleri, halkımıza hem sosyal hem ekonomik katkı sağlayacak” dedi.