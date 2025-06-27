“Güzel İzmir Hareketi” ile yüzler gülüyor

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımcı yönetim anlayışıyla İzmirlilerin kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için başlattığı Güzel İzmir Hareketi kent geneline yayılıyor. İzmir’i seven, bu kente dair bir sözü olan kent aktörlerine alan açan proje, yaşama dokunan yaratıcı fikirlerin gelişmesini ve uygulamaya dönüşmesine imkan tanıyor.

“İzmir’i Birlikte Güzelleştirelim” mottosuyla başlayan hareket, mahalleli, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, tasarımcılar, gençler ve İzmirlilerin katılımıyla kolektif bir çabaya dönüşerek Türkiye’ye örnek bir uygulama olarak dikkat çekmeye başladı.

8 ANA TEMATİK EYLEM

Güzel İzmir Hareketi, İzmir’de hem kentsel hem de kırsal kamusal alanlarda, küçük ölçekli ancak etkili kentsel tasarım müdahaleleriyle daha nitelikli yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Hareket, 8 ana tematik eylem üzerinden ilerliyor. Bunlar; kentsel buluşma noktaları, canlanan sokaklar, davetkar parklar/ yeşil alanlar, yeni nesil pazar yerleri, kıyı-köşe kentsel yüzeyler, keyifli sosyal mekanlar, kentsel bellek noktaları, güvenli okul çevreleri olarak belirlendi. Önerilen bu 8 ana tema ile insanların kente temas edebilecekleri ana odaklar ve kamusal yaşantıyı destekleyecek projeler üretiliyor.

OKUL ÇEVRELERİ GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Proje kapsamında özellikle çocuklar çok önemseniyor. Bu nedenle en çok üzerinde durulan temalardan birisi Güvenli Okul Çevreleri. Çocukların her gün gittiği, gördüğü alanların niteliği artırılıyor.

-“Güvenli Okul Çevreleri” teması kapsamında, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi, Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde “Güvenli Yaya Ulaşımı ve Oyun Sokağı Projesi” uygulandı. Sırrı Atalay caddesindeki okul ana giriş aksı yaya alanı genişletildi ve trafik yavaşlatıldı. 4238 sokak yayalaştırılarak Oyun Sokağına dönüştürüldü. Aydınlatmalar artırıldı. 4237 ve 4239 sokaklar tek yöne çevrilerek okul çıkışları rahatlatıldı ve trafik yavaşlatıldı. Okul önünde sabit bekleyen taşıtlar kaldırıldı. Okul çevresi boyunca kaldırımlar genişletildi, delinatör ve peyzaj çalışmalarıyla araç parklanması önlendi. Peyzaj ve oturma birimleriyle kamusal kullanım artırıldı.

-İkinci proje “Davetkâr Parklar / Yeşil Alanlar” teması kapsamında Konak Ballıkuyu Mahallesi’nde gerçekleştirildi. “Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz” Anne-Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi’nde mahalle sakinlerinin görüşleri alınarak park tasarımı şekillendirildi. Projeye yönelik çalışmalar sürüyor.

-Üçüncü proje ise “Güvenli Okul Çevreleri ve Davetkâr Parklar / Yeşil Alanlar” temaları kapsamında Çiğli Şirintepe Mahallesi, Güzeltepe İlkokulu çevresinde Güvenli Yaya Ulaşımı ve Çocuk Parkı Projesi uygulandı. Proje kapsamında mahalleye bir çocuk parkı kazandırıldı. Okul çevresinde yer alan dar kaldırımlar genişletildi. Okul kapısı önünde yer alan 19 metrelik geniş açıklığa sahip yol, kaldırım ve peyzaj alanı ile daraltılarak, yayaların yol üstünde geçirecekleri süre kısaltıldı, trafik akışı yavaşlatıldı, peyzaj ve oturma alanlarıyla kamusal kullanım artırıldı. Dar kaldırımların ortasında yer alan kalın gövdeli elektrik direkleri/havai hatlar yer altına alınarak yaya geçiş alanı genişletildi böylelikle yaya akışını sekteye uğratacak engeller kaldırıldı. Oturma bekleme alanları, bitkilendirme çalışmaları ve zemin boyamasıyla oluşturulan çocuk oyun alanları ile okul çevresi nitelikli hale getirildi. Yol asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

GÜZEL İZMİR HAREKETİ BÜYÜYOR

30 Nisan’da düzenlenen “Güzel İzmir Hareketi Büyüyor, Kente Yayılıyor” başlıklı etkinlikte; kentte söz sahibi olmak isteyen tüm kent aktörlerine açık bir çağrı yapıldı. Başlangıçta 3 temaya yönelik programların duyurusu yapıldı.

Bunlar;

Kıyı Köşe Kentsel Yüzeyler Teması kapsamında Mahalleni Tasarla Programı

Güvenli Okul Çevreleri Teması kapsamında Genç Tasarımcılar Atölye Programı

Kentsel Bellek Noktaları Teması kapsamında Tarihi ve Kültürel Miras Çevresi Açık Alanların Belgelenmesi ve Tasarımı Programı

“TASARIMCILAR İZMİR’DE”

Güzel İzmir Hareketi’nin ana koordinasyonunu üstlendiği “Kıyı - Köşe Programı” ile “Birlikte Tasarlıyor, Birlikte Uyguluyoruz” mottosuyla genç tasarımcıların katılımıyla 16-19 Mayıs tarihlerinde Çeşme, Foça, Seferihisar ve Karaburun’da “Tasarımcılar İzmir’de” etkinliği yapıldı. Etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç tasarımcılar ağırlandı. Belediye atölyelerindeki âtıl malzemelerin geri dönüştürülmesi baz alınarak küçük ölçekli kamusal alanlar bir günde tasarlanıp yerinde uygulama yapıldı. Tasarımcılar İzmir’de etkinlikleri, farklı ilçelerde devam edecek.

İZMİR’DE “MAHALLENİ TASARLA” DÖNEMİ BAŞLIYOR

Güzel İzmir Hareketi kapsamında “Kıyı Köşe Kentsel Yüzeyler” temasıyla “Mahalleni Tasarla Programı” da hayata geçiriliyor. “İzmir’i Birlikte Güzelleştirelim” sloganıyla hazırlanan program, ilk olarak Bayraklı’da yapılacak. Programa yaşadığı ve bağ kurduğu mahallede söz sahibi olmak isteyen tüm tasarımcılar, öğrenciler ve mahalleli davet ediliyor. Program 3 aylık süreçler ile İzmir’in farklı ilçelerinde yürütülecek çalışmalarla ilerleyecek. İzmirliler gerekli bilgiye www.guzelizmirhareketi.com.tr adresinden ve guzelizmirhareketi sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Atıl alanların nitelikli hale getirilmesini hedefleyen projeyle mahalle ölçeğinde sorunlar tespit edilip, çözüm önerileri geliştirilecek; potansiyelini tam yansıtmadığı düşünülen kamusal alanlara yönelik yaratıcı, düşük maliyetli, kolay uygulanabilir tasarımlar hayata geçirilecek. Proje teslimi için son tarih 28 Temmuz 2025 saat 17:00 olarak belirlendi. İdarenin değerlendirmesi sonucu en fazla 20 finalist dijital sergi ile http://www.guzelizmirhareketi.com.tr üzerinden 4 Ağustos 2025 tarihinde halk oylamasına sunulacak. Birinciye de para ödülü ve tasarımını uygulama fırsatı verilecek.

ŞATO’NUN TERASLARI DA HALKA AÇILDI

Konak varyantın Halil Rıfat Paşa Caddesi’ne bağlanan kısmında yer alan, bir dönem konuk evi ve sonrasında başkanlık konutu ve e-kütüphane olarak kullanılan Şato binası, tamamen halka açıldı. Güzel İzmir Hareketi’nin yer aldığı binanın batı bölümünde, tasarım atölyeleri ve tasarım etkinlikleri ile İzmir’de katılımcı tasarım anlayışı yaygınlaştırılıyor. Şato binasının doğu bölümü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi E-Kütüphanesi olarak kullanılarak, her gün birçok öğrenciyi ağırlıyor. Şimdi ise Şato, açık alanları/terasları ve kafesiyle de tüm İzmirlilere açıldı. Şato binasının farklı kotlarda yer alan ve manzaraya açılan terasları çeşitli kültür ve tasarım etkinlikleri kapsamında da kullanılacak. Örneğin, teraslarda her cumartesi dans eğitmenleriyle tango geceleri düzenlenmeye başladı. Güzel İzmir Hareketi’nin “Keyifli Sosyal Mekanlar” teması kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand Plaza iş birliğiyle hayata geçirilen İzmirli Kahve de artık Şato’da yer alıyor. Güzel İzmir Hareketi, halkın doğrudan katılımını esas alan, uygulamaya dönük ve sürdürülebilir tasarım anlayışıyla İzmir’in kamusal alanlarında yeni bir dönemin öncüsü olmaya devam ediyor.