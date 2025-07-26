Güzel şeyler

Aradan çok zaman geçti ama sanırım hatırlarsınız. 2020’nin son günlerinde “Fuhuş yuvası” (https://www.birgun.net/makale/fuhus-yuvasi-327202) diye bir yazı yazmış, “ismi lazım değil” diyerek, televizyonlarda “sosyoloji profesörü” olarak konuşan şahsın üniversiteler etrafında öğrencilerin kaldığı apart tipi evlere “fuhuş yuvası” demesini “bir zihniyet eleştirisi” olarak değerlendirmiştim.

“Prof.”, milyonlarca öğrenciye ve ailelerine açıkça hakaret eden sözlerini “suç sosyolojisi” ambalajına sararak savunurken, adını anmadan yazdığım yazıdaki “fuhuş yuvası bir kafa” ibaresinin haksız fiil oluşturduğu, hakaret içerikli olduğu, kişilik haklarının, şeref ve itibarının zedelendiği iddiasıyla 20.000,00 TL manevi tazminat davası açmıştı.

Sarf ettiği sözler nedeniyle; üniversitesinin rektörlüğü disiplin cezası vermiş, bu kararın iptali için açtığı dava reddedilmiş ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçundan hakkında re’sen soruşturma başlatılıp yapılan yargılama neticesinde de TCK 216/2 maddesine göre eylemi sabit görülerek 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karşın, benden illa da tazminat alma ısrarını cesaretle mi, cehaletle mi, yoksa para hırsıyla mı açıklamak gerektiğini bir türlü anlayamamıştım.

Beni dava eden “sosyoloji profesörü” olduğunu, söylediklerinin “suç sosyolojisi” çerçevesinde değerlendirilmesi gereken gözleme dayalı saptamalar falan olduğunu söyleyince, mahkemeye gönderdiğim savunmada benim de değişik üniversitelerde çalışmış bir sosyoloji profesörü olduğumu, söylediklerini “suç sosyolojisi” ile ambalajlamanın suç sosyolojisinin ruhuna aykırı olduğunu anlatmam, suç sosyolojisinin asıl olarak suçla toplumsal koşullar/yapı arasındaki ilişkiye baktığını hatırlatmam şart olmuştu.

“Bir üniversite hocası”, televizyon konuşmasında öğrencilerine bakarken “hedonist”, zevk düşkünü bir kitle görmüş, yayında birlikte olduğu kişilerin itirazlarına rağmen kaldıkları öğrenci evlerini ısrarla “fuhuş yuvası” olarak tanımlamış, bu çirkinliği Cumhurbaşkanını da kendisine şahit tutarak sürdürmüş, ben de bir üniversite hocası olarak bundan utanç duymuştum.

Üniversiteyi, üniversite öğrencilerini, öğrencilerimi yakından tanıyordum. Son yıllarda gittikçe artan sayıda öğrencimin okurken ne zorluklar çektiğine, garsonluktan ameleliğe ne tür işler yapmak zorunda kaldıklarına, hangi koşullarda kaçının bir araya gelerek bir ev kiralayıp barınmaya çalıştıklarına ve okulu bitirdikten sonra da nasıl çaresizce oradan oraya koşturup iş aradıklarına tanıktım.

Öğrencilerle suç arasında bir ilişki kuracaksanız, suç sosyolojisi öncelikle onların içinde yaşadıkları bu koşullara bakmanızı gerektirirdi.

Uzatmayayım, hem 1. Derece Mahkemesi hem de o mahkemenin kararına karşın illa da tazminat alacağım diye gittikleri İstinaf Mahkemesi; “…kişilik haklarını zedelemeden topluma karşı gazeteci sorumluluğunun bir gereği olarak eleştiri ve bilgilendirme görevlerinin yerine getirilmesi ve böylelikle kamuoyu menfaati bulunan bir hususta kamuoyunun aydınlatılmasının amaçlandığı, davaya konu haberin yayın tarihi itibarıyla güncel, görünür gerçekliğe ve genel yayın ilkelerine uygun olduğu, kamu yararının olduğu ve verilen haberlerle görünen gerçekliğin örtüştüğü, yayında toplumsal ilgi bulunduğu, okurun dikkatini habere çekmek amacı ile basının çarpıcı başlık ve ifadeler kullanmasının gazetecilik yayın tekniği olduğu, kullanılan ifadelerin kişinin akademisyen olması ve buna rağmen toplumun büyük bir bölümünü, üniversiteleri yakından ilgilendiren ve toplumda infial yaratacak söylemlerde bulunmuş olması nedeniyle ifade edildiği, ölçütlülüğün aşılmadığı, dava konusu haberin, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı…”na hükmederek tazminat talebini kesin olarak ve oybirliği ile reddettiler.

İfade ve basın özgürlüğü açısından örnek bir karar ve bunlar da güzel şeyler işte!