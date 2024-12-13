Güzelbahçe Belediyesi kara kış desteği veriyor

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi kara kış desteğine başladı. Güzelbahçe Belediyesi ekipleri tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kömür, soba gibi ihtiyaçları dağıtmaya başladı.

Her türlü koşulda yurttaşların yanında olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Kömür yardımı için dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce 3 aydan fazla bir süredir yaptığımız çalışmalarla tespitini yaptık. Kış ayının gelmesiyle evinde doğalgaz olmayan, sobayla ısınan vatandaşlarımızı tespit ettik. Biz sadece kömür dağıtmıyoruz. Sobasından, borusuna, odun ve kömür ihtiyaçlarını bir arada karşılıyoruz. 12 mahallemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize 100 ton kömürü belediye ekiplerimiz evlerine kadar götürüp teslim etmeye başladı. Bizlere başvuruda bulunan, ya da bizlerin tespit ettiği ailelerimize ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacağız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kara kış desteğimiz kış süresince devam edecek” dedi.