Güzelbahçe Belediyesi talepler için sahada

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşların Güzelbahçe’de mahallelerinde, sokaklarındaki sorunları aktarmak, düşünce ve isteklerini öğrenmek adına 20 kişilik personelle evleri ziyaret ediyor.

Yurttaşların istek ve taleplerinin önemli olduğunu kaydeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ‘‘Katılımcı belediyecilik anlayışımızla vatandaşımızın memnuniyetini ölçüyoruz. Belediyemizin performansını ortaya koymak ve yürütülen hizmetlerden vatandaşların memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla personelimiz bire bir vatandaşlarımızla iletişime geçiyor. Hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından değerlendirilmesini sağlayacak ve aynı zamanda talep ve istekler belirlenecektir. Temel hedeflerimizden biri, gelecek 5 yılın önceliklerini belirlemek ve ilçemizin geleceğini birlikte planlamak ve yönetmek olacak. Güzelbahçeli hemşehrilerimize daha iyi ve kaliteli hizmeti götürmek için iletişim kanalını sürekli açık tutacağız” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi'nin hizmet öncelikleri, vatandaş-belediye ilişkisi, yol, temizlik, park, sokak hayvanları, eğitim desteği, şeffaflık ve katılımcılık, kültürel faaliyetler gibi birçok konuda katılımcıların görüşlerine başvurulacak.