Güzelbahçe, kız öğrenci yurdu için kolları sıvadı

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, yapımına başlayacağı Güzelbahçe Belediyesi Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu tanıtımını yaptı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe, yalnızca doğasıyla, deniziyle değil; eğitimde, sosyal yaşamda ve gençlere sunduğu olanaklarla da adından söz ettiren bir kent oluyor. Bu yurt sadece bir barınma alanı değil; öğrencilerimizin kendilerini güvende, değerli ve üretken hissedecekleri bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Yapılacak 21 dükkânımızı ihale ile kiraya vereceğiz, geliri belediyenin olacak ve satılmayacak.” dedi.

Günay, “Güzelbahçe, değişen ve gelişen vizyonuyla aynı zamanda gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebileceği, güvenli, çağdaş ve yaşam kalitesi yüksek bir merkezdir. Biz, bu vizyonu daha da ileriy taşımak için çalışıyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır. Bu anlayışla, öğrencilerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu yurt kararlılığımızın somut bir örneği. Gençlerin hayalleri yol haritamızdır. Hep birlikte daha güçlü, daha aydınlık bir Güzelbahçe’yi inşa edeceğiz” diye konuştu.