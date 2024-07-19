Güzelbahçe’de aralıksız orman nöbeti başladı

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi Zabıta ekipleri, yangın nöbetinin yanı sıra denetimleri de sıklaştırarak köylerde ve ormana yakın yerleşim alanlarındaki vatandaşları da uyarıyor.

Ekiplerin orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe’mizin hem ormanlarını hem de yeşil dokusunu korumak için gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimiz 24 saat orman nöbeti tutuyor. Bir fidanın büyüyüp ağaç olması için emek ve zaman gerekiyor. O yüzden telafisi olmayan durumlara karşı bu uygulamayı başlattık. Ormanlarımıza gözümüz gibi bakmak zorundayız. Vatandaşlarımızın da temizlik amaçlı ya da piknik gibi yangına sebep olabilecek konularda dikkatli olmasını rica ediyoruz” dedi.