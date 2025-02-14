Güzelbahçe’de belediye çiftçilere can suyu oluyor

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’de bulunan Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı Köyleri’nde tarımla uğraşan çiftçilere tarımsal ürün desteği vermeye başladı. Güzelbahçe Belediyesi, ilçede bulunan üç köye bin 500 kilogram bordo bulamacı ve 3 bin kilogram kükürt dağıtarak çiftçilere destek oldu.

Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı Köyü’nde bulunan belediyeye ait tarım arazilerini toprak reformu için Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı köylülerinin kullanımına açtıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay “Köylüyü desteklememiz gerekiyor. Bizler eğer bu köylümüzü üretemez hale getirirsek bizler tükeniriz, yok oluruz. Köylü üretmeli, köylü üretmezse göç eder. Bunun önüne de köylüyü, çiftçiyi desteklersek geçebiliriz. Bu desteği devletin sağlaması gerekiyor. Çiftçinin yaşamasını istiyorsak destek olmak zorundayız, çiftçi biterse biz de biteriz ve tüm ürünlerde dışa bağımlı olmaya başlarız. O yüzden çiftçiye desteğimiz sürecek” dedi.