Güzelbahçe’de çifte toplu sözleşme imzalandı

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi ile Memur ve İşçi sendikaları arasında çifte toplu sözleşme imzalandı. Törene Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Tüm Bel-Sen İzmir 2’nolu şube Başkanı Nihat Filiz, Belediye İş Sendikası 4’nolu sendika Başkanı Ayhan Doğan, Belediye Meclis üyeleri, Güzelbahçe Belediyesi eski başkanı Ertan Avkıran ve belediye çalışanları katıldı.

İşçi ve emekçilerle birlikte daha güzel sözleşmelere imza atacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Ailem benim için kıymetli çünkü yağmurda, sıcakta soğukta iyi günde kötü günde 15 yıldır belediye ailemle birlikte omuz omuza çalışıyoruz, Güzelbahçe için alın teri döküyoruz. Sokakta, parkta, kaldırım taşında, masa başında her bir noktada alın teriniz var. Biz emek vermeye çalışmaya geldik. Böyle bir ekip, böyle uyumlu meclis üyeleri olduğu sürece biz daha güzel projelere ve sözleşmelere imza atacağız” dedi.

Tüm Bel-Sen 2’nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, “Ülkemizde ciddi bir kriz ve yoksulluk var. Güzelbahçe’de işçilerimiz memurlarımız barış ve huzur içinde çalışıyor” derken, Belediye İş Sendikası 4’Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, “Bir ülkede adalet hukuk yoksa sözleşmenin bir anlamı yok. Bu ülkede ne adalet ne de hukuk var. 12 bin liraya geçinmeye çalışan milyonlar var. Biz emeğimizin karışığını aldık” dedi.