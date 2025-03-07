Güzelbahçe’de GÜZBEL Market yakında hizmette

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediye Meclisi, mart ayının meclis toplantısı için Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Market için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe’nin en eski mahallelerinden Atatürk Mahallesi’ne ilk ‘Güzbel Market’i açacağız. İkincisini ise Yelki Mahallesi’de açacağız. Devamı da gelecek. Önceliğimiz dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde market açmak. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız evine ekmek almakta bile zorlanır duruma geldi. Halka uygun fiyatlı, kaliteli ürün sunmak, sosyal yaşamı desteklemek ve örnek uygulama yaratmayı hedefliyoruz. Marketlerde vatandaşlarımız uygun fiyata alışveriş yapabilecekler. Alkollü ürünler dışında, gıda, temizlik ürünleri, et ürünleri, süt ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve el emeği ürünlere marketimizde yer vereceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.