Güzelbahçe’de hizmet yarışında çifte açılış

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, halkın temel ihtiyaçlarını kaliteli ve uygun fiyatlı olarak temin etmesi için hizmete sunduğu Güzmar Market’in ikinci şubesi, Yelki’de açıldı. Ayrıca Yelki Gece Pazarı da hizmete girdi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzmar fiyat ve kalite olarak oldukça iddialı. Güzmar’daki bir ürünü başka markette daha ucuza bulursanız o ürünün fiyatını yüzde 50 daha aşağıya indireceğiz. Bir ay sonra yeni bir Güzmar’ı daha halkımızla buluşturacağımızın müjdesini şimdiden veriyorum” dedi.

CHP’li belediyelerin rantın değil halkın yanında olduğunu belirten CHP İl Başkan Yardımcısı Özlem Ünsal, “Bir buçuk yıl içinde vaat ettiklerinin yanı sıra ayrıca vaat etmediği birçok projeyi de hayata geçirerek kısa süre içinde adeta 5 yıllık hizmeti sizlerle buluşturan Başkanımız Mustafa Günay’a tüm örgütümüz adına teşekkür ediyorum” dedi. Hizmete açılan Güzmar Yelki Şubesi’nde yurttaşlar market önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güzmar açılışı sonrası Başkan Günay ve beraberindekiler Yelki Gece Pazarı açılışını da gerçekleştirdi. Yelki Gece Pazarı esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Günay, “Yelki’de ilk kez artık bir gece pazarı var. Gece Pazarı’mızı yenilediğimiz ‘Sevgi Yolu’nda hizmete açtık. Bu daha başlangıç. Yelki Gece Pazarı çok daha iyi yerlere gelecek. Eşim Nermin Hanım’la her akşam biz de Yelki Gece Pazarı’nı ziyaret edeceğiz. Tüm Yelki halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.