Güzelbahçe’de ihtiyaç sahibi ailelere destek

BirGün EGE

Ekonomik şartların zorlaştığı bir dönemde yurttaşların bir nebze de olsa yeni yıla mutlu girmeleri için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yurttaşlara hediyelerle sürpriz ziyaretler yaptı.

Kapı kapı evleri dolaşan Başkan Günay, hem büyüklerin hem küçüklerin yeni yılını birer pastayla kutlayarak yeni seneye mutlu bir başlangıç yapmaları için dilekte bulundu. Güzelbahçe’de yaşayan ihtiyaç sahibi 400 aileye yılbaşı pastası, alışveriş çeki ve yılbaşı sepeti dağıtımı gerçekleştirildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Gelir dağılımında uçurumun yaşandığı bu zor zamanda vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek büyük mutluluk oldu. Dar gelirli ailelerimiz ile yalnız yaşayan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek kendilerine pasta, alışveriş çeki, ve yılbaşı sepeti ulaştırdık. Halkına dokunan halkı için en özel günlerini unutmayan, onlarla bire bir görüşen bir belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 4 aydır sahada. Halkımız zor günlerden geçiyor. Onlara bu süreçte destek olmamız gerekiyor” dedi.