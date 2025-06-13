Güzelbahçe’de ikinci GÜZMAR açılacak

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, mayıs ayında açtığı GÜZMAR’a halkın büyük ilgisi ve birçok mahalleden gelen yoğun istek üzerine bir yenisini daha ekleyerek Yelki Mahallesi’nde ikinci GÜZMAR Market için hazırlıklara başladı.

Yurttaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yola çıkan belediye, ikinci GÜZMAR market ile özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “İlk GÜZMAR marketimizde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve memnuniyet bizlere doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Şimdi ikinci şubemiz için Yelki Mahallemizde çalışmalara başladık. Bu marketleri sadece rafları doldurmak için değil, sofralara kaliteli ve uygun ürünlerin gelmesi için açıyoruz. Güzelbahçelilerin artan yaşam maliyetleri karşısında nefes alabilmeleri, temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızı zincir marketlerin tekelleşmiş fiyat politikalarına teslim etmeyeceğiz. Üç harfli market düzenine karşı verdiğimiz bu mücadele, halkımızın ekonomik özgürlüğü için verdiğimiz bir mücadeledir. GÜZMAR, kâr amacı gütmeyen, tamamen halkın ihtiyaçlarını gözeten bir sosyal dayanışma projesidir” diye konuştu.