Güzelbahçe’de öğrenciye yiyecek desteği sürüyor

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, geçen yıl başlattığı ilk ve ortaokul öğrencilerine her sabah süt ve simit dağıtımına bu yıl da devam ediyor. 2 bine yakın öğrenciye her sabah dağıtılan süt ve simite devam edilirken, belirli günlerde de meyve dağıtımı yapılıyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Geçen yıl başlattığımız bu hizmetimizden çocuklarımız da aileleri de çok mutlu ve memnun. Aileler özellikle çok memnun çünkü her sabah çocuklarının çantasına ne koyacaklarına dair kaygıları kalmadı. Sabah sütleri, simitleri, meyveleri hazır. Şu an çocuklar kantinden simit ayran alamıyor. Ekonomi iyi değilken, enflasyon bu kadar yüksekken aileler çocuklarına harçlık vermekte zorlanıyor. Bir nebze de olsa katkı sunabiliyor, ekonomilerine destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Çocukların mutluluğunu yüzlerinde görmek bizler için çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Başkan Günay, “Güzelbahçe Belediyesi olarak kurduğumuz Onur Günay Eğitim Kampüsümüzde etüt merkezinde ücretsiz eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizi ücretsiz servislerimizle alıyoruz, önce kurduğumuz dayanışma mutfağımızda çocuklarımız yemeklerini yiyorlar ardından derslerine giriyorlar. Şu anda öğrenciler için eğitim, ulaşım ve yemek işini açtığımız kurumumuzda ücretsiz yapıyoruz” dedi.