Güzelbahçe’de ranta karşı eylem

BirGün EGE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı geçen günlerde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi’nde 11 bin 639 metrekare alanı satış listesine koydu. Başkanlığın alanda konut yapılmasını öngören ihaleye çıkması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. İhale ilanının ardından Güzelbahçe Belediyesi, demokratik kitle örgütleri ve bölge halkı, alanın satılarak konutlaştırılması kararını protesto etti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay, “Burası spor alanı olarak zamanında planlara işlenmiş bir yer. Biz Büyükşehir Belediyemiz ile mahkemeye başvurduk. Daha mahkeme sonuçlanmadan, Danıştay’da beklerken, daha bilirkişi raporları çıkmadan Şubat’ın 12’sinde buranın konut olarak ihaleyle satılacağını gördük. Kahramandere’deki böyle bir yerin ranta verilmesini hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Bu spor alanı ranta çevrilmesin” dedi.

Bölge halkından Şems Doğruer, alanın halka verilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Böyle güzel bir alanın ranta çevrilmesini istemiyorum. Burası halkın olmalı. Açık alanlar çok önemli. Her yer betonlaşırsa ne olacak? İnsanlar da beton gibi olur. Buranın kesinlikle halka verilmesini istiyorum. Çocuklar için oyun alanı olabilir.” Güzelbahçe Çevre Güzelleştirme Kültür Derneği (GÜLDER) Başkanı Deniz Özdemir de, alanın spor alanı olarak kullanılmasının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını belirtti.