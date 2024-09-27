Güzelbahçe’de sağlıklı yaş alma merkezi açıldı

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, 50 yaş ve üzeri yurttaşlara hizmet edecek olan ‘Güzelbahçe Belediyesi Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 50 Yaş ve üzeri Güzelbahçeli yurttaşların kendi yaşıtları ile hem sağlık hem sosyalleşme adına bir araya gelecekleri merkezde, Satranç, Akıl Oyunu, Okuma Grupları, Felsefe Etkinliği, Müzik/Koro Grubu, Doktor Bilgilendirme Hizmeti, Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı, Beslenme Uzmanı, Fiziksel Aktivite, Doğa Yürüyüşü, Yazma Atölyesi yer alıyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu merkezimiz, yalnızca fiziksel bir mekân olmanın ötesinde, yaşlılarımızın hayat kalitesini artırmak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi. Biliyoruz ki, sağlıklı yaş almak sadece bedensel sağlıkla sınırlı değil. Ruhsal ve sosyal sağlık da bu sürecin çok önemli bir parçası. Bizler de bu anlayışla hareket ediyor, yaşlılarımızın hem bedenlerini hem de zihinlerini canlı tutacak, sosyal hayatla iç içe olmalarını sağlayacak bir ortam sunuyoruz. Bu merkezde, çeşitli sağlık hizmetleri, fiziksel aktiviteler, sosyal etkinlikler ve eğitim programları ile sizlerin daha aktif, mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini hedefliyoruz. Sağlıklı yaş almak, bir toplumun gelişmişliğinin de en büyük göstergelerinden biri” dedi.