Güzelbahçe’de ücretsiz okul servisleri devrede

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki devlet okullarına giden öğrencilerin ulaşım sorununu çözmek için sabah ve akşam ücretsiz servis hizmeti veriyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bazı aileler ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarının eğitimine destek olmakta güçlük çekiyorlar. Bazı okullarımız toplu taşıma güzergâhları üzerinde olmuyor ya da yürüme mesafesi çok olan öğrencilerimiz var. Bizler de öğrencilerimizin daha rahat okullarına ulaşım sağlamaları için servis hizmeti başlattık. ‘Eğitimden tasarruf olmaz’ dedik. Bizler eğitimli toplumlar istiyorsak çocuklarımızın bu imkâna rahat ulaşabilmelerini sağlamalıyız. Eğitim, barınma ve sağlık bir haktır. Bir devlet toplumuna bunu sağlayamıyorsa hiçbir ilerleme kaydedemez. Okullar açık olduğu sürece servis hizmetimiz devam edecek. Onlar eğitimlerini alsınlar gerekirse biz hâkim karşısına çıkar gereken savunmamızı da yaparız. Biz yerel yöneticililer olarak öğrencilerimiz için gereken her türlü fedakârlığı yapıyoruz ve yapacağız. Biz çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasını istiyoruz. Bu görevi de en iyi şekilde yapmaya hazırız” diye konuştu.