Güzelbahçe’de yeni sosyal yaşam alanı

BirGün EGE

Güzelbahçe halkının uzun süredir beklediği Güzbel Kahve yenilenen yüzü ve Dut Dibi Kahvesi adıyla yeniden açıldı. Güzelbahçe Yalı Mahallesi eski Gönül Ağa parkında bulunan dut ağacı ile birlikte modern ve sosyal bir buluşma alanına dönüştürülerek, Güzbel Dut Dibi Kahvesi ismini aldı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Meclis üyelerimizle ortak bir karar alarak, biz bir söz vermiştik, çay 5 lira olacak demiştik. Babalarımız, büyüklerimiz, burası yenilenmeden önce kaç paradan çayı içiyorlarsa gene aynı paradan çay içecekler. Bu defa bu kahvede sadece erkeklerle değil kadınlarla da bir arada olacağız. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin çocuklarıyız, eşit şartlarda olacağız. Biz o kültürle büyüdük, o kültürle devam ediyoruz. Artık bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Erkek kadın bir arada eşit şekilde burada olacağız. El ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız” diye konuştu.

Yalı Mahallesi’nde 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş gününde Güzmar Marketi de açıp teslim edeceğini söyleyen Başkan Günay, “Siteler Mahallesi’nde eskiden bir balıkçı restoranı vardı orayı kiraladık. Alt katını Güzmar Market, üstünü Güzbel Port Kafe yapıyoruz. Artık Güzelbahçe’nin vizyonu değişiyor. Herkes parmakla gösteriyor Güzelbahçe’yi, çünkü artık vizyonu olan, geçilen değil durup gezilen, yaşanan bir yer haline geldi ilçemiz” dedi.