Güzelbahçeli kadınlar imece örneği sergiledi

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi, Bardacığıyla meşhur Payamlı Köyü’nü kadınlarla birlikte rengârenk boyayarak örnek bir imece çalışması yaptı.

Köydeki bütün evlerin, kapı, pencere ve duvarlarını boyayacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Belediye olarak her yıl düzenlediğimiz Bardacık Festivali’nin bu yıl 10’uncusunu düzenliyoruz. Bu yıl farklı ve renkli bir festival olması için çalışmalarımıza erken başladık. Eşim Nermin hanım, kadın meclis üyelerimiz, CHP Kadın Kolları ve Güzelbahçeli kadınların hazırlıklara eli değsin istediler. Biz de bu teklifi geri çevirmedik ve çok güze bir görüntü ortaya çıktı. Payamlı rengârenk oldu. Köylü de bundan çok memnun kaldı. Çok mutlu oldu.” ifadelerini kullandı.

Günay, “Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor, yenileniyor. Payamlı köyünün sokakları, kapıları, pencereleri, oturma bankları boyandı ve ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu yıl bardacık festivalimiz çok renkli ve çok keyifli olacak. Bu birlikte hareket etme, ekip ruhu Güzelbahçe’nin vaz geçilmezi. Her şeyi ekiple yapmak sizi daha da güçlü yapıyor. İmece ruhunu Güzelbahçe’de yaşatacağız. Çünkü birlikte hareket etmek bir arada olmak güçlü kılır her şeyi. Çünkü dayanışma yaşatır” diye konuştu.