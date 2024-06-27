Güzin Dino yok olmasın!

Varlığıyla her derde derman olabilmek için bitmek bilmez bir enerjiyle çalışan Zeynep Oral’ı aradığımda İstanbul dışında buldum. Tatil bölgeleri arasında kabul edilen Edremit Ören’deydi. Tabii ki, tatil yapmıyordu! Kadın temalı uluslararası bir toplantının konuşmacıları arasındaydı. Benim derdimi dinledikten sonra, o da kendisine ulaşan “yeni derdini” açıkladı:

- Nazım biliyor musun: Güzin Dino’nun Paris’teki mezarı yok olmak üzereymiş!

Zeynep, PEN Türkiye Başkanı olması nedeniyle bu konu onun ilgi ve bilgi alanına giriyordu. Küçük(!) bir sorunu vardı; bunu nasıl çözeceğini “şimdilik” bilmiyordu. Çünkü Fransa’da mezar yerleri için ödeme yapılması gerekiyordu. PEN Türkiye’nin ise bir bütçesi yoktu! Üye yazarların mütevazı aidatları dahi düzenli olarak dernek hesabına yatırılamadığı bir dönemde tek başına bir başkan ne yapabilirdi ki, yazmaktan başka?

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Güzin Dino’nun hayatından pek çok tanınmış insan geçti. O sadece Abidin Dino’nun eşi değildi. Zeynep Oral’ın bana yolladığı değerli gazeteci-yazar Ahmet Tek’in yazısından devam edeyim:

Anadolu Ajansı 5 Haziran 2013’te ‘Güzin Dino son yolculuğuna uğurlandı’ başlıklı bir haber yaptı. Haberin spotunda ‘Dil bilimci, çevirmen ve yazar Güzin Dino’nun cenazesi bugün Paris’te defnedildi’ cümlesi vardı ve şöyle devam ediyordu:

‘Dil bilimci, çevirmen ve yazar Güzin Dino’nun cenazesi bugün Paris’te defnedildi. Geçen hafta (30 Mayıs) 103 yaşında hayatını kaybeden Dino için ilk olarak cenazenin tutulduğu Leopold Bellan Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi.

Dino’nun cenazesi, öğle saatlerinde Paris yakınlarında, annesinin de mezarının bulunduğu Thiais mezarlığında defnedildi.

Törene, Paris Başkonsolosu Turgut Kural, Kültür Müşaviri Kalbiye Noyan, Dino’nun yeğeni Gül Ak, manevi kızı olarak bilinen Gaye Petek, yazarlar Nedim Gürsel, Timur Muhiddin, Türkiye uzmanı yazar Pierre Chevin, öğretim görevlisi Jack Shalom, Paris Ermeni Araştırmalar Merkezi Başkanı Jean Claude Kebapçıyan ve çok sayıda seveni katıldı.’

Ahmet Tek, Güzin Hanımın mezarıyla ilgili bilgileri bir başka vefalı dostunun yazısından öğreniyor:

“İsviçre’nin Zürih kentinde yaşayan Mehmet Oltan, Paris’e geldiğinde, Güzin Dino’yu ziyaret etmek için mezarlığa gitmiş. Yazıya ‘Sen Vefanın Resmini Yapabilir misin Abidin?’ başlığını seçme nedenim de Mehmet Oltan’ın mezarlıkta yaşadığı hayal kırıklığı ve hüznün sonucudur. Çünkü Güzin Dino’nun mezarı yok olmak üzeredir. Kabrin üzerinde isim yazılı bir tahta bile yoktur. Mezar yeri 10 yıllığına kiralanmış ve süre 1 yıl sarkmış. Süre yeniden uzatılmazsa kemikler alınıp mezar yeri boşaltılacakmış.”

Bu çok hüzün verici bir durum. Zeynep’e “Ne yapabiliriz?” diye sorduğumda kendi yolunu gösterdi:

- BirGün’deki köşende yazabilirsin!

Güzin Dino’nun Türkiye için ne ifade ettiğini açıklamaya gerek var mı? Ama şu anda çok yalnız ve çaresiz. Onu yapabileceği hiçbir şey yok!

Pek çok hatırlı dostları var Güzin Hanımın… Okurları var. Kitapları var. Çok değerli anıları var. Zeynep Oral’ın “yeni derdi” hepimize ait bir dert olmalı:

- Güzin Dino yok olmasın!